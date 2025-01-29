Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK'dan hakem Arda Kardeşler ile ilgili sürpriz bir karar geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
31 Ocak Cuma:
1 Şubat Cumartesi:
2 Şubat Pazar:
3 Şubat Pazartesi:
MHK'nın bu kararları sonrası hakem Arda Kardeşler de sahalara dönmüş oldu. Kardeşler, Süper Lig'de 10. haftanın ardından ilk kez 22. haftada oynanacak Göztepe - Alanyaspor maçında görev alacak.
Hakem Arda Kardeşler, son olarak 10. haftada (28 Ekim 2024) Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta görev almıştı. Söz konusu derbideki yönetimi tartışma konusu olan Kardeşler, Merkez Hakem Kurulu tarafından uzun süreli bir uzaklaştırmaya tabi tutulmuştu.
Son Dakika › Spor › Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek - Son Dakika
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