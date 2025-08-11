Beşiktaş\'tan Akıllı Transfer Stratejisi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın transfer gündemine yönelik yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar nasıl oyuncular getirdiysek, bundan sonra da bu profilde ve kalitedeki isimlere yöneleceğiz" dedi. Başkan Adalı, transferde öncelik verdikleri mevkilerin ise sol kanat ve sağ bek olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlıların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Adalı, geçmiş yönetimler dönemlerde gerçekleşen transferle ilgili birçok ödeme yaptıklarını söyledi. Başkan Adalı, geçmiş yönetimler gibi bir transfer politikası yürütmediklerini, takıma nokta atışı oyuncu takviyesi yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Eski oyuncular için 16-17 milyon Euro ödeme yaptık"

Geçmiş dönemlerde yapılan transferle ilgili yaptıkları ödemelerden bahseden Başkan Adalı, "Aboubakar, Amartey, Montero, Rebic, Joe Worrall, Umut Meraş ve Onur Bulut gibi eski oyuncular için 16-17 milyon Euro ödeme yaptık. Buna ilave olarak da geride bıraktığımız hafta, geçtiğimiz yıllardaki birçok ismin ödenmemiş menajerlik ücretleriyle ilgili de kulübümüz aleyhine bir dava sonuçlandı. Boyko, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Atınç Nukan, Pepe gibi birçok ismin menajerlik ücreti olarak 80 milyon TL üzerinde bir tutarı da önümüzdeki günlerde ödeyeceğiz. O yüzden her seferinde sadece bugünleri planlayarak değil, geçmiş yılları da temizleyerek ilerliyoruz. Yani yoğun çabayla oluşturmaya çalıştığımız kaynakları bugünümüz ve geleceğimiz için değil maalesef geçmişe de kullanmak zorunda kalıyoruz. Bizden önce transfer edilen ve kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırarak yabancı oyuncu transferinde kendimize hareket alanı açmaya çalışıyoruz. Geçmişte yapılan hatalı transferler büyük bir külfet oluşturuyor ve bizim yapacağımız hamleleri de etkiliyor. Hatalı transfer yapma lüksümüz yok. Maalesef böyle bir hakkımız kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Orkun'a Beşiktaş forması giydirmek bize nasip oldu"

Yaptıkları 4 transferin de kaliteleriyle, daha önce oynadıkları takımlarla, kariyerleri ve karakterleriyle doğru isimler olduklarını, ilerleyen zamanlarda ne kadar doğru transferler yaptıklarını herkesin göreceğini vurgulayan Adalı, "David Jurasek, Çek milli takımında forma giyen, Benfica gibi Avrupa'nın önemli bir futbol ekolüne yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olmuş, Bundesliga tecrübesi bulunan, henüz 24 yaşında, çok değerli bir oyuncu. Kendisine herhangi bir kiralama ücreti ödemeden kadromuza kattık. Mecburi bir satın alma opsiyonu da bulunmuyor. Tammy Abraham'ın kalitesi tartışılmaz, İngiliz milli takımının santrforlarından. Chelsea, Roma gibi Avrupa'da uluslararası kupalar kazanmış önemli takımların formasını giymiş bir oyuncu. Henüz 27 yaşında. Geldiği günden bu yana Beşiktaş'a olan aidiyeti, yapabileceği katkı açıkça görülüyor. Beşiktaşımıza çok faydalı olacak. Orkun Kökçü, bizim için bir oyuncu transferinden çok daha fazlası. Transfer sürecinde gösterdiği duruşla, her fırsatta dile getirdiği Beşiktaşlılığıyla, karakteriyle, duruşuyla, futboluyla, her şeyiyle çok sevdiğimiz Beşiktaş'ın evladı. Kendisiyle birlikte bütün Beşiktaşlıların da hayalini gerçeğe dönüştürmek, Orkun'a Beşiktaş forması giydirmek bize nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz. Orkun bir Beşiktaş efsanesi olacak, Beşiktaş'ta kupalar ve şampiyonluklar kazanacak, Beşiktaş tarihinde yerini alacaktır. Wilfried Ndidi ise Leicester City formasıyla İngiltere'de sayısız maça çıkmış, takımının sembol oyuncularından olmuş, istikrar abidesi bir oyuncu. Taraftarımızın Atiba sonrası o bölgede yıllardır hissettiği boşluğu dolduracak, Beşiktaşımıza çok faydalı olacak" şeklinde konuştu.

