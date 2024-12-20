Christian Luyindama\'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi

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Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'ın sözleşmesini feshetmesinin ardından geçtiğimiz yaz aldığı kararla 30 yaşında futbolu bırakan Christian Luyindama, kendine ülkesinde yeni bir hayat kurdu.

SON MAÇINA 2022'DE ÇIKTI

30 yaşındakiDemokratik Kongolu eski futbolcu, son maçına Antalyaspor'da kiralık olarak forma giydiği dönemde çıkmıştı. Luyindama, son olarak yeşil sahalara adımını 6 Kasım 2022'de Süper Lig'de oynanan Antalyaspor- Fatih Karagümrük maçında atmıştı ve sadece 26 dakika forma giyebilmişti.

ÜLKESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNE ATILDI

Christian Luyindama, ülkesinde sağlık sektörüne yatırım yaptı. Eski futbolcu, başkent Kinşasa'da uluslararası standartlara uygun bir klinik açtı. Masa başı işinden pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Luyindama, aynı zamanda futbolculuktan kazandığı serveti ülkesinin kalkınmasına katkı sağlamak için kullanmaya karar verdi.

MBAPPE KARŞISINDAKİ PERFORMANSI HALA AKILLARDA

Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 kaybettiği maçta Mbappe'ye geçit vermeyerek o dönem adından sıkça söz ettiren Christian Luyindama, sarı-kırmızılı taraftaraların gönlünde taht kurmuştu.

GALATASARAY KARİYERİ

Christian Luyindama, büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da 79 maça çıktı ve 6 bin 201 dakika sahada kaldı. Luyindama, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki eski stoper, sarı-kırmızılılar ile 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.