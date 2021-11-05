Bingöl Solhanspor, Efeler Ligi'nde ilk galibiyeti alarak çıkışa geçmek istiyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk 6 haftasında henüz galibiyet elde edemeyen Bingöl Solhanspor, bu hafta sahasında karşılaşacağı Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçında galibiyet hasretini bitirmeyi hedefliyor.

Takım kaptanı Murat Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin başında olduklarını ve henüz ligde belli bir durumun olmadığını söyledi.

İlerleyen haftalarda Bingöl halkı ve taraftarı için güzel galibiyetler elde etmeyi hedeflediklerini anlatan Murat, kaybettikleri maçları unutturacaklarını belirtti.

Takım olarak iyi çalıştıklarını vurgulayan Murat Karakaya, "Maç sonuçları bazen şansa dayalıydı. Bazen de eksiklerimizin farkına vardığımız hafta oldu. İkişer sayıyla kaybettiğimiz setleri kazanıp galibiyete gideceğiz." dedi.

Pazar günü oynayacakları maçın çok önemli olduğunu bildiren Murat, bir üst sıradaki rakipleriyle karşılaşacaklarını kaydetti.

Murat Karakaya, "Mutlak galibiyet parolasıyla çalışıyoruz. İnşallah taraftarımızın desteğiyle bu haftayı galibiyetle kapatıp, kötü gidişata dur diyeceğiz ve seri yakalama yoluna gireceğiz." diye konuştu.

Miskevich: "Her maça kazanmak için çıkacağız"

Belaruslu pasör çaprazı Radzivon Miskevich de son 6 haftadır iyi çalıştıklarını ancak sonuca ulaşamadıklarının dile getirdi.

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçında galibiyete ulaşmayı hedeflediklerini belirten Miskevich, şunları kaydetti:

"Çok bahaneye gerek yok ama çok fazla oyuncu değiştirdik ve adapte olamadık. Ama şimdi daha pozitif ve iyi durumdayız. Daha da iyi olacağız. Takımın adı çok önemli değil, her maça kazanmak için çıkacağız. Seri yakalamak istiyoruz."