Çaykur Rizespor, lige iyi başlamak istiyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, lige iyi başlamak istiyor

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımın hazırlıklarının planlandığı gibi gittiğini ve lige iyi başlamak istediklerini söyledi. Palut, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve önümüzdeki 10 günün önemli olduğunu belirtti.

02.08.2024 14:21
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Şuanda hazırlıklarımız planladığımız gibi gidiyor. Önümüzdeki 10 gün bizim için çok önemli. Stadımız da yenilendi. Biz lige iyi başlamak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'e Erzurum ve Slovenya'da sürdürdüğü kamplarla hazırlanan Çaykur Rizespor, Türkiye'ye döndü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde saat 09.00'da toplanan oyuncular, bazı testlerden geçti. Yeşil mavililerin deneyimli teknik direktörü İlhan Palut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, kamp sürecini değerlendirdi. Palut, "Sezon hazırlıklarına Erzurum'da başladık. Sonra Slovenya'da 2 ayaklı kampımız oldu. Yoğun bir şekilde çalıştık. Hazırlık maçları oynayıp, Türkiye'ye döndük. Dün İtibari ile tesislerimizde çalışmalara başladık. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Pazar günü Samsun'da, Samsunspor'la son hazırlık maçımızı oynayıp lig haftasına gireceğiz. Başakşehir maçıyla da lige başlamış olacağız. 4 oyuncu oyuncu ve 1 genç oyuncu transfer ettik. En az 3 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Emirhan'ın transfer görüşmeleri sürüyor. Nasıl gerçekleşir bilmiyorum ama biz sol stoper transferi yapmayı düşünüyoruz. Orta saha ve bir kanat oyuncusu daha almayı düşünüyoruz. Transferin ilerleyen günlerinde uygun ismi bulursak bir forvet oyuncusu daha kadromuza katabiliriz. Lige hazırlıkla birlikte transfer çalışmalarını da sürdürüyoruz" diye konuştu.

"PLANLARIMIZI ONSUZ BİR ŞEKİLDE YAPIYORUZ"

Geçen sezon takıma katkı sağlayan Jonjo Shelvey'in yeniden Rizespor'a dönmeyeceğini düşünen Palut, "Shelvey, teknik olarak çok kaliteli, kariyerli ve önemli bir oyuncu. Ona teşekkür ediyoruz. Ama bugün Şhelvey tekrar Rizespor'a dönmez gibi görünüyor. Biz planlarımızı onsuz bir şekilde yapıyoruz. Takılı kalmaya gerek yok, başka planlarımız var. O gerçekten görevini çok iyi bir şekilde yaptı ve ayrıldı" dedi.

"LİGE İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Lige iyi başlamak istediklerini ifade eden Palut, "Şu anda hazırlıklarımız planladığımız gibi gidiyor. Önümüzdeki 10 gün bizim için çok önemli. Samsun'da son provamızı yapacağız ve hazır bir şekilde Başakşehir karşısına çıkacağız. Stadımız da yenilendi. Avrupa'da güzel sonuçlar alan Başakşehir'e başarılar diliyorum. Biz lige iyi başlamak istiyoruz. Fikstüre sadece kısa vadede bakan bir teknik adamım. Orta ve uzun vadede fikstürü kendi içimde hiçbir şekilde değerlendirmiyorum. Şu anda Başakşehir maçına hazırlanıyoruz. Bir de üstüne Adana Demirspor deplasmanımız var. Yolculukla ilgili planlarımızı yapmamız lazım" ifadelerini kullandı

Çaykur Rizespor, lige iyi başlamak istiyor
Kaynak: DHA

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