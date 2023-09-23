Trafikte sözde uygulama yapan Maltepesporlu futbolcuyu polisler evinden aldı - Son Dakika

Trafikte sözde uygulama yapan Maltepesporlu futbolcuyu polisler evinden aldı

Son Güncelleme: 23.09.2023 10:43

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bir şahıs, trafikte araçları durdurup sözde uygulama yaparak cep telefonu feneriyle araçların içerisine baktı. O anları sosyal medyada paylaşan şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahsın Maltepespor'da futbolcu olduğu ortaya çıktı.

Tarlabaşı Bulvarı'nda araçları durdurarak cep telefonu feneriyle içlerine bakan şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahsın Maltepesporlu futbolcu Sadettin Kayalar olduğu ortaya çıktı.

FENERLE ARABALARIN İÇİNE BAKTI

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda önceki gün meydana gelen olayda, bir şahıs trafikte araçların arasına geçerek sözde uygulama yaptı. Araçların içerisine cep telefonunun feneriyle bakan şahıs, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyeme alan polis, şahsın Sadettin Kayalar olduğunu tespit etti.

SERBEST BIRAKILDI

Devam eden çalışmalarda adresi belirlenen Kayalar evinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen futbolcuya ifadesi alınarak "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Sadettin K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Maltepesporlu futbolcudan akılalmaz trafik uygulaması! Polisler evinden aldı
Maltepesporlu futbolcudan akılalmaz trafik uygulaması! Polisler evinden aldı
Maltepesporlu futbolcudan akılalmaz trafik uygulaması! Polisler evinden aldı
Maltepesporlu futbolcudan akılalmaz trafik uygulaması! Polisler evinden aldı
Maltepesporlu futbolcudan akılalmaz trafik uygulaması! Polisler evinden aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trafikte sözde uygulama yapan Maltepesporlu futbolcuyu polisler evinden aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafikte sözde uygulama yapan Maltepesporlu futbolcuyu polisler evinden aldı - Son Dakika
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