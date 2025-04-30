Bingöl'de YURTLİG Futbol Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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Bingöl'de YURTLİG Futbol Müsabakaları Başladı

Bingöl\'de YURTLİG Futbol Müsabakaları Başladı

10 ilden 160 sporcuyla 2025 Yılı YURTLİG Doğu Anadolu Futbol Müsabakaları Bingöl'de başladı.

30.04.2025 15:42
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GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 10 ilden 160 sporcunun katıldığı 2025 Yılı YURTLİG Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları, Bingöl'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarağından düzenlenen 2025 yılı YURTLİG Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları; Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinden toplam 160 sporcunun katılımıyla Bingöl'de başladı. Organizasyonun başlama vuruşunu Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptı. Programa Vali Ahmet Hamdi Usta'nın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Uğur Duyar, KYK Yurt Hizmetleri Müdürü Zülküf Koçinkağ, antrenörler, hakemler ve sporcular katıldı.

VALİ AHMET HAMDİ USTA: ŞAMPİYON OLAN TAKIM GİTTİĞİ YERDE DOĞU ANADOLU'YU EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKTİR

Müsabakalara ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "10 ilden 160 sporcunun katılımıyla gerçekleşen YURTLİG Doğu Anadolu Bölge Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyoruz. Bu anlamlı ev sahipliği görevini bize veren teşkilatımıza da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Kazanmak ve başarmak, her sporcunun ve her bireyin hedefinde olan doğal bir arzudur. Ancak şunu unutmayalım ki kazanmak her şey değildir. Bazen kaybederken de çok kıymetli tecrübeler kazanabiliriz. Bu bilinçle hareket edebilirsek, hayat boyu başarılı olma potansiyeline sahip oluruz. Bugün burada farklı illerden gelen 160 sporcusunuz. Bu etkinlik sayesinde birbirinizi tanıma, farklı kültürlerle tanışma imkanı bulacaksınız. Düşmanlıkların değil dostlukların kurulacağı bir şampiyona olmasını temenni ediyorum. Belki de aranızda, aynı yurtta kalan ama bugüne kadar tanışmamış olan hemşerilerinizle karşılaşacaksınız. Bu şampiyona boyunca kazanmayı isteyin ama dostluk, kardeşlik ve barışı hiçbir zaman ikinci plana atmayın. Unutmayalım ki hepiniz öğrencisiniz, eğitiminiz devam ediyor. Burada yaşanacak bir sakatlık ya da olumsuzluk, eğitim hayatınızı etkileyebilir. Bu yüzden sağlıklı, centilmence ve kurallara uygun bir şekilde mücadele etmenizi istiyorum. Bir sporcunun asıl başarısı, kazandığında rakibini teselli edebilmesi, kaybettiğinde ise rakibini tebrik edebilmesidir. Sporun ve bu tür organizasyonların gerçek amacı da budur. İşte bunu başarabilirsek, gerçek kazanan hepimiz oluruz. Fikstüre baktım; 4-5 gün sürecek şampiyonada toplamda 16 maç oynanacak. 12'si eleme grubu, 2 yarı final ve 2 de üçüncülük ve final maçları olacak. İnşallah bu 16 maç; hiçbir kavga, gürültü ve olumsuzluk yaşanmadan; gençliğimize, milletimize yakışır şekilde tamamlanır. Programım elverdiğince ben de bazı maçlara gelip sizlerle birlikte bu coşkuya ortak olmak istiyorum. Şampiyonamız, bölgemiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdiden kazanan her takımı tebrik ediyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Hiçbirinizin zarar görmesini, kötü bir hatırayla buradan ayrılmasını istemem. Gelin, bu güzel organizasyonu centilmenlikle, dostlukla tamamlayalım ve hep birlikte güzel hatıralarla illerimize dönelim. İnanıyorum ki şampiyon olan takım da gittiği yerde Doğu Anadolu'yu en güzel şekilde temsil edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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