Dele Alli: Şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağımın sözünü verebilirim

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman sonrasında Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a şampiyon olmak için geldiğini belirten İngiliz oyuncu, "Zorlayıcı durumlar öğrenme fırsatı sunar. Bir futbolcu olarak beni zorlayan durumlardan çok şey öğrendim. Buraya geldiğimden beri taraftarların, futbola ilgi duyan herkesin gösterdiği destek ve ilgi beni buranın bir parçası hissettiriyor. Hiç negatif durumla karşılaşmadım. Bu sevginin karşılığını performansımla vermek zorunda hissediyorum. Buraya bir şeyler kazanmak ve şampiyon olmak için geldim. Şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağımın sözünü verebilirim" şeklinde konuştu.

"KENDİMİ ÖZGÜRCE İFADE EDEBİLECEĞİM BİR FUTBOL ORTAMI" Türkiye 'de taraftarların kendisine çok büyük sevgi gösterdiğini belirten İngiliz oyuncu, "Burada olmaktan çok mutluyum. Başlangıçla beraber çok iyi geçen bir zaman var. Türkiye'ye indiğim andan itibaren çok müthiş duygular içinde oldum. İlk andan itibaren çok fazla sevgi hissettim. Benim de en büyük amacım bu sevgiye karşılık verip taraftarlarımızı mutlu etmek, eğlendirmek ve performansımı korkusuzca sahada göstermek. İnsanları performansımla şaşırtmak da diyebilirim. Kendimi özgürce ifade edebileceğim bir futbol ortamı olduğunu hissediyorum. İlk amacım her maçı değerlendirmek ve şampiyon olmak" ifadelerini kullandı."BU DERBİNİN PARÇASI OLMAK ÇOK HEYECANLI HİSSETTİRİYOR"Premier Lig'de birçok derbi oynamış olmasına rağmen Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçın kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Dele Alli, "Çok heyecanlıyım. Otelde ya da gittiğim yerlerde herkes bu maçı soruyor. İnsanlar için bunun ne kadar önemli olduğunu fark ediyorum. Bu derbinin parçası olmak çok heyecanlı hissettiriyor. Beklemediğim bir sakatlık yaşadım ama şu anda gayet iyi hissediyorum" dedi."TUTKU VE DUYGUYLA FUTBOL OYNAMAYI SEVEN BİR OYUNCUYUM"Türk futbolcunun tutku ve duygu yüklü olduğunu aktaran Alli, "Tempolu bir takımız, buraya geldiğimde bunu net olarak gördüm. İdmanlar, takımdaki futbola olan tutku, oyuncuların tempolu oynaması gerçekten beni çok mutlu etti. Burada kendimi rahat hissediyorum. Ligdeki takımların seviyesi bence iyi. Bu tempomuzla onlara üstün geleceğimiz anlar olacak ama onlar da iyi olduğu için kolay olmayacak. Kendimi ciddi anlamda rahat hissediyorum ve bu durum adaptasyon sorununu ortadan kaldırıyor. Tutku ve duyguyla futbol oynamayı seven bir oyuncuyum. Türk futboluna her baktığımda tutkunun ve duygunun sürekli var olduğunu görüyorum. Taraftarlar için oynama hissi çok iyi. Bu tutku yüzde yüzümü verme isteği oluşturuyor bu duygu ve tutku" diye konuştu.Spor Toto Süper Lig'in zor bir lig olduğunu ve seviyesinin kendisini şaşırttığını belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Mental ve fiziksel olarak zor bir lig. İyi oyuncular ve iyi takımlar var ligde. Bu seviyeye şaşırdım. Futbolun burada insanlara ifade ettiği şey çok fazla. İnsanların hayatında kulüpler çok şey ifade ediyor. Bu da baskı oluşturuyor ancak bu baskıyı doğru yönlendirdiğimiz sürece çok daha iyi sonuçlar alacağız. Türk futbolunun zorluğu beni şaşırttı ama üstesinden geleceğiz" açıklamasında bulundu."BURAYA GELMEK KARİYERİMDE ÇOK İYİ BİR MEYDAN OKUMA"Kariyerinde bugüne kadar geçen süreci değerlendiren Alli, "Genç bir oyuncu olduğunuz zaman sizden beklentiler fazla olmuyor. Gol atmaya, iyi performans göstermeye başlıyorsunuz. Ardından göz önüne çıkıyorsunuz. Futbol iniş ve çıkışlarla dolu bir oyun. Bir oyuncu oynamadığı sürece performansı aşağı düşebilir. Futbolda bunların da olduğunu bilerek, seviyeniz yüksekte olduğunda bunu iyi değerlendirmeniz lazım. Performans kötüleştiği zaman orada takılı kalmamak gerekiyor. Yaşım dolayısıyla bunu öğreniyorum. Burası harika bir fırsat. Takım arkadaşlarımla, menajerlerimle Beşiktaş'ın teklifi ile ilgili görüştüğümde bu fırsatı değerlendirme konusunda heyecanlandım. Buraya gelmek kariyerimde çok iyi bir meydan okuma. Burada olabildiğinde takıma destek olmak için tutkum ve heyecanımla elimden geleni yapacağım. Çok iyi zamanlar olur futbolda, takım olarak bu zamanlarda keyfini çıkaracağız. Bazen düşüşler olacak ama bu düşüşlerin bizi düşürmesine izin vermeyeceğiz. Futbolda bu mantaliteyle başarılı olunur" şeklinde konuştu."KESİNLİKLE MİLLİ TAKIMA DÖNMEK İSTİYORUM"İngiltere Milli Takımı'na geri dönmek istediğini belirten Alli, "Milli takımda her oyuncu oynamak ister. Milli takımlar her oyuncunun hayalidir. Kesinlikle dönmek istiyorum. Milli takımdan uzak olduğum için üzgünüm. Burada iyi performans gösterip milli takıma dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı."ISMAEL BANA BU ÖZGÜVENİ VERDİ"Premier Lig ekibi Tottenham ile ilgili bir belgeselde teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı görüşmeyle ilgili ise Dele Alli şunları söyledi: "Mourinho ile yaptığımız özel bir görüşmeydi ancak belgeselde açığa çıktı. Benden istediklerini belirttiği bir görüşmeydi. Ismael hocamızın da motivasyon anlamında benzer olduğunu söyleyebilirim. Takımdan ve benden istedikleri gayet net. Buraya gelmeden önce de konuştuk. Onun ve benim beklentilerimizi konuştuğumuzda ortak noktalarımız vardı. Sahaya kendimi olduğu gibi yansıtmak isteyen bir oyuncuyum. Ismael bana bu özgüveni verdi.""JOSEF'İN YERİNDE OLSAM BEN DE AYNISINI YAPARDIM " MKE Ankaragücü maçında yaşanan olaylarla ilgili düşüncelerini paylaşan Dele Alli, "Orada yaşananlar normal değildi. Josef'in yerinde olsam ben de aynısını yapardım. Takım arkadaşlarımızı korumak zorundayız. Futbolcuların güvenli bir ortamda oynaması lazım. Olay esnasında görmedim ama sonra gördüğümde çok şaşırdım. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım" dedi.

Dele Alli, gol sevinçlerinin bazen planlı bazen de plansız olduğunu söyleyerek, Beşiktaş'ta farklı bir gol sevinci gösterebileceğini belirtti.