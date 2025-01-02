Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek - Son Dakika
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Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek

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Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğu Ahmed Kutucu ve Berke Özer hakkında açıklamalarda bulundu. Kulaksız, ''Galatasaray iki oyuncu için bilgi aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgisi var'' dedi. Eyüpspor asbaşkanı, bir dönem Fenerbahçe'nin kalesine koruyan Berke'nin olası satıştaki karın %40'ının sarı-lacivertlilere gideceğini de sözlerine ekledi.

02.01.2025 22:53
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Galatasaray'ın Eyüspor'dan Ahmed Kutucu ve Berke Özer'i kadrosuna katmak için girişimlere başlamasının ardından kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız'dan konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY BİLGİ ALDI"

Kulaksız, "Ahmed Kutucu ve Berke Özer için büyük takımlar bilgi aldı. Yurt dışından da isteyen kulüpler var. İki oyuncumuz satış listesinde değil ama doğru şartlar oluşursa satışını düşünebiliriz. Galatasaray iki oyuncu için bilgi aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgisi var" ifadelerini kullandı.

Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek

"KARIN %40'I FENERBAHÇE'NİN"

Bir dönem Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'de de forma giyen Berke Özer'in sözleşmesinde madde hakkında da bilgi veren Fatih Kulaksız, "Berke'nin satışında Fenerbahçe'nin kardan %40 payı var. Söz hakkı ise sadece Eyüpspor'da" sözlerini sarf etti.

BERKE'NİN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Futbola Altınordu altyapısında başlayan Berke Özer, 2018-2019'da Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ali Koç'un başkanlık döneminin ilk transferlerinden olan Berke, 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Sarı-lacivertlilerde 20 maça çıkan başarılı kaleci, 6 maçta gol yemezken kalesinde 20 gole ise engel olmamıştı. Daha sonra Westerlo'ya kiralanan başarılı eldiven, bedelsiz bir şekilde Portimonense'nin yolunu tutmuştu. 24 yaşındaki kaleci daha sonra Eyüpspor'a imza atmıştı. Berke Özer, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısını ise kiralık olarak Ümraniyespor'da geçirmişti.

Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek

BERKE VE AHMED'İN SEZON PERFORMANSLARI

24 yaşındaki Berke Özer'in Eyüpspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Milli kaleci, bu sezon çıktığı 17 maçta kalesinde 16 gol gördü ve 7 kez kalesini kapattı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu ise bu sezon 17 maçta forma giydi ve 7 gol, 5 asist yaptı.

Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray\'ın parası Fenerbahçe\'ye gidecek

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Son Dakika Spor Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Osman:
    dedi bizim çöpleri toplayan eziktaş 8taş klübü 27 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray pişmanlıktır diye boşuna demiyoruz 4 22 Yanıtla
  • Çelikk:
    Her İki takımda paralarla yüzüyor aç Kalmaz bunlar 16 3 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    10'a alırlar 5 derler. bunların yapısında var 3 11 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    Formülü Eyüp resmiyete 10 göstereceğine 2 gösterir. 1 2 Yanıtla
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