"Bugüne kadar nasıl oyuncular getirdiysek, aynı profilde devam edeceğiz"

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden uzun yıllar katkı alacağını ve Beşiktaş'a maliyetlerinden çok daha fazla kazandırabileceklerini belirten Serdal Adalı, "Aldığımız oyuncuların durumu ortadadır. Bugüne kadar nasıl oyuncular getirdiysek, bundan sonra da bu profilde ve kalitedeki isimlere yöneleceğiz. Bunların dışında 32-33 yaşlarında bir oyuncu gelecek olursa bonservis vererek almayacağız. Gelirler 1 sene oynarlar, direkt katkı verirler. Hiçbir zaman da 1 seneden fazla kontrat vermeden bu tarz oyunculardan yararlanabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"Yanlış yapmadan yürümeye devam etmek zorundayız"

Beşiktaş'ın yapılan transferlerin sonrasında hala takviyeye ihtiyacının olduğunu aktaran Adalı, "Ben kendimi alkışlatmak istesem geçtiğimiz yıllarda yaptıkları gibi 30-35 yaş aralığındaki oyuncuları buraya doldurur, transferleri çoktan bitirmiş olur, Shakhtar maçına da o kadroyla çıkardım. Transferi de 10 Temmuz'da bitirirdim ama bu, günü kurtarmaktan başka hiçbir şeye yaramazdı. Geçtiğimiz sezon ağustos ayında 5 attığımız Süper Kupa maçını da gördüm, sonra o sezonu nasıl bitirdiğimizi de bizzat yaşadım. Aynı hatalara düşmemek, aynı süreçleri yaşamamak için camiamız birazcık sabredecek. Beş senede yapılan yanlışları hızlı şekilde düzeltmeye gayret ediyoruz. Yanlış yapmadan yürümeye devam etmek zorundayız" diye konuştu.

"Şimdiki orta saha kurgusunun şampiyon olduğumuz sezonlardakine benzer olduğunu göreceksiniz"

Lig şampiyonluğu için nasıl bir kadro kurulması gerektiğinin farkında olduklarını söyleyen Adalı, şu şekilde konuştu:

"Son şampiyonluklarımıza bir bakın. 6 numara mevkinde Tayfur, Ernst, Atiba ve Josef vardı. Yani hep savaşçı ön liberolar ve topla ilişkisi daha yüksek, pas kalitesi daha iyi 8 numaralar. Son 4 yılda hep başka bir şey denedik. Musrati ve Pjanic gibi daha birçok yumuşak 6 numaralara gittik. Orta sahaya alınan birçok oyuncu oldu. Belki hiçbiri kötü oyuncular olmayabilirler ama neredeyse tamamı belirli bir futbol aklı ortaya konmadan hep orta sahaya bir oyuncu almış olmak için alındı. Bu işler bize hiç iyi sonuçlar getirmedi. Biz bunu kökünden en kaliteli oyuncularla değiştirmeye çalışıyoruz. Şimdiki orta saha kurgumuza bakarsanız Ndidi, Orkun ve Rafa üçlüsünün şampiyon olduğumuz sezonlardaki orta saha kurgusuna ne kadar benzer olduğunu göreceksiniz. Demir Ege ve Kartal da süre almaya başladılar, bundan sonra da ciddi süreler alacaklar ve takımımıza büyük katkı sağlayacaklar."

