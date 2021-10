Cimnastikte hayaller gerçeğe dönüşüyor (1)

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türk sporcularının da cimnastikte artık söz sahibi olduğunu ve hayallerin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Bu sene ilk defa elde edilen tarihi başarılara ilişkin büyük memnuniyet duyduğunu belirten Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cimnastikte elde edilen başarılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Çok başarılı bir sezon geçirdik. Dünya Şampiyonalarında finale kalmak büyük bir başarı iken, madalyalarla dönmeye başladık." diyen Çelen, şöyle konuştu:

"Murat Canbaş'ın Avustralya'da 1993 yılında Dünya Şampiyonası'nda bir finali vardı; şimdi ise sporcularımız her dünya şampiyonasında bir final oynuyor. 2008 yılında Ümit Şamiloğlu'nun büyükler kategorisinde Avrupa üçüncülüğü vardı; şimdi neredeyse Avrupa'da madalya kazanmayan sporcumuz, madalya kazanmadığımız branşımız yok. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda alınan bronz madalya da branşımızın tacı oldu. Kaçan madalyalara tabii ki üzüldük. Bu başarı, sporcuyla, sporcunun ailesi ile güzel bir ekip olmanın, antrenörüyle, hakemiyle, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte işini heyecanla yapmanın bir sonucu. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan da büyük destek aldık. Projelerimiz karşılığını buldu ve başarı geldiği için bizler de daha fazla cesaretlendik. Bu ülkenin, başarılara ne kadar ihtiyacı olduğunu gördük. Gerçekten çok mutlu oluyoruz."

"Türk gencine imkanlar sağlanırsa, her şeyi yapabileceklerine inanıyorum"

Suat Çelen, "Benim hayallerim, sporcu kardeşlerimin gerçekleri olsun" düşüncesiyle göreve geldiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bir hayalimiz vardı, bizden önceki abilerimizin de hayalleri vardı fakat onlar bir takım eksikliklerden dolayı bu hayallerini gerçekleştiremedi. Bu da bizlerin içinde kaldı. Balkanlarda şampiyon olarak geçtiğimiz sporcular dünyada madalya alır gelirlerdi, çok üzülürdük. Sadece bir, iki yarışmayla dünya şampiyonasına giderdik. Bir Rus'un, bir Amerikalının, bir Japon'un iki eli iki ayağı varsa ve aynı havayı soluyorsa, 'Onların yaptığını biz neden yapamıyoruz' diye hep sorguladım. Türk gencine imkanlar sağlanırsa, her şeyi yapabileceklerine inanıyorum. Cimnastik küçük yaşta başlanan bir spor, dolayısıyla rakiplerimizi de spora başladığı ilk yaşlarından beri tanıyoruz. Onlar yapabiliyorsa, biz neden yapamayalım. Bu ülkenin çok fazla potansiyeli var. Doğru proje ile doğru planlama yapılırsa sonuç başarı olur. Türk cimnastiğinde, bundan sonraki süreçte de yarışmalara sadece katılmak için değil, her yarışmada önce final, sonra da her branşta madalya kazanma hedefiyle gideceğiz. Finale katılan her sporcu madalya kazanmaya aday."

Dünyada da yeri sağlam bir cimnastik ülkesi olmayı hedeflediklerinin altını çizen Çelen, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptığı yatırımlarla, yapılan tesislerle ve antrenör istihdamıyla bu spor, Türkiye'nin 81 ülkesine yayıldı. Bu düzeni böyle devam ettirerek, tabanımızı genişletebilirsek, Türk cimnastiği Olimpiyat Oyunları'nın en çok madalya beklenilen ülkelerinden olacak. İki tane Olimpik Merkezimiz vardı, biri Türk cimnastiğinin lokomotifi dediğimiz Bolu'da, diğeri ise İzmir'deydi. Sonrasında bunu ritmik cimnastikte Ankara takip etti. Sporcu eğitim merkezlerimizin sayısını çoğalttık. Cimnastik 12 ilden 81 ile yayıldıysa, 1200 lisanslı sporcuya geldiyse, daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Türkiye'yi doğu, orta ve batı diye üç bölgeye ayırdık; kendi içerisinde bir sporcu eğitim merkezi ve oradan da TOHM merkezlerine sporcusu yetiştirmek için. Antalya'da salona ihtiyacımız vardı, muhteşem bir tesisimiz yapılıyor. Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Antalya dediğinizde dünyadan herkes gelmek istiyor. Bu tesisimizde, uluslararası şampiyonalardan önce yabancı sporcular burada kamp yapsınlar istiyoruz. 2023 yılında Avrupa şampiyonaları gibi önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. Yeni projelerimizle Türkiye'nin her noktasından milli takımımıza gelen bir cimnastik ailesi olmak istiyoruz. Artık her bölgemizde neredeyse salonumuz var. Bu sayıların, başarılarımızla daha da artacağına inanıyorum."

"Organizasyon kabiliyetimiz çok yüksek seviyede"

Suat Çelen, Türkiye'nin her türlü organizasyonun altından kalkabilecek bir ülke olduğunu hatırlatarak, uluslararası spor organizasyonlarıyla Türkiye'nin tanıtılmasına katkı yapmayı amaçladıklarını ifade etti.

2023 yılında, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası organizasyonlara, Cumhuriyetin 100. yılına denk geleceği için coşkulu ve dolu dolu geçmesi için hazırlanılacağını vurgulayan Çelen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Müsabakası olan branşlarımızın tümünde bir Dünya Şampiyonası organize etme hayaliyle yola çıkmıştık. Ritmik cimnastikte bunu gerçekleştirdik, artistik cimnastikte bir Avrupa şampiyonu organize ettik ki, ülkem adına çok gururluyum. Azerbaycan yapamayacağını belirtince organizasyonu çok kısa sürede biz organize edebildik. Organizasyon kabiliyetimiz çok yüksek seviyede. Mersin'de Akdeniz Oyunları yapılmıştı, tecrübe edilmişti. Bu kadar kısa sürede, bizim ülkemizden yapabilecek başka bir ülke de yoktur. 2023 yılı bizler için, Cumhuriyetimizin 100. yılı olduğu için çok önemli. Şenliklerle kutlamak istediğimiz için, Antalya'daki muhteşem salonumuzda büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Ekiplerimizle değerlendirerek üstesinden gelebileceğimize inandık, ülkemiz adına ciddi bir katma değer olacağına inanıyoruz. Peş peşe önemli organizasyonları yapabilecek kapasite ve kabiliyetimiz de var. Ülkemiz bir organizasyon ülkesi. 2023 yılında düzenleyeceğimiz organizasyonlarımızda yeni yüzler, yeni şampiyonlarımız da çıkacaktır."