Beşiktaş'ta Yeni Transferler için İmza Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş'ta Yeni Transferler için İmza Töreni

12.02.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, devre arasında kadrosuna kattığı yeni oyuncular için imza töreni düzenledi.

Beşiktaş, sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeon-gyu Oh, Emmanual Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için imza töreni gerçekleştirdi.

Tüpraş Stadı'ndaki törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri ve Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan Adalı, transfer döneminde kendisinin yanı sıra futbol komitesi, scout ekibi ve teknik ekibin aktif rol aldığını belirtti.

Talep doğrultusunda ihtiyaç duyulan yerlere transferler yaptıklarını vurgulayan Adalı, "Yeni transferlere büyük bir heyecanla yaklaştık. Taraftarlarımız da kendilerinden beklentilerini ilk maçta gösterdiler. Bunun artarak devam etmesini diliyorum. Savaşan, üreten, mücadele eden, başarıya aç, genç ve tecrübeli isimlerin doğru şekilde harmanlandığı bir Beşiktaş hayal ediyoruz. Camiamızı umutlandıracak, harekete geçirecek bu yol haritasının en büyük ispatı, yeni transferlerimizdir." ifadelerini kullandı.

Oyuncularla ilgili bilgiler aktaran Adalı, Güney Koreli oyuncu Hyeon-gyu Oh transferinin kulübün Uzak Doğu pazarına açılmasında etken olacağını dile getirdi.

Adalı; Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Emmanual Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez'e dair "notlar" aktararak bu oyuncuların siyah-beyazlı formayı giyecek olması sebebiyle mutlu olduğunu belirtti.

Adalı ayrıca takımdan ayrılan Mert Günok, Gabriel Paulista, Svensson, Jurasek, Demir Ege Tıknaz ve Tammy Abraham'a teşekkür etti. Adalı, ayrılan isimler arasında Rafa Silva'nın ismini söylemedi.

"Yunan emniyetini şiddetle kınıyorum"

Alanyaspor mücadelesinde tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür eden Serdal Adalı, sahadaki futbolun güzelliğini değil, hakem eliyle yazılan bir skandal konuşmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Maçın sonuna eklenen 6 dakikalık uzatmaya değinen Adalı, "Bu karar kuralları bilmemek değil, Beşiktaş camiasının ve ekran başındaki milyonların aklıyla alay etmektir. Lehimize verilmesi gereken net penaltı pozisyonunda VAR odasından çıt çıkmıyor. O sessizlik, aslında çok şey anlatıyor. Bu tablo artık bizim nezdimizde 'insani bir hata' sınırını çoktan geçmiştir. Bu, hata değil; Beşiktaş'ın emeğine, taraftarın alın terine karşı takınılmış açık bir 'art niyet' göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Adalı, konuşmasının son bölümünde Yunanistan deplasmanında Panionios ile karşılaşan Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'na da değindi. Yunanistan'da açılan çirkin pankartı hatırlatan Adalı, "Buna izin veren Yunan emniyetini şiddetle kınıyorum. Beşiktaş armasının olduğu her yer, dik duruşun sembolüdür. O çirkinliğe, 40 sayı farkla cevap veren takımımızın her bir ferdini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yasin Özcan: "Düşünmeden kabul ettim"

Başkan Serdal Adalı'nın ardından yeni transferler, kendileri için gösterilen videoların ardından hislerini aktardı.

İlk olarak sözü alan Yasin Özcan, Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunun altını çizerek "Bu camianın büyüklüğünü biliyorum. Bu forma altında elimden gelen her şeyi yapacağım. Anderlecht'teyken telefon çaldı, 'Beşiktaş seni istiyor.' dediler. Düşünmeden kabul ettim. Sergen hocayla çalıştığım için de çok mutluyum." açıklamasında bulundu.

Inter'den transfer edilen Kristjan Asllani debaşkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk maçında kırmızı kart görmesine ilişkin Asllani, "Futbolda olabilen şeyler. Biraz da şanssızdım. Böyle bir durum olduğu için hocamdan, takım arkadaşlarımdan ve kulübümden özür diliyorum." dedi.

Asllani, transferi öncesinde Inter'den takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile fikir alışverişinde bulunmadığını, bura karşılık Ernest Muci ve Milot Rashica ile konuştuğunu dile getirdi.

Göztepe'den kadroya katılan Junior Olaitan da Beşiktaş'a transferi sebebiyle heyecanlı olduğunu belirtti.

Alanyaspor maçının siyah-beyazlı ekipte ligdeki ilk karşılaşması olduğuna değinen Olaitan, "Beşiktaş çok büyük bir camia, Anadolu takımlarına karşı sürekli önde oynayan bir ekip. Biz rakiplerimizi açabilecek kaliteye sahibiz. Bunu her takıma karşı yapabiliriz. Beşiktaş'ta oynarken arma için, forma için oynarsınız. Bu sebeple Beşiktaş'taki her oyuncu takım için oynar." diye konuştu.

