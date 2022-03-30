Burak Yılmaz'dan şaşırtan sürpriz! Deneyimli futbolcu tekrar Süper Lig'de - Son Dakika
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Burak Yılmaz'dan şaşırtan sürpriz! Deneyimli futbolcu tekrar Süper Lig'de

30.03.2022 10:29

A Milli Takım'dan ayrılan ve Lille ile bitecek kontratını uzatmayan Burak Yılmaz, kariyerini Beşiktaş'ta sonlandırmak için geliyor. Burak Yılmaz, formalite bir sözleşme ile son kez Beşiktaş'ta top koşturacak.

Bu sezon yer aldığı 3 kulvarda da hücum hattındaki bitiricilik sorunu sebebiyle erkenden havlu atan Siyah-Beyazlılar, yeni dönemin kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda sezon sonunda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye geri gönderilecek Michy Batshuayi'nin yerini doldurmak için çalışmalarda bulunan Kara Kartal'ın gündemine sürpriz bir ismin geldiği ortaya çıktı.

Burak Yılmaz bombası patladı! Kral yeniden Süper Lig'de

RADARA GİRDİ

2006-08 sezonlarının ardından 2018-20 arasında da Beşiktaş forması giyen ardından 2 yıl önce Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'in yolunu tutan Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlılar'ın radarına girdi.

Burak Yılmaz bombası patladı! Kral yeniden Süper Lig'de

TERCİHİ BEŞİKTAŞ

Lille'i geçen sezon Fransa Lig 1 şampiyonluğuna ulaştıran temel etkenler arasında yer alan Burak Yılmaz, bu dönem bitecek kontratının ardından Süper Lig'e dönmeyi planlıyor. Fanatik'teki habere göre; kariyer finalini Türkiye'de yapmak isteyen Burak'ın tercihi Beşiktaş.

Burak Yılmaz bombası patladı! Kral yeniden Süper Lig'de

KONGRE ÜYESİ

Kongre üyelik kartını bizzat başkan Ahmet Nur Çebi'den alan 36 yaşındaki futbolcunun, atacağı gollerle yeni sezonda Kara Kartal'ı şampiyonluğa taşıyıp futbol kariyerine masal gibi bir veda etmeyi planladığı ifade edildi. Beşiktaş ve Burak arasındaki sözleşme görüşmeleri tamamen formalite olacak. Burak'ın hayali 'kral' olarak veda etmek.

Burak Yılmaz bombası patladı! Kral yeniden Süper Lig'de

BABASI GELMESİNİ İSTİYOR

Tecrübeli golcünün babası Fikret Yılmaz, oğluyla ilgili olarak birkaç ay önce yaptığı açıklamada, "Biz Adanalıyız. Burak, Avrupa'da devam edip teknik direktörlük lisansı da alabilir, diğer taraftan buraya da gelebilir. Ben burada 200 golü geçmesini istiyorum. Kendisine layık bir takımda oynayıp, 200 golü geçip, futbola veda etmesini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Burak Yılmaz, Kara Kartal, Beşiktaş, Lille, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Burak Yılmaz'dan şaşırtan sürpriz! Deneyimli futbolcu tekrar Süper Lig'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burak Yılmaz'dan şaşırtan sürpriz! Deneyimli futbolcu tekrar Süper Lig'de - Son Dakika
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