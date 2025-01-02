Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray\'ın parası Fenerbahçe\'ye gidecek

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Galatasaray'ın Eyüspor'dan Ahmed Kutucu ve Berke Özer'i kadrosuna katmak için girişimlere başlamasının ardından kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız'dan konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY BİLGİ ALDI"

Kulaksız, "Ahmed Kutucu ve Berke Özer için büyük takımlar bilgi aldı. Yurt dışından da isteyen kulüpler var. İki oyuncumuz satış listesinde değil ama doğru şartlar oluşursa satışını düşünebiliriz. Galatasaray iki oyuncu için bilgi aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgisi var" ifadelerini kullandı.

"KARIN %40'I FENERBAHÇE'NİN"

Bir dönem Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'de de forma giyen Berke Özer'in sözleşmesinde madde hakkında da bilgi veren Fatih Kulaksız, "Berke'nin satışında Fenerbahçe'nin kardan %40 payı var. Söz hakkı ise sadece Eyüpspor'da" sözlerini sarf etti.

BERKE'NİN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Futbola Altınordu altyapısında başlayan Berke Özer, 2018-2019'da Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ali Koç'un başkanlık döneminin ilk transferlerinden olan Berke, 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Sarı-lacivertlilerde 20 maça çıkan başarılı kaleci, 6 maçta gol yemezken kalesinde 20 gole ise engel olmamıştı. Daha sonra Westerlo'ya kiralanan başarılı eldiven, bedelsiz bir şekilde Portimonense'nin yolunu tutmuştu. 24 yaşındaki kaleci daha sonra Eyüpspor'a imza atmıştı. Berke Özer, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısını ise kiralık olarak Ümraniyespor'da geçirmişti.

BERKE VE AHMED'İN SEZON PERFORMANSLARI

24 yaşındaki Berke Özer'in Eyüpspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Milli kaleci, bu sezon çıktığı 17 maçta kalesinde 16 gol gördü ve 7 kez kalesini kapattı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu ise bu sezon 17 maçta forma giydi ve 7 gol, 5 asist yaptı.