"Transferde öncelikli hedeflerimiz sol açık ve sağ bek"

Transferlerinin belirli bir organizasyona göre yapıldığını belirten Başkan Adalı, "Sadece bir sol kanat almak için kimseyi bu takıma getirmeyeceğiz. Sistemimize uyan, oynamak istediğimiz futbola katkı sağlayacak oyuncular almaya çalışıyoruz. Kalan tüm eksiklerimizi de bu felsefe ile tamamlayacağız. Bunun sonuçlarını da saha içinde alacağımıza inanıyorum. Kalan transferlerimizi de kafamızdaki bu takım kurgusuna uygun oyuncularla tamamlayacağız. Transferde öncelikli hedeflerimiz sol açık ve sağ bek. Başka bölgeler için de fırsat transferleri olursa değerlendirebiliriz. Bunun yanı sıra bu sezon transfer ettiğimiz oyuncular, geçtiğimiz sezonki scout transferi politikasını değiştirmişiz gibi algılandı. Stratejimizde hiçbir değişiklik yok. Önce takımın iskeletini tamamlayacağız, yarışmacı hale getireceğiz. Sonra genç oyunculara yöneleceğiz. Planlarımız hazır. Önce iddiamızı sürdürecek oyuncuların transferlerini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Marcus Rashford'un kendileri adına hiçbir zaman transfer gündeminde olmadığını söyleyen Adalı, "Rashford ile hiç ilgilenmedik ama sıkça yazıldı çizildi. Ne oldu, oyuncu sonunda Barcelona'ya gitti. Ama yolları ayırmayı planladığımız oyuncularımız Rashford haberlerini görüp bizden taleplerini yükselttiler. Sonra bir de bu iddiaları ortaya atan kişiler 'Rashford'u istedi ama alamadı' diye başlıklar atıp eleştiri yapmaya başladılar" dedi.

"Transferlerimizi tamamlayınca artık top hocada olacak"

Sosyal medya üzerinden Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e gelen eleştirilerle ilgili de konuşan Serdal Adalı, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren bir projeksiyon yaptık. Buna göre de en uygun hocanın kendisi olduğuna karar verdik. Kararımızın arkasındayız. Yapılan eleştiriler karşısında da inanılmaz şoktayım. Daha ligin ilk maçına bile çıkmadan hoca yollamayı düşünüyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir algı operasyonu görmedim. Shakhtar maçında arzulanan Beşiktaş'ı izletemediğimizin bilincindeyiz. Bunun nedenlerini ve çözümlerini de kendi aramızda konuştuk ve gerekenleri yapıyoruz. Hocanın oyun tercihinden oyuncu değişikliklerine kadar her şey tartışmaya açıldı ancak henüz sezonun başındayız ve çok uzun bir yolumuz var. Bu yolda zaman zaman yenilgiler de istenmeyen sonuçlar da olacak. Her puan kaybında bu denli büyük bir kaos yaşayamayız. Ben Beşiktaş taraftarının zor günlerde ne kadar aklıselim davrandığını, takımlarını nasıl desteklediğini en iyi bilen insanlardan biriyim. Bunu maksatlı olarak yapan çevreler var. Eleştirecekseniz eleştirin. Faydası olacak her eleştiriye açığız. Beni eleştirin. Transferler gecikiyor diyebilirsiniz. Önce transferleri bitirelim, takımımızı ideal kurgusuyla görelim, ondan sonra hocayı yargılayalım. Hoca kibar olduğu için 'Elimdeki kadro bu, elimdekilerle bunu yapıyorum' demiyor. Hocaya bu kadar haksızlık yapmanın manası yok. Daha önce de söylediğim gibi geçtiğimiz kış sezonunda yerli ve yabancı hocalarla görüştüm. Kimse o günkü koşullarda bu göreve gelmeye cesaret edemedi. Ole geldi ve bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir heyecan getirdi. Hocaya süre vereceğiz. Takım hedeflerinden, istenen kadro yapısından çok uzakken, psikolojik ve mental açıdan diplerdeyken taşın altına elini koyan, kaçmayan hocanın elbette kredisi olacak. Transferlerimizi tamamlayınca artık top hocada olacak. İstediğimiz şekilde mücadele eden ve büyük takım oyunu oynayan bir ekibi kendisinden bekleyeceğiz."

