- Çağdaş Bodrum, Muğla taraftarı ile kucaklaşacak

MUĞLA - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çağdaş Bodrumspor, 15. hafta ve 2024 yılının ilk mücadelesinde yarın saat 13.00'de Muğla Menteşe Spor Salonu'nda Aliağa Petkimspor ile oynayacak.

Sezon başından bu yana Muğla'da taraftarı ile bütünleşen Çağdaş Bodrumspor, Ahmet Çakı'nın yönetiminde, iki hafta üst üste aldığı galibiyetlere bir yenisini daha ekleyerek ligin ilk yarısını kapatmak istiyor.

Kaptan Erkan Veyseloğlu, takımın performansı hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Koç değişikliğinden sonra oynadığımız iki maçı da kazandık. Aslında sezon boyunca evimizde birçok maçı kazanma noktasına getirmiş ama kazanamamıştık. Ahmet hocamla iyi bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Bunun neticesinde iki tane de galibiyet aldık. Böyle değişiklikler takımı olumlu yönde etkileyebildiği kadar olumsuz yönde de etkileyebiliyor. Biz bu değişiklikten sonra sanıyorum iyi bir reaksiyon verdik bunun sonucunda da iyi bir enerji oluştu diyelim. Denizli maçı ile beraber de biraz daha artık bu takımın iyi bir yerlere gelebileceği, bir potansiyeli olabildiğini göstermeye başladığımızı düşünüyorum. Alt sıralarda bence hak etmediğimiz bir noktadaydık, iki galibiyetle biraz olsun ne kadar iyi takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Dilerim bundan sonra da bu enerjimiz daha da arttırıp, ligi hak ettiğimiz yerde tamamlarız. Önümüzdeki Aliağa maçı çok önemli. Zaten taraftarımızın desteğiyle beraber bu maçı da kazanıp en azından koç değişikliğinden sonra 3'te 3 yapıp, devreyi altı galibiyetle bitirmek istiyoruz. Sonrasında ikinci yarı başlayacak ve zorlu fikstüre tekrardan dönüş yaparak sırasıyla Fenerbahçe, Efes ve Türk Telekom ile başlayan bir maç yoğunluğumuz olacak. Dilerim o maçlara gelene kadar Aliağa maçını kazanıp sonrasında da ikinci yarıyı iyi bir şekilde değerlendirip önümüze bakacağız."

Oyunculardan Amar Alibegovic de, Ahmet Çakı'nın gelmesiyle takımın farklı bir enerjiye kazandığını belirtti. Alibegovic, "Bodrum'a gelme sebebim bir önceki koçumuzdu. Ender Arslan'a beni bu takıma kazandırdığı için öncelikle teşekkür ederim. Tabii ki yeni koç ve sistem değişikliği ile daha iyi oynamaya başladık, yükselişe geçmeye başladık ve bunu da sürdürmek istiyoruz. Kesinlikle bütün takım aynı yönde ilerlemeye devam ediyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. İlk 3 aydan sonra şu an çok iyi takım basketbolu oynuyoruz. Antrenmanlarda çok çalışıyoruz, iyi çalışıyoruz. Yeni koçun prensipleri ile birlikte bunu geliştirmeye devam etmek istiyoruz ve enerjimizi de artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çağdaş Bodrumspor ligde 5 galibiyet ve 18 puanla 14. sırada yer alıyor. oynanacak