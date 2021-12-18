Beşiktaş taraftarı sabrının sınırında! Hoca gelmeyince sosyal medya ayağa kalktı

Sahte içki kabusu sürüyor! Komaya girmeden önce son sözleri bakın ne oldu

Kara Kartal'da yeni teknik direktör Fenerbahçe derbisine yetişmiyor. Yarın oynanacak kritik karşılaşmada takımın başında U-19 hocası Önder Karaveli'nin olması bekleniyor.

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran

RAFA KALKTI

Bugün İstanbul'da olması beklenen Bruno Pinheiro'dan aksi açıklama geldi. Portekizli hoca, takımı Estoril'de kalacağını, bu olayın kendisi için kapandığını ifade etti.

Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı

TEPKİ YAĞIYOR

Taraftarlar, Pinheiro'nun yaptığı açıklamayla çılgına döndü. Portekizli hocanın geleceğini ifade eden İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı istifaya davet edildi. Beşiktaş taraftarı, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetimde revizyona gitmesini istiyor.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler: