Briçte Kadın Başarıları ve Tarihsel Süreç

TÜRKİYE Briç Federasyonu Başkanı Yasemin Merçil , 3 yıllık görev süresinde kadınlarda 2 tane dünya 2'nciliği elde ettiklerini belirterek " İstanbul ve Türkiye açısından Briç, tarihsel olarak bakıldığında da farklı bir boyutta ve yerde" dedi.

Briç'in Galata Kulesi'ndeki İngiliz askerlerinin oynadığı bir oyun olarak başladığını ve tüm dünyada günde 200 bin kişi tarafından oynandığını hatırlatan Merçil, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Türkiye ile briç arasındaki bağlantıdan bahseden Yasemin Merçil, "Türkiye'de briç aslında eski kökeni olan, hatta Türkiye'de ilk defa oynandı, Galata Kulesi'ndeki İngiliz askerlerinin oynadığı bir oyun olarak başlamış. Buradan tüm dünyaya yayılmış. İstanbul ve Türkiye açısından Briç, tarihsel olarak bakıldığında da farklı bir boyutta ve yerde" ifadelerini kullandı.

'TAKIM HALİNDE OYNANAN BRANŞLAR VAR'

Briç sporunda hem takım hem de bireysel oyun oynandığından bahseden Yasemin Merçil, "Federasyon öncesi amatör kulüplerle amatör kişilerle ilerlemiş. 1998 yılında ilk federasyon kurulmuş ve bir akıl sporu olarak Türkiye'de oynanmaya başlamış. Türkiye Briç Federasyonu faaliyetlerini Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kurulmuş önce derneklerle şimdi yeni spor kanununa göre spor kulüpleri nezdinde bölgesel spor kulüpleriyle oynanan bir oyun. Takım halinde oynanan branşlar var. Bunlar 6 kişilik takımlardan oluşuyor. Bir de çiftler dediğimiz 2 kişinin katılarak oynadığı çift yarışmalarımız var" şeklinde konuştu.

'4 YILDA BİR DE DÜNYA'NIN BÜTÜN ÜLKELERİNİN KATILDIĞI AKIL OLİMPİYATLARI GİBİ BRİÇİN OLDUĞU BİR OLİMPİYAT YAPILIYOR'

Daha önce Fenerbahçe Kulübü Yöneticiliği yapan ve sonrasında Briç Federasyonu Başkanlığını üstlenen Yasemin Merçil, Türkiye'deki ve dünyadaki briç organizasyonlarını anlatarak, "Türkiye'de bölgesel federasyonun yaptığı, Türkiye Şampiyonası var. Yani Türkiye'nin bütün bölgelerindeki bu yaşayan kulüplerin kurduğu takımların yarıştığı bir şampiyonamız var. Bu da aynı diğer federasyonlardaki gibi kulüpler arası şampiyonada derece alan kulüplerimizin delege sayılarıyla oluşan seçim sistemi. Bu seçim sistemine göre de federasyon başkanları adaylar arasından seçiliyor. Önce sadece açık kategorisinde, kadın erkek fark etmeden oyuncular tarafından oynanan açık kategorisiyle başlıyor. Daha sonra kadın kategorisi devamında belli bir yaşın üzerindeki oynadığı kategori ve şimdi de son dönemde mix dediğimiz yani bir kadın bir erkek sporcudan oluşan mix kategorisiyle yarışmalar yapılıyor. Bunlar 1 yıl Avrupa Şampiyonası, 1 yıl dünya Şampiyonası yapılıyor tüm kategorilerde, 4 yılda bir de dünya'nın bütün ülkelerinin katıldığı Akıl Olimpiyatları gibi briçin olduğu bir Olimpiyat yapılıyor" diye konuştu.

'BU SENE AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDUK'

Dünyada kazandıkları başarılardan söz eden Yasemin Merçil, "Sadece kadın kategorisinde derecelerimiz var maalesef. Bir de bireysel ikili kategoride dünya şampiyonlarımız oldu. Kadınlarda 2 tane dünya 2'nciliği oldu. Finalde kaybettik. Bu senede Avrupa üçüncüsü olduk. Dünya şampiyonasına gidebilmek için Avrupa'daki yarışmada ilk 8 ülke arasına girmeniz gerekiyor. Bu 8 ülke arasına girdikten sonra dünya şampiyonasına gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla sportif açıdan bir de u31 dediğimiz 31 yaş altı kategorisinde Avrupa ikinciliğimiz oldu. U26'da bir ikinciliğimiz oldu. Madalya yönünden ve sportif yönden başkanlığını yaptığım 3 yıl boyunca güzel dereceler elde etmiş olduk. Bu da benim için keyifli oldu" sözlerine yer verdi.

'TABİİ BÜTÇE KONUSUNDA BİRAZ ZORLANIYORUZ'

Bütçe konusunda zorlandıklarını dile getiren Merçil şu ifadelere yer verdi:

"Tabii bütçe konusunda biraz zorlanıyoruz. Çünkü spor olarak her sene Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası gitmek istediğinizde bütün kafile çok yüksek bir miktar tutuyor. Maalesef devlet bütçemiz çok kısıtlı. Bize sağlanan bütçeler kısıtlı. Onun yükselmesi hedefiyle hep çalışıyoruz ama maalesef briçi biraz bir kağıt oyunu bakışından kurtarmak zor oluyor. Daha çok briçi tanıtmak hedefiyle Halk-Eğitim merkezlerine geçen sene itibariyle derslerine başlayabildik. Henüz çok yerde kurs açılmadı fakat Türkiye'nin 3-4 bölgesinde kursu geçen sene açabildik. İnşallah önümüzdeki senelerde daha artarak bu kursu devam ettirmek istiyoruz."

'BRİÇİN İNSANLARA KATTIĞI EN BÜYÜK ŞEYLERDEN BİRİ OLAYA KONSANTRE OLMANIZI SAĞLAMAK'

Briçin okullardaki durumundan ve katkılarından bahseden Yasemin Merçil, "Okullarda maalesef santranca olan bakış açısı henüz briç konusunda belli bir noktaya gelmedi. Ama briçi ders konusunda okutan kolejlerimiz var. Kolejlerde briç dersi var ve Üniversitelerde briç dersleri var. Gençlerle ve çocuklarla ilgili kamplar düzenleniyor her sene. Tanıştırmak için briçi. 7-8 yaşındaki çocukları bile biz davet edebiliyoruz. Velileriyle birlikte geliyorlar, onlar için bir aktivite. Velilere şu an için biraz turistlik satıyoruz şu anda bu kampları. Çocukları ile geçirebilecekleri bir yaz kampı gibi düşünün. Orada çocuklar briç ile tanışıyorlar. Ama orada oynadıkları kağıtlar briç kağıtları gibi değil, farklı çocuklara ilişkin simgeler içeren kağıtlarla oynuyorlar. Yavaş yavaş briçe ilgili kağıtlara geçiyorlar. Orada ben velilerle yaptığım sohbetlerde bana şunları söylüyorlar. Çocuklarda bazı dönemler dikkat dağınıklığı başlıyor. Bu dikkat dağınıklığı başarısızlığa itiyor çocukları. Briçin insanlara kattığı en büyük şeylerden biri olaya konsantre olmanızı sağlamak. Çünkü siz o an o 52 kağıdın içinde olasılıkları ve istatistikleri hesaplayarak bir strateji üretiyorsunuz ve o stratejiye göre oyununuzu oynuyorsunuz" şeklinde konuştu.

'BU PLATFORMA GÜNLÜK 150 BİN 200 BİN ORTALAMALARLA BRİÇ OYNANMAKTADIR'

Pandemi döneminde dijital turnuvalar düzenlediklerinden bahseden Merçil, "Pandemide 375 kişi ortalama ile günde 2 turnuva yapılıyordu. Daha sonra kulüplerimizin bu turnuvaları online platformda yapmasına izin verdik. Başlarda çok yüksek ortalamalarla yapılan turnuvalar şu anda kulüplerimizin açılmış olması ve canlı briçin keyfi ve heyecanı çok daha yüksek olması sebebiyle azalmıştır. Tarafımızdan ve kulüplerce sonlandırılmamıştır az da olsa devam etmektedir. Bu platforma tüm dünyadan günlük 150 bin 200 bin civarındaki ortalamalarla briç oynanmaktadır. Siz bu platformda bir arkadaşınız ile briç oynayabileceğiniz gibi bir robotla da turnuva oynayabilirsiniz. Briç sporunun bir lisanı vardır, siz o lisanı öğrenince, karşınızda dünyanın hangi dili ya da ülkesinden oyuncu olursa olsun, her yerde bu oyunu oynayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye Briç Federayonu Başkanı Yasemin Merçil, ekim ayında olacak seçimde aday olmayacağını, tekrardan sahalara döneceğini açıkladı.