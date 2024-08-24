Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Karakucak Güreşleri Başladı

Spor

Keçiören Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde düzenlenen 'Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Karakucak Güreşleri' müsabakaları başladı. Müsabakalarda, Türkiye'nin tüm illerinden 80 kulüp ve bin 500 sporcu yarışacak.

Keçiören Bağlum Stadyumu'nda düzenlenen organizasyona, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, milli güreşçi Taha Akgül ve protokol üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Müsabakalarda, Türkiye'nin tüm illerinden 80 kulüp ve bin 500 sporcu yarışacak. Yıldızlar-Gençler-Büyükler kategorilerinde ilk dörde giren güreşçilere para ödülü verilecek. Toplamda 10 milyon 275 bin TL ödül dağıtılacak. Yıldızlar kategorisinin birincisi olan başpehlivana 200 bin TL, gençler kategorisinin birincisi olan başpehlivana 500 bin TL, büyükler kategorisinin birincisi olan başpehlivana sıfır kilometre araba hediye edilecek. Kendi kategorilerinde ilk dörde giren diğer pehlivanlara da para ödülleri takdim edilecek. Güreş organizasyonunda, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden, birçok madalya sahibi emektar güreşçiler misafir edilerek onurlandırılacak.

'ARTIK BAŞARILAR BİZİM OLACAK'

Müsabaka İstiklal Marşı'nın okunması, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşması yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Adriyatik'ten, Çin Seddi'ne kadar bütün coğrafyada güreşin çeşitli şekilleri, binlerce yıldır devam ediyor. Bu bizim ata sporumuz. Dolayısıyla dünyada yapılan bütün yarışmalardan en fazla adını duyuracağımız şampiyonluk çıkaracağımız spor, ata sporumuz güreştir. Gerek kuşak güreşi, Karakucak, yağlı güreş, güreşin her türlüsü bizim genlerimizde var. ve Keçiören Belediyemizin öncülüğünde ve Ankara Büyükşehir Belediyemizin iş birliğiyle biz bu ata sporumuzu desteklemek, yeni Ahmet Ayık'lar, Mahmut Atalay'lar, Taha Akgül'ler, Rıza Kayaalp'ler yetişsin istiyoruz. ve dünyada yapılan bütün yarışmalarda Türk bayrağının göklere çıkarılıp gözyaşları içerisinde İstiklal Marşı'mızı söylemek istiyoruz. Bunun da en güzel yolu güreşe destek ve bugün Türkiye'nin her yerinden gelen bin 500'ün üzerindeki sporcuyla başlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda geleneksel hale gelecek olan ve çok daha fazla sporcunun katılımıyla artık başarılar bizim olacak. Ben buraya emek veren herkese, katılan herkese, güreş sporuna şimdi kadar katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. ve er meydanına çıkacak bütün güreşlerimize başarılar diliyorum" dedi.

'GÜREŞ, MERTLİĞİN, DÜRÜSTLÜĞÜN VE MÜCADELENİN SİMGESİDİR'

Açılış konuşması yapan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Karakucak güreşleri, Türk milletinin asaletini, yiğitliğini ve mücadeleci ruhunu yansıtan en kadim sporlarımızdandır. Ata sporumuz olan güreş, bizlere sadece bir spor dalı olmanın ötesinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzu bir araya getiren geleneğimizdir. Türk milletinin her zaman mazlumu koruyan, zalime karşı direnen bir millet olmasının simgelerinden biridir. Bugün burada, bu er meydanında, ecdadımızın mirasını yaşatmak için toplandık. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi olarak bu geleneği sürdürmek ve gelecek nesillere aktarmak adına Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Keçiören Belediyesi Bağlum Spor ile birlikte organize ettiğimiz Taha Akgül Karakucak Güreşleri'ne ev sahipliği yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Güreşin sadece fiziksel bir mücadele olmadığını, aynı zamanda bir ahlak ve karakter meselesi olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Güreş, mertliğin, dürüstlüğün ve mücadelenin simgesidir. Bizler, Türk Milleti olarak, her zaman bu değerlerin yılmaz savunucusu olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Unutmayalım ki, bizler Aziz Türk Milletinin evlatları olarak geçmişimize sahip çıkmazsak, geleceğimiz de olamaz. Ata sporlarımızı yaşatmak ve yüceltmek için burada toplanan herkese tekrar teşekkür ederim" diye konuştu.

'PARLAYAN SPORCULARIMIZI SEÇİP OLİMPİYATLARA HAZIRLAYACAĞIZ'

Müsabakalara ilişkin açıklamada bulunan milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük Karakucak Güreşlerine şahit olunacağını söyleyerek, "Karakucak güreşleri yağsız olduğu için minder güreşleri ile aynıdır. Ben de olimpiyatlara giderken bu güreşlerden geçtim. Genç kardeşlerimizin heyecanına tanıklık ediyorum. Ödülün büyüklüğü de heyecanı artırıyor. Parlayan sporcularımızı seçip Keçiören Belediyemizin altyapısına kazandıracağız ve daha sonra olimpiyatlara hazırlayacağız. Emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum" dedi.