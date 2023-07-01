Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında kadınlar 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

BUSENAZ SÜRMENELİ ALTIN MADALYA KAZANDI

Polonya'nın Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da 3. Avrupa Oyunları boks branşı final müsabakaları yapıldı. Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, finalde Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'la karşılaştı. Rakibini üç rauntta da mağlup eden Busenaz, altın madalyanın sahibi oldu.

OLİMPİYAT VE DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARI DA VAR

Milli boksör, kariyerine olimpiyat ve dünya şampiyonluklarının ardından Avrupa Oyunları altın madalyası da ekledi. Madalya töreninde İstiklal Marşı'nı salonda dinlettiren Busenaz Sürmeneli'ye altın madalyasını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı ve Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat takdim etti.

BUSENAZ'IN MADALYASI REKORU GETİRDİ

Busenaz Sürmeneli'nin kazandığı madalya, oyunlarda ay-yıldızlıların 7. altın madalyası oldu ve Türkiye kendi oyunlar rekorunu kırdı. Azerbaycan'da 2015'te düzenlenen 1. Avrupa Oyunları'nda 6 altın madalya alan Türkiye, bu sayıyı Busenaz'ın altın madalyasıyla geçti.

SAMET GÜMÜŞ İKİNCİ OLDU

Erkekler 51 kiloda milli sporcu Samet Gümüş, gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, finalde olimpiyat ikincisi Fransız boksör Billal Bennama'yla karşılaştı. Samet, ilk raundu kazanmasına rağmen ikinci ve üçüncü rauntta mağlup olunca maçı kaybetti ve gümüş madalya aldı.