"Beşiktaş Kulübü, meydanı bu sosyal medya eşkıyalarına bırakmaz"

Sosyal medyadan oyunculara ve ailelerine hakaret edilmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Adalı, "Hem takımda oyuncular hem de gündemimizde olan yerli yabancı tüm isimler ve aileleri bu haberleri takip edip olumsuz etkileniyorlar. Bu çocuklar, formamızı giydikleri sürece bize emanetler. Biz de onlara Beşiktaş'ın evleri olduğunu hissettireceğiz. Hem onlara gerektiği gibi sahip çıkabilmek, hem de bu sosyal medya zorbalarına gereken tavrı göstermek adına ne gerekiyorsa yapacağız. Bunlarla sonuna kadar savaşacağım, bunu herkes bilsin. Beşiktaş Kulübü, meydanı bu sosyal medya eşkıyalarına bırakmaz" şeklinde konuştu.

"Beşiktaşımızın saha içinde döktüğü alın terinin takipçisi olacağız"

Ligin ilk haftasından bile hakem kararlarının eleştirilmesiyle ilgili de konuşan Serdal Adalı, "Hakemlerin futbolun önüne geçmediği bir sezon hepimizin en büyük dileğidir. Bu lig bu hakemlerle devam edecek. Hatalar insanlar içindir, bundan sonra da hakem hataları olacaktır ancak bunun sürekli belli takımların lehine ya da aleyhine olmasını kimse izah edemez. Hakemler karar verirken taraftarımızın dişinden tırnağından artırıp biriktirdiği parayla maça geldiğini, yönetimimizin elinden ne gelirse yapmaya çalıştığını unutmasın. Büyük paralarla oyuncular transfer ediyoruz. Verdikleri kararlar 20 milyonluk bir camiayı etkiliyor. Federasyondaki arkadaşlar MHK'de yeniden yapılanma içinde olduklarını, bu sene daha iyi olacaklarını ifade ediyorlar. İnşallah öyle olur. Beşiktaşımızın saha içinde döktüğü alın terinin takipçisi olacağız" diye konuştu.

"İlgili devlet dairelerinden de gerekli izinlerin alınması aşamasındayız"

Dikilitaş Projesi'nin planladıkları gibi ilerlediğini aktaran Başkan Adalı, "Aşama aşama gidiyoruz. Öncelikle bahsettiğimiz gibi Emlak Konut ile protokol imzalandı ve konu resmiyete döküldü. Avam proje tamamlandı. İlgili devlet dairelerinden de gerekli izinlerin alınması aşamasındayız. Projenin en başından beri bize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha önce projede yer almasını düşündüğümüzü söylediğimiz Ziraat Bankası ise büyük ihtimalle projenin dışında kalacak. Bu nedenle süratle başka devlet bankalarının gayrimenkul yatırım ortaklıklarıyla görüşmelere başladık. Yakında tamamlanır. Dikilitaş Projesi ve gelecekte geliştireceğimiz benzer projeler hem kulübümüzün borçlarının ödenmesine hem de önümüzdeki dönemde istediğimiz takım kadrolarının oluşturulmasına büyük katkı sağlayacak" dedi.

"Jadon Sancho olabilecekse alır geliriz"

Jadon Sancho ile ilgili de konuşan Adalı, "Ben de çok istiyorum ama oyuncunun Türkiye'ye gelme yönünde kararı çok önemli. Her istediğimizi afaki parayla alma lüksümüz yok. 1,5 aydır bu konu gündemde var. Elimizden geleni yapacağız ama önce futbolcunun gelmek istemesi önemli. Kimseyi de zorla Beşiktaş'a getirmeyi düşünmüyoruz. Her şartı zorlayacağız. Futbolcular genellikle Şampiyonlar Ligi'nde olan takımları tercih ediyorlar. Bugünden olur ya da olmaz diye bir şey söylemek doğru değil. Olabilecekse alır geliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"Peters transferinde Chamberlain'in takımla ilgili kötü konuşması etkili oldu"