Hyeon-gyu Oh: "İz bırakmak istiyorum"

Siyah-beyazlı ekibin Güney Koreli oyuncusu Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'a gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Takımın parçası olduğu için gurur duyduğunu aktaran Oh, "Beşiktaş için her zaman mücadele edeceğim. Taraftarların da beni sevdiğini iyi biliyorum. Girdiğim hiçbir mücadeleyi kaybedemem. Bütün rakiplerimizi yenebileceğimizi de biliyorum. İlk golümü attım. Taraftarlar daha fazlasını bekliyor. Önümüzde Başakşehir maçı var. Elimden geldiğince her maçta gol atarak burada iz bırakmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Wolverhampton'dan kadroya dahil edilen Emmanual Agbadou, transfer sürecinin zorlu geçtiğini anlattı.

Transferinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Fildişi Sahilli oyuncu, "Sonunda buradayım. Yüzde 100'ümü vereceğim. Bu büyük camiaya en iyisini vermek için elimden geleni yapacağım. Süper Lig'in zor bir lig olduğunu düşünüyorum. Yüksek şiddetli bir lig. İlk maçta bunu yaşadım. Ligde çok zeki forvetler var. Futbolda çoğu şey ufak detaylarla belirleniyor. İyi forvetlere karşı umarım sakatlıksız şekilde savaşacağım." dedi.

Savunmada "lider rol" alacağını sözlerine ekleyen Agbadou, şöyle devam etti:

"Premier Lig'den gelince oranın tecrübesini de buraya taşıyabilirsiniz. Orada çok büyük forvetlere karşı oynuyorsunuz. Bu tecrübemi ve liderliğimi Beşiktaş'a getirebileceğimi düşünüyorum. Önde oynayan takım arkadaşlarıma, arkada güvenebilecekleri bir stoper olduğunu göstermek istiyorum."

Amir Murillo: "Burada aile duygusunu hissediyorum"

Siyah-beyazlı ekibin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Amir Murillo, transfer süreci sebebiyle başkan Serdal Adalı'ya, teknik direktör Sergen Yalçın'a ve teknik ekibe teşekkür etti.

Beşiktaş tarihinin parçası olduğu için mutluluğunu aktaran Murillo, "Taraftarlarla güzel zamanlar geçirmek için elimden geleni yapacağım. Aile her şeydir, burada aile duygusunu hissediyorum. Taraftarların gönderdikleri mesajlar ve sıcak karşılamanın karşılığını sahada vereceğim." açıklamasını yaptı.

Panamalı oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'a ilişkin "Hocamla bir toplantım oldu. Takımın nasıl oynadığını, benden neler beklediğini aktardı. Hocamın benden istediklerini yerine getireceğim." diye konuştu.

Toplantıda son sözü Kolombiyalı file bekçisi Devis Vasquez aldı.

Transferi öncesinde Beşiktaş forması giyen Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba ile antrenman yapma fırsatı bulduğunu belirten Vasquez, "Buraya gelme sürecimde kulübün ne kadar büyük olduğu bana hep anlatıldı. Satın alma opsiyonumun gerçekleştirilmesi için çok fazla çalışacağım ve her gün elimden gelenin fazlasını yapacağım." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından fotoğraf çekimiyle imza töreni sona erdi.

Başkan Serdal Adalı ve futbolcular daha sonra Tüpraş Stadı'ndaki Kartal Yuvası mağazasına geçti.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Yeni Transferler için İmza Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı Hemen kara listeye alındı Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı! Hemen kara listeye alındı
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Trump, İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı
Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı
Fenerbahçe’den Lookman açıklaması Fenerbahçe'den Lookman açıklaması
Özel, CHP’li vekillerin Meclis’teki kürsü provokasyonunu böyle savundu: Yemin edemedi Özel, CHP'li vekillerin Meclis'teki kürsü provokasyonunu böyle savundu: Yemin edemedi
Görüşmeler başladı Muhammed Salah’ın yeni adresi sürpriz Görüşmeler başladı! Muhammed Salah'ın yeni adresi sürpriz
Şaka değil gerçek Japon Ligi’nde beraberlik kaldırıldı İşte yeni puanlama sistemi Şaka değil gerçek! Japon Ligi'nde beraberlik kaldırıldı! İşte yeni puanlama sistemi

16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:41
Felipe Melo’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
14:26
Alarmları kurun A Milli Takım için büyük gün
Alarmları kurun! A Milli Takım için büyük gün
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
14:00
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye’nin 3’üncü bir yola ihtiyacı var
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
13:00
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 17:03:31. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Yeni Transferler için İmza Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.