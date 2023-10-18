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Cedi Osman, ''Milli formayı reddetti'' diyen Hidayet Türkoğlu'na jet hızında yanıt verdi - Son Dakika

Cedi Osman, ''Milli formayı reddetti'' diyen Hidayet Türkoğlu'na jet hızında yanıt verdi

Son Güncelleme: 18.10.2023 21:25

Milli basketbolcu Cedi Osman, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun ''Milli formayı reddetti'' iddialarına yanıt verdi. Osman, milli formayı reddetmediğini ve bu yıl FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndan izin istediğini belirterek, mental ve fiziksel yorgunluğun sağlığını etkilemeye başladığını ve bu dönemi dinlenerek geçirmek istediğini dile getirdi.

NBA ekiplerinden San Antonio Spurs'te forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

İşte Cedi Osman'ın o açıklaması;

"GERÇEKLERİN BİLİNMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Dünyanın çok daha önemli konularla, acılarla imtihan edildiği günlerde, kişisel bir konuyla ilgili sizleri meşgul etmek istemezdim. Formasını hayatım boyunca gururla taşıdığım Milli Takım'ın bir tartışma konusu olmasından derin bir üzüntü duyuyorum. Tam da bu yüzden gerçeklerin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum.

"İZİN İSTEDİM"

Bu güne kadar tüm kategorilerde 178 kez milli formayı giydim. Yaşananlar ne olursa olsun, görev verildiğinde elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. Son 6 sezonu NBA'de olmak üzere 10 senedir en üst seviyede basketbol oynuyorum. Bu sene, yılların verdiği mental ve fiziksel yorgunluğun artık sağlığımı da etkilediğini fark etmeye başladım. 2 Haziran 2023 tarihinde, kimseyi mağdur etmemek adına, milli takım kadrosu açıklanmadan önce federasyon yetkilileriyle bir araya gelip, bu seneki FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndan izin istedim.

"KENDİLERİ OLUMLU YAKLAŞTI, ONAY VERDİ"

Bu dönemi dinlenerek ve rehabilite olarak geçirmek istediğimi söyledim. Toplantıda federasyon başkanımız Hidayet Türkoğlu ve milli takım yetkililerimiz de vardı. Kendileri de konuya olumlu şekilde yaklaştı, onay verdi, hatta oluşabilecek olumsuz bir algıya karşı beni korumak istediklerini de belirttiler.

"MİLLİ FORMAYI REDDETMEDİM"

Ben milli formayı reddetmedim.Benim için Ay-Yıldız'lı formadan daha değerli bir forma yoktur ama kimsenin de beni kamuoyunun önüne atmasına izin vermem. Hakkımda yapılan suçlamaları asla kabul etmediğimi ve gerçekleri söylemeye devam edeceğimi bilmenizi isterim."

Cedi Osman, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na yanıt verdi: Ben milli formayı reddetmedim

NE OLMUŞTU?

Cedi Osman'ın milli takıma gelmek istemediğini söyleyen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bizim yanımıza gelip, milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Biz de o süreçten sonra kimseyi buraya zorla getirmeyiz. Hiçbir sakatlığı olmayıp, milli takımda neden oynamak istemediklerini onlara sormak gerek. Bizim sorumluluğumuz en iyi 12 kişiyi belirlemek içindir. Gerek 2 devşirme arkadaşımız, gerek de Cedi'nin olmaması bizi kadro anlamında eksik noktaya getirmiştir ama fırsatlar yeni genç arkadaşlara doğmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Hidayet Türkoğlu, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cedi Osman, ''Milli formayı reddetti'' diyen Hidayet Türkoğlu'na jet hızında yanıt verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cedi Osman, ''Milli formayı reddetti'' diyen Hidayet Türkoğlu'na jet hızında yanıt verdi - Son Dakika
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