Kyle Walker-Peters transferinin gerçekleşmemesinde İngiliz futbolcu Alex Oxlade Chamberlain'in takımla ilgili olumsuz konuşmasının etkili olduğunu belirten Adalı, "Peters transferinde iki ayrı etken vardı. Bir tanesi Chamberlain'in takımla ilgili kötü konuşması etkili oldu. Futbolcu tarafının oyalamalarından sonra ne olduysa son dakikada Türkiye'ye gitmek istemiyorum noktasına geldi. Sebeplerini biliyorum. Beşiktaş'ın prensiplerinden taviz verme niyetimiz yok. Ben gelmek istemiyorum diyeni para zoruyla da olsa getirirdik ama bu mantıktaki bir oyuncunun ne kadar faydalı oyuncu olacağı tartışılır" ifadelerini kullandı.

"Parasını verip kimseyi yollamam, parasını veririm Ümraniye'de oturur"

Takımın gelecek planlarının arasında olmayan oyuncularla ilgili de konuşan Adalı, "Yüzde yüz bu takıma katkı sağlayacağına emin olmadığım futbolcu bulmadıktan sonra kimseye gidin demiyorum. Hepsiyle görüşüyoruz. Hepsinin de gideceği yerler var. Herkes belli yerlerin transfer zamanını bekliyor. Mali yükün dışında bizi etkilen bir şey yok. Bizim transfer politikamızı etkilemiyor. Parasını verip kimseyi yollamam, parasını veririm Ümraniye'de oturur" şeklinde konuştu.

"Benfica, Kerem'in Türkiye'ye gelecekse bizde oynamak istediğini biliyor"

Geçmiş dönemde Beşiktaş ile transferde ismi anılan Portekiz ekibi Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yöneltilen soruya cevap veren Başkan Adalı, "Benfica'nın Kerem'i bırakmayı düşünmediklerini hissettim. Aynı mevkide bir oyuncularının sakatlandığı, Kerem'in yerini kısa sürede dolduramayacakları için Benfica'yla bir görüşmemiz olmadı. Benfica zaten Kerem'in Türkiye'ye gelecekse bizde oynamak istediğini biliyor. Kerem'le de konuştum, kendisine başarılar diliyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği nadide futbolcularımızdan biri" diye yanıtladı.

"Konferans Ligi'nden önce lig şampiyonluğu birinci önceliğimiz"

Önceliklerinin Süper Lig'de şampiyonluk olduğunu belirten siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Konferans Ligi'nden önce lig şampiyonluğu birinci önceliğimiz. Ligde uzun süredir şampiyonluğumuz yok. Çok güzel bir kadro oluşturacağız. 6-7 yeni oyuncunun takım olabilme, aile ortamı kurması zaman alacak ama bunu yapacağız. Takım oturduktan sonra ligde beklediğimiz sonuçları aldıktan sonra Avrupa'yı önümüze hedef olarak koyabiliriz" diye konuştu.

Transfer döneminde en fazla teklifin Elan Ricardo'ya geldiğini söyleyen Adalı, "6-7 teklif aldı. Bugün yarın karar aşamasındayız. Portekiz ve Polonya'dan iki ciddi teklif var. Oynama şartını arttırmaya çalışıyoruz. Futbolcunun gittiği takımda 25-30 maç süre alması lazım. Ricardo gidip geldiğinde orta sahada yıldız diyeceğimiz bir futbolcu olacak" şeklinde konuştu.

Adalı, Mahmudu Bajo'nun transferinden vazgeçilmesinde Demir Ege'nin Beşiktaş'a dönmesinin önemli bir sebep olduğunu söyledi. Başkan Serdal Adalı, Semih Kılıçsoy'un İtalyan ekibi Cagliari'ye gitmek istediğini ve geçmiş dönemde genç oyuncu için herhangi bir resmi teklif gelmediğini de dile getirdi.

Son olarak Başkan Adalı, Abraham'ın yedeği olarak birer yerli ve yabancı oyuncu alacaklarını sözlerine ekledi. - İSTANBUL