Bitlis Spor 1916, Disiplin Kararını Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis Spor 1916, Disiplin Kararını Bekliyor

Bitlis Spor 1916, Disiplin Kararını Bekliyor
02.06.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Spor 1916, lider tamamladığı sezon sonrası belirsizlik nedeniyle zorlu günler geçiriyor.

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta sezonu 64 puanla lider tamamlayan Bitlis Spor 1916, Kurtalan Spor- Şırnak Petrol Spor maçının disipline sevk edilmesinin ardından yaklaşık 35 gündür açıklanmayan karar nedeniyle belirsizlik yaşamaya devam ediyor.

Grubun son haftasında oynanan Kurtalan Spor Şırnak Petrol Spor karşılaşmasının disipline sevk edilmesi nedeniyle playoff sürecinin askıya alınması belirsizliğin uzamasına neden oldu. Ligi lider tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan Bitlis Spor 1916 da kararın biran önce açıklanmasını bekliyor. Bitlis Spor 1916 Teknik Direktörü Mustafa Özer, sezonu lider tamamlamalarına rağmen uzun süredir resmi maç oynayamadıklarını belirterek yaşanan sürecin futbolcular üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi. Yaklaşık 35 gündür maç yapamadıklarını belirten Özer, "Ligi 64 puanla lider bitirdik. Ancak belirsizlik nedeniyle çok zor günler geçiriyoruz. Maç yapmamak futbolcular açısından hem motivasyon hem de fiziksel açıdan ciddi sorunlar oluşturuyor. Takımımızda askere gidecek, yurt dışına çıkacak ve farklı planları olan oyuncular bulunuyor. Tahkim Kurulu'ndan henüz bir haber gelmedi. Ne olacağı belli değil. Bu belirsizlik bizi oldukça yordu" dedi.

KARARIN AÇIKLANMASINI BEKLİYORUZ

Bayram sonrası yeniden antrenmanlara başladıklarını belirten Özer, futbol kariyerinde ilk kez böyle bir süreç yaşadığını belirterek, "Yaklaşık 45 yıldır futbolun içerisindeyim. İlk kez böyle bir süreç yaşıyorum. Gerçekten çok zorlandık. Bu süreç hem bizi hem de oyuncularımızı psikolojik olarak çok etkiledi. Şampiyonlar Ligi finali oynandı, tüm ligler tamamlandı. BAL'daki diğer gruplarda da şampiyonlar belli oldu. Biz ise hala karar bekliyoruz. Normal şartlarda oynayacağımız maçların ardından 24 Mayıs'ta finalimizi yapıp sezonu tamamlamış olacaktık. Ancak haziran ayına geldik ve hala bir karar açıklanmadı. Bir an önce karar verilmesini ve önümüzü görmeyi istiyoruz" diye konuştu.

KENETLENMİŞ DURUMDAYIZ

Takım olarak hedeflerinden vazgeçmediklerini vurgulayan Özer, "Şimdilik transferle ilgili hiçbir şey konuşamıyoruz. Çünkü önümüzde çok önemli bir maç var. Grubumuzdaki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Ardından final maçımızı oynayacağız. Şu anda oyuncularımı fiziksel ve mental olarak hazır tutmaya çalışıyorum. Askerlik, düğün ve yurt dışı planları olan futbolcularımız var. 35 gündür zor durumdayız. Umarız en yakın zamanda karar verirler. Ama hiç kimse merak etmesin. Şartlar ne olursa olsun biz bu sene şampiyon olacağız. Bitlis olarak kenetlenmiş durumdayız. Herkes bize destek oluyor ve en önemlisi Bitlis taraftarı bize inanıyor ve güveniyor. Tek beklentimiz tahkim kararının bir an önce açıklanması" diye konuştu.

GRUPTAKİ DİĞER TAKIMLARDA ETKİLENİYOR

Futbolculardan Tolga Keskin ise yaşanan belirsizliğin yalnızca Bitlis Spor'u değil, gruptaki diğer takımları da etkilediğini söyledi. Sürecin özel hayatlarını da olumsuz etkilediğini belirten Keskin, "Psikolojik olarak gerçekten zor bir süreç yaşıyoruz. Bayramda ailelerimizin yanında olamadık. Sadece biz değil, rakip takımlar da bu durumdan etkileniyor. Yaklaşık 35 gündür maç yapamıyoruz. TFF'nin bir an önce karar alması gerekiyor. Takım arkadaşlarımız arasında nişan, düğün ve yurt dışı planları olanlar var. Önceden yapılmış rezervasyonlar ve programlar bulunuyor. Hem ekonomik hem de manevi anlamda zarar görüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir an önce karar vermesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yerel Haberler, Şırnak, Bitlis, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitlis Spor 1916, Disiplin Kararını Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama
33 yıldır hizmet veriyordu Türkiye’nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı 33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Galatasaray’dan ayrılacağı konuşulan Osimhen’in nerede olduğu ortaya çıktı Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
11:00
Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın yendiğini düşünüyorum
Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın yendiğini düşünüyorum
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:32:42. #7.13#
SON DAKİKA: Bitlis Spor 1916, Disiplin Kararını Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.