Bodrum FK, Sakaryaspor'u mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Bodrum FK, Sakaryaspor'u mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi

Bodrum FK, Sakaryaspor\'u mağlup ederek Süper Lig\'e yükseldi

1. Lig Play-Off Finalinde Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu. Goller Gökdeniz Bayrakdar, Celustka ve Tunahan Akpınar'dan gelirken, Sakaryaspor'da Dimitrov skor üretti. Maçta Rotman ve Tunahan Akpınar kırmızı kart gördü.

30.05.2024 23:05
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STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu- Oğuz Yıldırım (Dk. 97 Muhammed Ertürk), Rotman, Donkor (Dk. 46 Çağlayan Menderes), Bülent Uzun (Dk. 106 Samed Onur), Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Dk. 45+2 Erdi Dikmen), Dimitrov, Murat Cem Akpınar, Del Valle (Dk. 85 Koray Kılınç), Ndlovu (Dk. 81 Kasongo)

BODRUM FK: de Sousa- Celustka, Üzeyir Ergün (Dk. 75 Imeri), Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 85 Tunahan Akpınar), Burak Çoban (Dk. 105+3 Ege Bilsel), Samet Yalçın, Musah (Dk. 59 Erkan Değişmez), Kenan Özer (Dk. 75 Brazao), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 59 Celal Dumanlı)

GOLLER: Dk. 72 Dimitrov (Sakaryaspor) Dk. 19 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 95 Celustka, Dk. 103 Tunahan Akpınar (Bodrum FK)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 45 Rotman (Sakaryaspor)- Dk. 105+4 Tunahan Akpınar (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Oğuz Yıldırım, Cihan Topaloğlu, Hasan Kılıç (Sakaryaspor), Musah, Cenk Şen, Celal Dumanlı, Burak Çoban, Ege Bilsel, Erkan Değişmez, Brazao (Bodrum FK)

1'inci Lig Play-Off Final karşılaşmasında Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekip, bu skorla Süper Lig'e yükselen 3'üncü takım oldu.

14'üncü dakikada Bodrum FK'de Celustka'nın sağ kanattan yaptığı ortada rakip savunmanın arasından topa yükselen Musah'ın kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

19'uncu dakikada Bodrum FK öne geçti. Savunmada Donkor'un açısını kapatan Samet Yalçın'dan seken topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar'ın yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

30'uncu dakikada Bodrum FK'de sol kanatta topla buluşan Kenan Özer'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direkten oyun alanına döndü.

33'üncü dakikada kontratağa çıkan Bodrum FK'de savunmanın arkasına sarkan Kenan Özer'in sert şutunda kaleci kornere çeldi.

34'üncü dakikada sol kanattan atak geliştiren Sakaryaspor'da Del Valle, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Del Valle'nin uzak köşeye plase şutunda top az farkla auta çıktı.

45'inci dakikada Sakaryaspor 10 kişi kaldı. Savunmanın arkasına atılan topta Kenan Özer, ceza sahasına sokulurken Rotman'ın arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, Rotman'a kırmızı kart gösterdi.

45+3'üncü dakikada Bodrum FK'da serbest vuruşta topun başına geçen Burak Çoban'ın plase şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı Bodrum FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

52'nci dakikada Sakaryaspor'un atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Del Valle'den önce kalesinden ayrılan kaleci de Sousa, yatarak topun sahibi oldu.

54'üncü dakikada sol kanattan gelen Sakaryaspor'da, savunmanın arkasında topla buluşan Dimitrov'un ceza sahası içine orta şut karışımı vuruşunda kaleci de Sousa topun sahibi oldu.

60'ıncı dakikada Bodrum FK atağında sol kanatta topla buluşan Kenan Özer, paralel koşu yapıp, çalımla 3 savunma oyuncusunu oyundan düşürdü. Kenan'ın şutunda kaleci Cihan Topaloğlu topa sahibi oldu.

61'inci dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında Celal Dumanlı, savunmadan seken topu önünde buldu. Celal'in boş kaleye şutunda Erdi, son anda araya girip, topu kornere attı.

72'nci dakikada Sakaryaspor eşitliği sağladı. Kontratakta savunmanın arkasında topla buluşan Dimitrov, ceza sahası dışına çıkan kaleci de Sousa'yı çalımlayıp, dar açıdan topu boş kaleye gönderdi: 1-1.

82'nci dakikada sol kanattan gelen Bodrum FK'da Burak Çoban, ceza sahası çaprazdan şutunu çekti. Bu vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

90+5'inci dakikada Bodrum FK'da sağ kanatta topla buluşan Brazao'nun, orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Maçın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı ve uzatmalara geçildi.

95'inci dakikada Bodrum FK yeniden öne geçti. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Cenk Şen, topu ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselen Celustka'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

102'nci dakikada Sakaryaspor'un atağında ceza sahası önünde topla buluşan Dimitrov'un sert şutunda kaleci Cihan'dan sekip direğe de çarpan top kornere gitti.

103'üncü dakikada Bodrum FK farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Brazao'nun kafa topuyla kontratağa çıkan Burak Çoban'ın yerden sert pasıyla buluşan Tunahan Akpınar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

105+4'üncü dakikada Bodrum FK 10 kişi kaldı. Orta sahadaki top kapma mücadelesinde Murat Cem Akpınar, Tunahan Akpınar'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Tunahan'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

107'nci dakikada Sakaryasporlu Muhammed Ertürk, Erkan Değişmez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, Erkan'a direkt kırmızı kart gösterdi ancak VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu tekrar izleyerek kararını sarı kartla değiştirdi.

Karşılaşmanın sonunda Bodrum FK, 3-1'lik skorla galip gelerek Süper Lig'e yükseldi.

Kaynak: DHA

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