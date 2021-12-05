Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltıya duayen hakemlerden dikkat çeken yorum: Skandal karar

Galatasaray ile Altay arasında 2-2 sonuçlanan maça yine hakem kararları damga vurdu. Mücadelenin en çok tartışılan kararı Altay'ın 83. dakikada kazandığı penaltı oldu.

BERKAN'A ÇARPTI

Köşe vuruşunda İbrahim Öztürk'ün kafa vuruşunda top Berkan'a çarptı, Altaylı oyuncular penaltı itirazı yaptı. Pozisyona yakın olan Cüneyt Çakır, 'penaltı yok' dedi ancak Daha sonra VAR müdahalesi geldi.

UZUN SÜRE KALDI

Yaklaşık 4 dakika ekran başında kalan Çakır penaltıyı verdi. Bamba eşitlik golünü kaydetti.

"KESİNLİKLE PENALTI DEĞİL"

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Cüneyt Çakır gibi bir isim bunu yapabiliyor. Kesinlikle penaltı değil. Ne gördü orada?" yorumunu yaptı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Ahmet Çakar ise çok sert bir paylaşım yaptı. Çakar, "Yazıklar olsun. Sen bunu yapıyorsan diğerleri ne yapmasın Cüneyt Çakır?" ifadelerini kullandı.

"NE BULDU DA ÇAĞIRDI?"

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan hakemler, Cüneyt Çakır'ın kararını sert şekilde eleştirdi.

Deniz Çoban: Cüneyt Çakır görüyor, 3 metreden bakıyor, yok diyor. Pozisyonu izah ediyor. VAR'ın müdahalesi yanlış. Ne buldu da çağırdı? Penaltı olmaması daha doğru bir karar olurdu. Yanlış karar.

Lale Orta: Oyuncunun göğsünden sekerek geliyor koluna. VAR müdahale etmemeliydi.

Bülent Yıldırım: Yanlış karar. VAR müdahale etmemeliydi.