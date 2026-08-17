Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano etkisi Süper Lig'de de devam etti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano etkisi Süper Lig'de de devam etti

Beşiktaş\'ta Vincenzo Italiano etkisi Süper Lig\'de de devam etti
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Avrupa'da 4'te 4 yapan Beşiktaş, ligin ilk haftasında da kazandı. Ligin ilk haftasında Eyüpspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ev sahibi olarak çıktığı 35 ilk hafta karşılaşmasının 31'ini kazandı. Siyah-beyazlılar, oynadığı 5 maçın tamamında kalesini gole kapatırken 5 sezon sonra bu istatistiği tekrarladı. Beşiktaş'ın Alman kalecisi Nübel, 5 maçın tamamına süre alırken 450 dakikadır kalesine gol görmedi.

Yeni sezona Avrupa kupalarında 4'te 4 yaparak başlayan Beşiktaş, Süper Lig'e de kayıpsız başladı.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNDE DURULMUYOR

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Danimarka ve Çek rakiplerini geçerek play-off turuna yükselen siyah-beyazlı futbol takımı, ligde 2026-2027 sezonuna da evinde Eyüpspor karşısında aldığı 3 puanla lige galibiyetle başladı.

Futbol direktörlüğü görevine Önder Özen'in getirilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'nun oturmasıyla Beşiktaş camiasında yeni sezonda takımın havası değişti. Başkan Serdal Adalı'nın bizzat yürüttüğü transfer çalışmalarında nokta atışı isimlerle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, resmi maçlarda aldığı sonuçlarla taraftarını sevindirdi.

ITALIANO SÜPER LİG'E DE GALİBİYETLE BAŞLADI 

Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'e Eyüpspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle giriş yaptı. Avrupa kupalarında öğrencileriyle çıktığı 4 karşılaşmayı da kazanan Italiano, İstanbul ekibini de 1-0 ile geçerek, takımıyla 5'te 5 yaptı ve sezona iddialı bir başlangıç gerçekleştirdi. Saha kenarındaki enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken İtalyan teknik adam, şimdiden siyah-beyazlı taraftarların sevgisini kazanmayı başardı.

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano etkisi Süper Lig'de de devam etti

5'TE 5 YAPTI

Siyah-beyazlı futbol takımı, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 5 maçta aldığı 5 galibiyetle sezona başladı. Beşiktaş, 48 yaşındaki teknik adam yönetiminde ikinci turda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0; üçüncü turda ise Hradec Kralove'yi iki maçta 1-0'lık skorlarla yenerek eledi ve play-off turuna adını yazdırdı. Ligde Eyüpspor'u da tek golle geçen siyah-beyazlılar, söz konusu maçların 4'ünü 1-0, birini de 2-0 kazandı.

5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI 

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Teknik direktör Vincenzo Italiano ile takım savunmasını bu sezon daha güçlü bir şekilde ön plana çıkaran siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 4, ligde de 1 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano etkisi Süper Lig'de de devam etti

AÇILIŞ MAÇINDA EV SAHİBİ OLARAK YİNE KAZANDI

Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, lig tarihinde ev sahibi olarak çıktığı 35 ilk hafta karşılaşmasının 31'ini kazandı. Söz konusu maçlarda 3 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 1 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

5 SEZON SONRA ÜST ÜSTE 5 MAÇTA GOL YEMEDİ

Sezona iyi bir savunma performansıyla giren siyah-beyazlılar, oynadığı 5 maçın tamamında kalesini gole kapatırken 5 sezon sonra bu istatistiği tekrarladı. Avrupa kupalarında ve Süper Lig'de oynadığı toplam 5 maçta kalesini savunan Beşiktaş, son lig şampiyonluğunu elde ettiği 2020-2021 sezonunda da üst üste 5 mücadelede gol yememeyi başarmıştı. Siyah-beyazlı ekip, o dönem ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Sivasspor'u 3-0, Kayserispor'u 2-0 ve Çaykur Rizespor'u 6-0 yenerken kalesinde hiç gol görmemişti. Bu sezona da Avrupa'da Midtjylland ve Hradec Kralove eleme maçları, ligde de Eyüpspor karşılaşmasıyla giriş yapan Beşiktaş, 450 dakikadır gol yemiyor.

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano etkisi Süper Lig'de de devam etti

NUBEL 450 DAKİKADIR GOL YEMİYOR

Beşiktaş savunmasının yanı sıra Alman file bekçisi Alexander Nübel de bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. 29 yaşındaki kaleci, 5 maçta süre alırken 450 dakikadır kalesine gol görmedi. Kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken Nübel, siyah-beyazlı defans için savunmadan çıkarken önemli bir pas opsiyonu da oluyor.

4 FARKLI OYUNCUDAN GOL KATKISI

Siyah-beyazlı takımın bu sezon 5 maçta attığı 6 golde 4 farklı oyuncunun imzası var. Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny 2'şer, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy ise 1'er gol kaydetti.

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano etkisi Süper Lig'de de devam etti

69. SEZONA GALİBİYETLE GİRDİ

Beşiktaş, Eyüpspor maçıyla Süper Lig'deki 69. sezonuna start verdi. Geride kalan 68 sezonun tamamında ligde mücadele eden siyah-beyazlılar, dünkü 1-0 galibiyetle toplam 2265 karşılaşmaya çıkarken 1221 galibiyet, 615 beraberlik ve 429 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 3729 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 1989 gol gördü.

Vincenzo Italiano, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano etkisi Süper Lig'de de devam etti - Son Dakika

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