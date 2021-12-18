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Beşiktaş taraftarı sabrının sınırında! Hoca gelmeyince sosyal medya ayağa kalktı - Son Dakika

Beşiktaş taraftarı sabrının sınırında! Hoca gelmeyince sosyal medya ayağa kalktı

18.12.2021 11:40

Takımın yeni hocasının Bruno Pinheiro olacağını açıklayan Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'ya, imzalar atılmayınca tepki yağıyor. Taraftarlar, iki yöneticinin görevi bırakmasını istiyor.

Kara Kartal'da yeni teknik direktör Fenerbahçe derbisine yetişmiyor. Yarın oynanacak kritik karşılaşmada takımın başında U-19 hocası Önder Karaveli'nin olması bekleniyor.

Beşiktaş taraftarında sabır taşı çatladı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran çağrı
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran

RAFA KALKTI

Bugün İstanbul'da olması beklenen Bruno Pinheiro'dan aksi açıklama geldi. Portekizli hoca, takımı Estoril'de kalacağını, bu olayın kendisi için kapandığını ifade etti.

Beşiktaş taraftarında sabır taşı çatladı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran çağrı
Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı

TEPKİ YAĞIYOR

Taraftarlar, Pinheiro'nun yaptığı açıklamayla çılgına döndü. Portekizli hocanın geleceğini ifade eden İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı istifaya davet edildi. Beşiktaş taraftarı, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetimde revizyona gitmesini istiyor.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Beşiktaş taraftarında sabır taşı çatladı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran çağrı
Beşiktaş taraftarında sabır taşı çatladı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran çağrı
Beşiktaş taraftarında sabır taşı çatladı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran çağrı
Beşiktaş taraftarında sabır taşı çatladı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran çağrı
Beşiktaş taraftarı sabrının sınırında! Hoca gelmeyince sosyal medya ayağa kalktı

Önder Karaveli, Kara Kartal, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş taraftarı sabrının sınırında! Hoca gelmeyince sosyal medya ayağa kalktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş taraftarı sabrının sınırında! Hoca gelmeyince sosyal medya ayağa kalktı - Son Dakika
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