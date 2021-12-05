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Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltıya duayen hakemlerden dikkat çeken yorum: Skandal karar - Son Dakika

Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltıya duayen hakemlerden dikkat çeken yorum: Skandal karar

05.12.2021 12:27

Altay maçında Galatasaray aleyhine verdiği penaltıyla gündemde yer alan Cüneyt Çakır, hakem camiasının tepkisini çekti. Ahmet Çakar, Deniz Çoban, Bülent Yıldırım gibi isimler, Çakır'ın kararını sert şekilde eleştirdi. Rıdvan Dilmen de ağır yorumlar yaptı.

Galatasaray ile Altay arasında 2-2 sonuçlanan maça yine hakem kararları damga vurdu. Mücadelenin en çok tartışılan kararı Altay'ın 83. dakikada kazandığı penaltı oldu.

Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar

BERKAN'A ÇARPTI

Köşe vuruşunda İbrahim Öztürk'ün kafa vuruşunda top Berkan'a çarptı, Altaylı oyuncular penaltı itirazı yaptı. Pozisyona yakın olan Cüneyt Çakır, 'penaltı yok' dedi ancak Daha sonra VAR müdahalesi geldi.

Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar

UZUN SÜRE KALDI

Yaklaşık 4 dakika ekran başında kalan Çakır penaltıyı verdi. Bamba eşitlik golünü kaydetti.

Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar

"KESİNLİKLE PENALTI DEĞİL"

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Cüneyt Çakır gibi bir isim bunu yapabiliyor. Kesinlikle penaltı değil. Ne gördü orada?" yorumunu yaptı.

Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar

"YAZIKLAR OLSUN"

Ahmet Çakar ise çok sert bir paylaşım yaptı. Çakar, "Yazıklar olsun. Sen bunu yapıyorsan diğerleri ne yapmasın Cüneyt Çakır?" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar

"NE BULDU DA ÇAĞIRDI?"

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan hakemler, Cüneyt Çakır'ın kararını sert şekilde eleştirdi.

Deniz Çoban: Cüneyt Çakır görüyor, 3 metreden bakıyor, yok diyor. Pozisyonu izah ediyor. VAR'ın müdahalesi yanlış. Ne buldu da çağırdı? Penaltı olmaması daha doğru bir karar olurdu. Yanlış karar.

Lale Orta: Oyuncunun göğsünden sekerek geliyor koluna. VAR müdahale etmemeliydi.

Bülent Yıldırım: Yanlış karar. VAR müdahale etmemeliydi.

Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltıya duayen hakemlerden dikkat çeken yorum: Skandal karar

Cüneyt Çakır, Ahmet Çakar, Galatasaray, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltıya duayen hakemlerden dikkat çeken yorum: Skandal karar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltıya duayen hakemlerden dikkat çeken yorum: Skandal karar - Son Dakika
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