Bursaspor Basketbol, Türk Telekom\'a Yenildi

SALON: Tofaş
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
BURSASPOR BASKETBOL: Brandın Childress 20, Yavuz Gültekin 16, Vincent King 13, Marcus Georges-Hunt 13, Mike Smith 11, Javin DeLaurier 8, Artur Konontsuk 4, Landry Nnoko 4, Berk Can Akın 3
TÜRK TELEKOM: Michael Jaden Devoe 21, Uros Trifunovic 19, Doğuş Özdemiroğlu 16, Jordan Usher 10, Ata Kahraman 8, Jaleen Smith 7, Kris Bankston 6, Berkan Durmaz 5, Kyle Alexander 2, Marko Simonovic
1'İNCİ PERİYOT: 28-28
DEVRE: 53-53
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-75
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26'ncı hafta maçında Bursaspor Basketbol, sahasında konuk ettiği Türk Telekom'a 94-92 mağlup oldu.
