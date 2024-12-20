Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi

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Temmuz ayında aldığı kararla 30 yaşında futbolu bırakan Galatasaray'ın eski futbolcusu Christian Luyindama, ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da uluslararası standartlara uygun bir klinik açtı.

20.12.2024 17:59  Güncelleme: 18:20
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Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'ın sözleşmesini feshetmesinin ardından geçtiğimiz yaz aldığı kararla 30 yaşında futbolu bırakan Christian Luyindama, kendine ülkesinde yeni bir hayat kurdu.

SON MAÇINA 2022'DE ÇIKTI

30 yaşındakiDemokratik Kongolu eski futbolcu, son maçına Antalyaspor'da kiralık olarak forma giydiği dönemde çıkmıştı. Luyindama, son olarak yeşil sahalara adımını 6 Kasım 2022'de Süper Lig'de oynanan Antalyaspor- Fatih Karagümrük maçında atmıştı ve sadece 26 dakika forma giyebilmişti.

Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi

ÜLKESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNE ATILDI

Christian Luyindama, ülkesinde sağlık sektörüne yatırım yaptı. Eski futbolcu, başkent Kinşasa'da uluslararası standartlara uygun bir klinik açtı. Masa başı işinden pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Luyindama, aynı zamanda futbolculuktan kazandığı serveti ülkesinin kalkınmasına katkı sağlamak için kullanmaya karar verdi.

Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi

MBAPPE KARŞISINDAKİ PERFORMANSI HALA AKILLARDA

Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 kaybettiği maçta Mbappe'ye geçit vermeyerek o dönem adından sıkça söz ettiren Christian Luyindama, sarı-kırmızılı taraftaraların gönlünde taht kurmuştu.

Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi

GALATASARAY KARİYERİ

Christian Luyindama, büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da 79 maça çıktı ve 6 bin 201 dakika sahada kaldı. Luyindama, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki eski stoper, sarı-kırmızılılar ile 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Christian Luyindama\'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Christian Luyindama, Antalyaspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Aferin Sana Evlat 5 1 Yanıtla
  • Mali Bu:
    Bence gerçek vatanseverlik bu işte 4 0 Yanıtla
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