- Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a bisiklet turu sona erdi

BİTLİS - Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde başlayan bisiklet turu Adıyaman Nemrut'ta son buldu.

"Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut Krater Gölü'nden Tarihi Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz 2. Bisiklet Festivali", Adıyaman'daki tarihi Nemrut Dağı'nda son buldu. Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu tarafından Nemrut Krater Gölü kıyısında startı verilen festivale katılan sporcular, Bitlis'teki tarihi ve doğal güzellikleri dolaştıktan sonra Batman'a gitti. Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen festival kapsamında Batman ve Diyarbakır'daki tarihi ve doğal güzellikler ziyaret edildi.

1147 yılında Artuklular döneminde inşa edilmiş tarihi Malabadi Köprüsü ile Batman Çayı'nı geçen katılımcılar, daha sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki tarihi Diyarbakır Kalesi surlar ile miras alanının parçası olan Dicle Nehri üzerindeki On Gözlü Köprü'de halay çekti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin boğaz köprüsü olarak nitelendirilen Türkiye'nin en uzun üçüncü asma köprüsü Nissibi Köprüsü'nde pedal çeviren sporcular, Fırat Nehri kıyısında mola verdikten sonra Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na çıktılar.

Nemrut Dağı'nda açıklama yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Erdoğan Özel, "Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut Krater Gölü'nden Tarihi Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz 2. Bisiklet Festivali'nde şu anda finaldeyiz. Amacımız, iki Nemrut arasında bir yol oluşturmaktır. Özellikle tarihine, doğasına ve kültürüne dikkat çeken bir kültür yolu oluşturmak amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bu projemizi gerçekleştirdik. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğe her yıl katılım artıyor. Yurt içinden ve yurt dışından 70 kişilik bir sporcu kafilesiyle şu an Adıyaman'daki tarihi Nemrut Dağı'ndayız. Bitlis'teki doğal güzelliğe sahip Nemrut Kalderası'ndan çıktık ve Ahlat ile Adilcevaz'daki tarihi yerleri dolaştık. 8 gün süren bisiklet turu kapsamında Bitlis'teki tarihi yerleri gezdik. Sonra Batman'daki tarihi yerleri ziyaret ettik ve Malabadi Köprüsü'ne gittik. Daha sonra Diyarbakır'daki On Gözlü Köprü, Ulu Cami, 4 Ayaklı Minare, surlar ve diğer tarihi yerleri dolaştık. Ardından Fırat Nehri'nin güzelliğine şahitlik ederek Nissibi Köprüsü'nde geçtik ve Nemrut'a geldik. Gerçekten tarihi ve doğal güzelliklerin yer aldığı harika bir parkur oldu. Bitlis Valiliği himayesinde bu projemizi gerçekleştirdik ve projemize belediyeler ile diğer kurumlar destek verdi. Bitlis Valiliği başta olmak üzere Tatvan, Adilcevaz, Ahlat kaymakamlıklarına ve Bitlis ile Adilcevaz belediyelerine desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Projemize, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ile bazı iş insanları da katkı sundu" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Valiliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), kaymakamlıklar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleşen tura katılan sporcular ile doğaseverler, Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a kadar 450 kilometre pedal çevirdikten sonra araçlarla geri döndü.