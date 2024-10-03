Bodrum FK Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Spor

Fırat AKAY/ BODRUM,

SÜPER Lig'de üst üste Hatayspor ve Adana Demirspor'u yenerek 9 puanla üst sıralara tırmanan Bodrum Futbol Kulübü, bu hafta deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçına odaklandı. Galibiyet serisine bir yenisini daha eklemeyi hedefleyen yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör İsmet Taşdemir, açıklamalarda bulundu. İyi bir takımla karşı karşıya geleceklerini belirten deneyimli teknik adam, "Bizim kendimize göre doğrularımız var. Doğrularımızı sahaya iyi yansıttığımızda sonuç aldık, iyi yansıtmak için elimizden gelen her şeyi bu maçta da yapacağız "dedi.

Kasımpaşa'nın Galatasaray'la oynadığı son maçta müthiş bir geri dönüşe imza attığını ifade eden Taşdemir, "Galatasaray deplasmanında 3-0 geriye düşüp puan almış bir takımla oynayacağız. Kasımpaşa son 2-3 senedir çok iyi grafik sergileyen, çok iyi oyun oynayan ve ligi çok iyi yerlerde bitiren bir takım. Süper Lig'in gediklisi bir ekip ve oturmuş kadroya sahipler. Dolayısıyla bizim için bütün maçlar zor, bu maçın da bir zorluğu var. Biz de o zorluğa göre hazırlanmaya çalışıyoruz. Geçmişten beraber geldiğimiz arkadaşlarımızın performansı bizim için sevindirici, buna Ahmet'i, Celustka'yı ekleyebiliriz. Yeni arkadaşlarımızın da bizim oyun stratejimize bağlı kalaraktan bize faydalı olmaya çalışmaları bizim için iyi" diye konuştu.

CELUSTKA: TAKIMLA GURUR DUYUYORUM

Takımın gösterdiği performanstan dolayı gurur duyduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu Ondrej Celustka motivasyonlarının çok iyi olduğunu dile getirdi. Defansta görev yapan Çek oyuncu, "Şimdi aynı şekilde motivasyonunuzu devam ettirmeliyiz. Kasımpaşa deplasmanından da puanları alıp evimize dönmek istiyoruz" dedi. Bodrum'da çok iyi bir taraftar sinerjisi olduğunu vurgulayan Celustka, "Ben kariyerim boyunca büyük statlarda, çok kalabalık taraftarlar önünde oynadım. Bodrum İlçe Stadı'nın atmosferi bir farklı. Küçük olmasına rağmen tribünler sahaya yakın olduğu için orada gerçekten değişik bir atmosfer hissedebiliyorum. Taraftarla kurduğum bağdan dolay gerçekten mutluyum. Onlar benim performansımı yukarı çekmeme yardımcı oluyor. Gerçekten o sahada oynamak beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN: BURADA AİLE ORTAMI VAR

Takımın yeni transferlerinden tecrübeli kaleci Gökhan Akkan, Bodrum FK'da çok mutlu olduğunu söyledi. Gerçek bir aile ortamına geldiğini ifade eden Gökhan cümlelerini şu şekilde sürdürdü: "Sezona Çaykur Rizespor'la başlamıştım. Rizespor'la bir yeni sözleşme imzalamıştım. Orada yaşanan olaylardan sonra buraya geldim. Başta Taylan olmak üzere herkes çok güzel aile ortamından bahsediyordu. Bunu en iyi şekilde yaşadım. İnanılmaz güzel bir ortam var, inanılmaz iyi bir aile ortamı var. Son iki maçta aldığımız galibiyet, Başakşehir maçındaki iyi oyun takımımızın ligde neler yapabileceğini gösterdi. Çok iyi bir takımız, çok iyi özelliklere sahibiz ve çok iyi mücadele ediyoruz. Ben bu ligde mücadelenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Aşağılarla işimiz olmadan en iyi yerde sezonu bitirmek istiyoruz. Kulübümün başarısı için geldim ve görev verildiğinde elimden gelenin en iyisini yapacağım."