Cengiz Ünder\'den Beşiktaş\'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir\'i 90+1\'de yıktı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.

ABRAHAM NET FIRSATI KAÇIRDI

21. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Cerny'nin şutunda kaleci Muhammed Şengezer'den seken meşin yuvarlağa Abraham, uygun durumda vurdu ancak top yandan auta gitti.

DİREĞİN YANINDAN AUT

24. dakikada RAMS Başakşehir kontratağında Shomurodov'un pasında ceza sahası sağ çaprazında tola buluşan Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ DİREĞİ GEÇEMEDİ

İkinci yarıya baskılı başlayan Beşiktaş, Abraham ile gole çok yaklaştı. Rakip kaleye kalabalık şekilde hücum eden Siyah-beyazlılarda Tammy Abraham'ın ceza sahası içinden sert şutu yan direkten geri döndü.

SALİH UÇAN'DAN KRİTİK MÜDAHALE

Bu kez de Başakşehir gole çok yaklaştı! Karşılaşmanın 54. dakikasında Ivan Brnic sol kanattan kale ağzına topu çevirdi. Salih Uçan son anda müdahale ederek golü engellemiş oldu.

KONUK EKİP ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 72. dakikadasında RAMS Başakşehir skoru 1-0'a getirdi. Korner vuruşunu paslaşarak kullanan Başakşehir'de Deniz Türüç içeri ortaladı. Shomurodov bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ HEMEN KARŞILIK VERDİ

Geriye düşen Beşiktaş, bu gole hemen karşılık verdi. Karşılaşmanın 74. dakikasında Çek yıldız Cerny'nin klas topuk pasında ceza sahası içindeki El Bilal Toure, topu plaseyle uzak köşeye bıraktı.

RAMS BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ

Konuk takımda Ousseynou Ba, oyunu geciktirdiği gerekçesiyle ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

CENGİZ ÜNDER'DEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Beşiktaş skoru 90. dakikada 2-1'e getirdi. Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder sol kanattan Demir Ege'nin ortasında arka direkte kafayı vurdu. Top ağlarla buluştu ve Siyah-beyazlılar bu golle maçı 2-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ DA 10 KİŞİ KALDI

Mücadelede uzatmaların son anlarında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sarı kart gördü. Hakem Alper Akarsu, VAR işareti yaptı, Orkun'un yaptığı müdahaleyi izledi ve sarı kartı kırmızı karta çevirdi.

SERGEN YALÇIN İKİNCİ MAÇINDA İLK 3 PUANINI ALDI

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ta ikinci maçına çıkan Sergen Yalçın, ilk galibiyetini elde etti. Bu sonuçla birlikte Siyah-beyazlılar, ligde iki maç eksiğiyle 6 puana yükseldi. RAMS Başakşehir de iki maç eksiğiyle 2 puanda kaldı.