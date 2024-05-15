Bilecik'te İlk Kez Düzenlenecek Beyzbol Müsabakaları - Son Dakika
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Bilecik'te İlk Kez Düzenlenecek Beyzbol Müsabakaları

Bilecik\'te İlk Kez Düzenlenecek Beyzbol Müsabakaları

Bilecik'te düzenlenecek olan Okul Sporları Gençler Erkek Beyzbol Türkiye Birinciliği müsabakalarında 465 sporcu bir araya geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç beyzbolcular, 5 gün boyunca Bilecik'te Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edecek.

15.05.2024 12:26
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Bilecik'te ilk kez düzenlenecek olan Beyzbol Müsabakaları'nda 465 sporcu bir araya geliyor.

Bilecik'te başlayacak olan Okul Sporları Gençler Erkek Beyzbol Türkiye Birinciliği müsabakaları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç beyzbolcuları bir araya gelecek. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir 5 gün boyunca sürecek olan ve Türkiye Şampiyonası olması sebebiyle büyük öneme sahip olan Beyzbol Müsabakaları için program detaylarını belirterek, "İstasyon Sentetik Saha ve İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonu Sentetik Sahası'nda kıyasıya mücadelelere sahne olacak. Türkiye'nin 17 farklı ilinden 465 sporcu Bilecik'te buluşuyor. Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Kırıkkale, Konya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Samsun ve Şırnak'tan toplam 31 okulun 465 sporcusu, Bilecik'te Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edecek. Beyzbol Heyecanı Bilecik'te yaşanacak diyebiliriz. Şehrimizle ilk kez buluşacak ve 5 gün boyunca sürecek olan turnuvanın heyecanına ortak olmaya tüm sporseverleri davet ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

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