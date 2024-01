Türkiye'nin golf oyuncularını üçüncü kez buluşturan Cornelia Masters'ta Cullinan takımı şampiyon oldu. Organizasyonda Ankara Golf Kulübü'nden Ali Doruk Börekçi bireysel sıralamada zirveye çıktı.

Her kulübün en iyi üç oyuncusu ile katıldığı Cornelia Masters heyecanı 13-14 Ocak tarihlerinde üçüncü kez yaşandı. Türkiye'deki 10 golf kulübünün yanısıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Korineum ve Almanya'dan Castan golf kulüplerinin mücadele ettiği organizasyonda oyuncular her rauntta 27 çukur oynadı. Beyaz tee'lerden oynanan turnuvada her oyuncunun en iyi iki dokuz çukur derecesi, her takımın da en iyi iki oyuncusunun skoru değerlendirmeye alındı. Medal net olarak oynanan Cornelia Masters'ta Şehmus Işık, Emre Bahtoğlu ve Ramazan İnce'den oluşan Antalya takımı Cullinan toplamda 297 vuruş ile birinci oldu. Turnuvayı Cullinan gibi 297 vuruşla tamamlayan İsmail Dengiz, Hasan Karagöz ve Selim Esemenli'nin oluşturduğu Klassis Golf Kulübü ikinci gün rakibinden daha kötü skor yaptığı için ikincilikle yetindi. Recep Turan, Ali Kuş ve Anıl Amiklioğlu'ndan oluşan Taurus Golf Kulübü ise 299 net ile üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Takımlarda Cullinan, bireyselde Ali Doruk Börekçi zirvede

Turnuvada mücadele eden 35 oyuncu arasında en iyi bireysel skoru iki günün toplamında 145 net yapan Ali Doruk Börekçi yaptı. Ankara Golf Kulübü adına yarışan Börekçi, şampiyonluk kupasının yanısıra bir haftalık tatil ve üç raunt golf kazandı. Turnuvayı toplamda 148 net ile bitiren ve son gün 71 yapan iki oyuncu arasındaki ikincilik mücadelesinin galibi ise İstanbul Golf Kulübü'nden Oğuz Şenol Yüce oldu. Son gün üçüncü dokuzda daha iyi skor yapan Yüce ikincilik kupasına uzanırken, Bodrum Golf Kulübü'nün tecrübeli ismi Erol İslamoğlu üçüncülükle yetindi.

Cullinan Golf Kulübü'nün oyuncularından Şehmus Işık, "Yarışan tüm takımları tebrik ediyorum. Zor bir yarıştı. Arkadaşlarımın katkılarıyla birinciliği kazandık. Cornelia çalışanalarına ve bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Ankara Golf Kulübü adına yarışan Ali Doruk Börekçi, "Bu gün çok keyifli bir gün. Tüm yarışmacıları tebrik ederim. Birinci olabilmenin gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Ankara'dan geldik, gördük ve yendik. Bu gün kupayı alıp dönüyorum. Benim için zor bir gündü son 3 çukurdaki atışlarımla oyunu kazanmayı başardım" şeklinde konuştu.

Golf turnuvasına büyük ilgi

Cornelia Masters için davet edilen kulüp başkan ve kaptanlarının yanısıra misafir oyuncuların katıldığı Cornelia Open bu yıl 62 oyuncunun katılımıyla yapıldı. Stableford formatında 18 çukur üzerinden oynanan turnuvada A kategorisinde Fahir Telli, B kategorisinde Gülay Dora ve C kategorisinde Banu Kocaoğlu ilk sırayı aldı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen turnuvada nearest to the pin ödülünü Buğra Genç, longest drive ödülünü ise Samim Yazıcı kazandı.

"Kulüpler iki gün boyunca mücadele etti"

Ödül töreninde konuşan Cornelia Golf Kulübü Genel Müdürü Ali Şahin bir kez daha Türkiye'nin en iyi oyuncularını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. İlk iki yılda olduğu gibi çekişmeli bir turnuvayı geride bıraktıklarını belirten Şahin, "Ülkemizde örneği olmayan bir formatta tüm kulüpler iki gün boyunca sahamızda mücadele etti. İki kulübümüzün aynı puanla bitirdiği organizasyonda şampiyonluk kupasının sahibini son gün skorları belirledi. Turnuvalara katılan tüm oyunculara teşekkür ediyor, dereceye giren takım ve oyuncuları kutluyoruz" dedi. - İSTANBUL