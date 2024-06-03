Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı - Son Dakika
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Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı

Süper Lig\'e yükselen Bodrum FK, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı

Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'e yükselmesinin ardından Bodrum'da coşkulu kutlama programına imza attı. Futbolcular ve teknik ekip üstü açık otobüsle kentte tur atarken, taraftarlar meşalelerle takıma eşlik etti. Oyuncular sahneye çıkarak taraftarı selamladı ve kupayı kaldırdı. Bodrumspor'un Süper Lig'e çıkması büyük sevinç yarattı.

03.06.2024 01:04
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Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı

Fırat AKAY/ BODRUM, - Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'e yükselmesinin ardından Bodrum'da coşkulu kutlama programına imza attı. Futbolcular ve teknik ekip üstü açık otobüsle kentte tur atarken, taraftarlar meşalelerle takıma eşlik etti. Yoğun katılımla meydana gelen kutlamalarda oyuncular kendilerinin seçtiği şarkılarla sahneye çıktı ve ardından önce yönetim sonra teknik ekip ve oyuncular coşkulu taraftarının önünde yoğun havai fişek gösterisi arasında kupayı kaldırdı. Bodrumspor özdeşen 'Aşk Bodrum'da Yaşanıyor Güzelim' parçasını seslendiren Bülent Sertaç'ın konseriyle coşku katlanırken taraftarlar gece boyunca eğlenceli anlar yaşadı.

1'inci Lig Play-Off final maçında Sakaryaspor'u yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Bodrum FK taraftarıyla bir araya geldi. Şampiyonluk kutlamaları kapsamında Bodrumspor Gümbet Tesisleri önünde üstü açık otobüsle oyuncalar ve teknik ekip tur attı. Gümbet Değirmenler Mevkiinden, Neyzen Tevfik Caddesi'ne oradan da Belediye Meydanı'na gelen takıma binlerce taraftar meşaleler ve bayraklarıyla eşlik etti. Belediye Meydanı'nda devam eden kutlamalarda oyuncular ve teknik ekip kendilerinin seçtiği şarkılar eşliğinde sahneye çıkarak taraftarı selamladı. Yönetim ve oyuncular kupayı kaldırdıktan sonra dakikalarca süren ve nefes havai fişek gösterisi geceye damga vurdu.

İDRİS AKBIYIK: BODRUMLULAR ÇOK ÇALIŞTI VE BAŞARDI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sevince ortak olmaktan dolayı kendisini mutlu saydığını belirterek, "1931'den beri Bodrumspor ve Bodrumlular büyük meşakkatlere katlandı, çok çalıştı arzu etti ve bugün başardı. Bodrum Süper Lig'de artık inşallah sizlerin desteğiyle Muğla ve tüm ilçeleri tek yürek olmuş hepsinin kalbi Bodrumspor için çarpıyor. İnşallah futbolcularımız Süper Ligde büyük başarılara imza atacaklar" dedi.

AHMET ARAS: BU TAKIMA SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras şu ifadeleri kullandı:

"Çok tarihi bir an yaşıyoruz, yaklaşık 100 yıllık kulüp tarihinde son yıllarda başarıdan başarıya yelken açtık. Bu sene çok farklı oldu, Muğla'da ve Ege'de sayılıdır bir ilçenin Süper Lig'e çıkması. Bodrum'umuzun Süper Lig'e çıkması hepinizin başarısıdır. Bundan sonra iş bizlere düşüyor. Onlar sonuna kadar görevlerini yaptılar ama bu takıma sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur."

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, " Adana'da muhteşem bir mücadele gösterdik. Kardeşlerimi kutluyorum belki maçın 8-0 olma ihtimali vardı."

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, " Allah yaşatmayacağı hiçbir şeyin hayalini kurdurmaz. Sizler bu takıma inandınız. Bu meydanda bugün Bodrumspor'umuzun 93 yıllık çınarımızın Süper Lige çıkışını kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

FİKRET ÖZTÜRK: BODRUMSPOR SÜPER LİG'DE VE BEŞ KURUŞ BORCU YOK

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, "Kulübün buraya gelmesinde temel taşını atan, Bodrumspor'u dernek halinden anonim şirket haline çeviren ve çevirdiği zaman büyük eleştirilere uğrayan Rıza Karakaya'ya ve ekibine canı gönülden teşekkür ederim. Bodrumspor'un sıkıntıda olduğu zamanda ben Ahmet başkana dedim ki, '20 tane iş adamı gelsin yüzde 5'er hisse alalım ve Bodrumspor'u belli bir yerlere taşıyalım' fakat 20 kişi değil yanıma 3 tane aslan ortak geldi. Desteklerini esirgemeyen yönetim kuruluna teşekkür ederim. Bu ekip bugüne kadar 24 milyon Euro para harcadı. Şu anda Bodrumspor Süper Lig'de ve beş kuruş borcu yok. Biz buraya kadar getirdik, bundan sonra giderse değerli devlet adamlarının, değerli yöneticilerin, sivil toplum örgütlerinin desteği olmadan bu takım gitmez. İnşallah maçları burada oynayacağız. Yapılması gereken her şeyi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Sayın valimize ışıklandırma için gittik ve 1 hafta içinde gerekli ön izinler alındı. Işıklandırma işine bir an önce başlayacağız" dedi.

İSMET TAŞDEMİR: BİZ SAHADA KONUŞARAK İŞ YAPMAYA ÇALIŞTIK

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise şunları kaydetti:

"Bu duyguların tarifi yok o son düdük çaldığı andan itibaren içimi çok farklı bir his kapladı. Hem şampiyonluk hem de süper ligde hocalık benim hayalimdi. Nasip olursa bir aksilik olmazsa hayalimizi gerçekleştireceğiz. Yavaş yavaş her hayalimizi gerçekleştirdik diyebilirim ama hepimiz insanız hayallerimiz bitmez. Yazı atlattıktan sonra yeni hayaller ve yeni hedefler çizeriz inşallah. Biz kendi adımlarımızı ve hedeflerimizi kendi içimizde doğru atmayı tercih ediyoruz. Kadro kalitesi olarak düşük bir kadro kalitemiz var ama farklı yönlerimizle farklı özelliklerimiz çok fazla. Biz herkesin gözüne soka soka değil sahada konuşarak iş yapmaya çalıştık" diye konuştu.

Tecrübeli oyuncu Kenan Özer de "Son maça kadar çok güzel çok tatlı heyecanlar yaşadık. Bütün takımı tebrik ediyorum. Hepimiz çok büyük fedakarlıklar gösterdik. Sonuç alınca her şey çok daha değerli hala geliyor. Hayalim üstü açık otobüsle Neyzen Tevfik Caddesini gezmek onu da başarırsak her şey tamamlanmış olacak. İnşallah Bodrumspor Süper Lig'de kalıcı olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Futbol, Bodrum, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı - Son Dakika

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