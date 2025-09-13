Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı - Son Dakika
Spor

Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı

Cengiz Ünder\'den Beşiktaş\'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir\'i 90+1\'de yıktı
13.09.2025 21:56
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında RAMS Başakşehir'i Cengiz Ünder'in 90+1'de attığı golle 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi iki takım da 10 kişi tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.

ABRAHAM NET FIRSATI KAÇIRDI

21. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Cerny'nin şutunda kaleci Muhammed Şengezer'den seken meşin yuvarlağa Abraham, uygun durumda vurdu ancak top yandan auta gitti.

DİREĞİN YANINDAN AUT

24. dakikada RAMS Başakşehir kontratağında Shomurodov'un pasında ceza sahası sağ çaprazında tola buluşan Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ DİREĞİ GEÇEMEDİ

İkinci yarıya baskılı başlayan Beşiktaş, Abraham ile gole çok yaklaştı. Rakip kaleye kalabalık şekilde hücum eden Siyah-beyazlılarda Tammy Abraham'ın ceza sahası içinden sert şutu yan direkten geri döndü.

SALİH UÇAN'DAN KRİTİK MÜDAHALE

Bu kez de Başakşehir gole çok yaklaştı! Karşılaşmanın 54. dakikasında Ivan Brnic sol kanattan kale ağzına topu çevirdi. Salih Uçan son anda müdahale ederek golü engellemiş oldu.

KONUK EKİP ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 72. dakikadasında RAMS Başakşehir skoru 1-0'a getirdi. Korner vuruşunu paslaşarak kullanan Başakşehir'de Deniz Türüç içeri ortaladı. Shomurodov bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ HEMEN KARŞILIK VERDİ

Geriye düşen Beşiktaş, bu gole hemen karşılık verdi. Karşılaşmanın 74. dakikasında Çek yıldız Cerny'nin klas topuk pasında ceza sahası içindeki El Bilal Toure, topu plaseyle uzak köşeye bıraktı.

RAMS BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ

Konuk takımda Ousseynou Ba, oyunu geciktirdiği gerekçesiyle ikinci kez sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

CENGİZ ÜNDER'DEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Beşiktaş skoru 90. dakikada 2-1'e getirdi. Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder sol kanattan Demir Ege'nin ortasında arka direkte kafayı vurdu. Top ağlarla buluştu ve Siyah-beyazlılar bu golle maçı 2-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ DA 10 KİŞİ KALDI

Mücadelede uzatmaların son anlarında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sarı kart gördü. Hakem Alper Akarsu, VAR işareti yaptı, Orkun'un yaptığı müdahaleyi izledi ve sarı kartı kırmızı karta çevirdi.

SERGEN YALÇIN İKİNCİ MAÇINDA İLK 3 PUANINI ALDI

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ta ikinci maçına çıkan Sergen Yalçın, ilk galibiyetini elde etti. Bu sonuçla birlikte Siyah-beyazlılar, ligde iki maç eksiğiyle 6 puana yükseldi. RAMS Başakşehir de iki maç eksiğiyle 2 puanda kaldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sergen:
    başakşehirin net penaltısını vermediler. beşiktaşlının eli açık ve havada doğal konumda değildi. topa dokunmasa başakşehirli oyuncu da kalacaktı ama eline gelince top yön değiştirdi. beşiktaşın penaltı beklediği değildi, kolu yerde ve vücuda yakın. ve başakşehire verilen kırmızı yıllardır gördüğüm en uydurma yanlış kart olabilir 107 4 Yanıtla
    Bero2005:
    ya heç bunları zorunamı gitti 1 60
    sirkeci:
    2005 model Beroç eziktaşa geçen geçene zaten adam doğruarı yazmış. zoruna giden sensin ki klavye tuşlarına gt nle başmışın herhalde yazmayı öğren ahahaha 27 0
  • Göztepeli:
    yine bi istanbul takımına 3 puan hediye edildi hakem tarafından. adam topu top toplayıcı çocuğa bırakıyor hakem kırmızı kart veriyor. orada çocuk olmasa oyunu geciktirdi diyebilirsin, ama varken ve o topu dışarı atmak futbolcunun görevi değilken kırmızı veremezsin. bjknin her düşmesine de faul uydurdu, başakşehir hava topuna çıkıyor bjkli oyuncular boyu kısa kalıyor faul uyduruyor rezil bi maç yönetimi 95 2 Yanıtla
    Bero2005:
    Zorunamı gitti geç nunları 1 40
    sirkeci:
    2005 model beroç 6 kelimelik cümleyi kurmayı başaramıyor musun? 25 0
    Süper Çocuk:
    Top toplayıcı çocuk saha içine giremez! Adam topu dışarı atabilecekken saha içinden yavaşça yuvarlayor. niyeti top toplayıcının içeri girmesi böylece zaman geçirmek! Biraz tarafsız olun! 0 0
    Süper Çocuk:
    Futbolcunun görevi değilse topu ellemeyecek! 0 0
  • Neco3955:
    tüm var ve hakemi dahil hepsi değişmesi lazım maçı geren yalnış karar veren onlar bjk nin net penaltısı verilmedi işte böyle korunan takımlar şampiyon oluyor. 3 74 Yanıtla
  • recep özoğul:
    Cengiz, Sergen'i haklı çıkardı. 31 2 Yanıtla
  • 1234567:
    ozan tufan da gelmeli 3 4 Yanıtla
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.