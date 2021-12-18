Kara Kartal'da yeni teknik direktör Fenerbahçe derbisine yetişmiyor. Yarın oynanacak kritik karşılaşmada takımın başında U-19 hocası Önder Karaveli'nin olması bekleniyor.
Bugün İstanbul'da olması beklenen Bruno Pinheiro'dan aksi açıklama geldi. Portekizli hoca, takımı Estoril'de kalacağını, bu olayın kendisi için kapandığını ifade etti.
Taraftarlar, Pinheiro'nun yaptığı açıklamayla çılgına döndü. Portekizli hocanın geleceğini ifade eden İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı istifaya davet edildi. Beşiktaş taraftarı, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetimde revizyona gitmesini istiyor.
İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:
Son Dakika › Spor › Beşiktaş taraftarı sabrının sınırında! Hoca gelmeyince sosyal medya ayağa kalktı - Son Dakika Spor