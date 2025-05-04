Boluspor, Yeni Malatyaspor'u 10-1 Yendi - Son Dakika
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Boluspor, Yeni Malatyaspor'u 10-1 Yendi

Boluspor, Yeni Malatyaspor\'u 10-1 Yendi

Boluspor, 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'u Kocaeli'de tarihi bir skorla mağlup etti.

04.05.2025 18:49
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STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Mahmut Gülle, Ferhat Çalar

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, İshak Karaoğlu, Naby Oulare, Paul Mukairu (Dk.82 Aleksic) Enes Alıç, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk.66 Hüsamettin Yener) Jeffersson (Dk.82 İlhami Sıraçhan Has) Dean Liço (Dk.66 Marıo Balburdia) Florent Hasani (Dk.88 Eren Erdoğan), Babacar, Iskandarlı

YENİ MALATYASPOR: Çınar Yıldızlı, Emircan Bayrakdar, Muhammed Göktürk Gök, Alperen Arslan, Muhammet Emir Ulusoy, Talha Garip (Dk.30 Ömer Çağrı Ataş), Kerem Altunışık, Murat Şamil Güler (Dk.59 Halil İbrahim Atıcı), Metehan Ünal (Dk.66 Osman Katipoğlu) Umut Taniş, Enes Savucu

GOL: Dk.11 Oğuz Kaan Güçtekin, Dk.19 Jeffersson, Dk.28 Mukairu, Dk.60 Babacar, Dk.74 Florent Hasani, Dk.79 Paul Mukairu, Dk.85 Iskandarlı, Dk. 90 Babacar, Dk.90+3 İlhami Sıraçhan, Dk.90+8 Hüsamettin Yener (Boluspor), Dk.45+4 Enes Savucu (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: İshak Karaoğlu, Iskandarlı, Eren Erdoğan (Boluspor) Kerem Altunışık, Çınar Yıldızlı, Emircan Bayrakdar, Osman Katipoğlu (Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Muhammed Göktürk Gök (Yeni Malatyaspor)

1'inci Lig'in 37'nci haftasında Boluspor, Kocaelispor Stadyumu'nda oynanan maçta Yeni Malatyaspor'u 10-1 mağlup etti.

11'inci dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştırdığı top, Oğuz Kaan Güçtekin'de kaldı. Güçtek'in ceza sahası dışından şutunda top kalenin sağ üst tarafından filelerle buluştu: 1-0.

19'uncu dakikada Boluspor'da Iskandarlı'nın ceza sahası yayının sağından yerden yaptığı ortada Jeferson topla buluştu. Jeferson'un yerden şutunda, meşin yuvarlak sol alt köşeden fileleri havalandırdı: 2-0.

28'inci dakikada Boluspor'da sol taraftan yapılan köşe vuruşunda Oulare kafa vuruşuyla topu kalenin sağına doğru gönderdi. Kale ağızında Paul Mukairu topu filelerle buluşturdu: 3-0.

45+4'üncü dakikada Boluspor atağında Malatyasporlu Emircan Bayrakdar topu kaptı. Bayrakdar'ın savunma arkasına gönderdiği pasta Enes Savucu, topla buluştu. Ceza sahası içerisine giren Savucu'nun şutunda top, sol alt köşeden ağlarla buluştu. Ofsayt şüphesiyle VAR'da incelenen pozisyonun ardından gol kararı verildi: 3-1.

İlk yarı, Boluspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

51'inci dakikada hızla gelişen gelişen Boluspor atağında Dean Liço, Muhammed Göktürk Gök ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Furkan Aksuoğlu, kırmızı kart göstererek Muhammed Göktürk Gök'ü müsabakadan ihraç etti.

60'ncı dakikada Boluspor'da Oğuz Kaan Güçtekin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Babacar'ın çektiği şut filelerle buluştu: 4-1.

74'üncü dakikada Boluspor'da Florent Hasani'nin ceza sahası yayının üzerinden yaptığı vuruşta top Ömer Çağrı Ataş'ın eline çarptı. Hakem Furkan Aksuoğlu penaltı noktasını gösterdi. Hasani'nin penaltı vuruşunda top üst direğin içine çarparak ağlarla bulutu.: 5-1.

79'uncu dakikada Jeffersson'un pasında Paul Mukairu ceza sahasının solunda topla buluştu. Mukairu topu filelere gönderdi: 6-1.

85'inci dakikada Bolusporlu Iskandarlı'nın ceza sahası dışından şutunda top kalenin sağından filelerle buluştu: 7-1.

90'ıncı dakikada Boluspor'da İlhami Siraçhan'ın ortasında ceza sahası içerisinde Babacar göğsüyle topu yumuşattı. Babacar'ın şutunda top filelerle buluştu: 8-1.

90+3'üncü dakikada İlhami Siraçhan Hasan'ın ceza sahası dışından şutunda top filelerle buluştu: 9-1

90+8'inci dakikada Eren Erdoğan'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hüsamettin Yener, topu filelere gönderdi: 10-1

Karşılaşma, Boluspor'un 10-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: DHA

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