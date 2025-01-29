Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek - Son Dakika
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Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek

Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek

Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı. Göztepe-Alanyaspor maçına atanan hakem Arda Kardeşler, 3 ay sonra Süper Lig'de maç yönetecek. Kardeşler'in son maçı 28 Ekim 2024'te oynanan ve Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbiydi. Arda Kardeşler, bu karşılaşmanın ardından uzun süreli bir uzaklaştırma almıştı.

29.01.2025 21:42  Güncelleme: 21:55
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Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK'dan hakem Arda Kardeşler ile ilgili sürpriz bir karar geldi.

22. HAFTANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

31 Ocak Cuma:

  • 20.00 Eyüpspor- Sivasspor: Atilla Karaoğlan
  • 20.00 Konyaspor- Bodrum FK: Ümit Öztürk

1 Şubat Cumartesi:

2 Şubat Pazar:

  • 13.30 Adana Demirspor- Kasımpaşa: Yasin Kol
  • 16.00 Göztepe-Alanyaspor: Arda Kardeşler
  • 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Burak Pakkan

3 Şubat Pazartesi:

12 HAFTA SONRA SAHALARA DÖNDÜ

MHK'nın bu kararları sonrası hakem Arda Kardeşler de sahalara dönmüş oldu. Kardeşler, Süper Lig'de 10. haftanın ardından ilk kez 22. haftada oynanacak Göztepe - Alanyaspor maçında görev alacak.

Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek

NE OLMUŞTU?

Hakem Arda Kardeşler, son olarak 10. haftada (28 Ekim 2024) Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta görev almıştı. Söz konusu derbideki yönetimi tartışma konusu olan Kardeşler, Merkez Hakem Kurulu tarafından uzun süreli bir uzaklaştırmaya tabi tutulmuştu.

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig, Arda Kardeşler, Galatasaray, Beşiktaş, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Semih:
    Maçın başında skandal kararla Icardi'ye yapılan net penaltıyı vermemişti, GS 2 farkı yakalayıp maçı farka götürecekti engelledi. Maç içinde de kartları doğru kullanamadı. Düzelmeyen değişmeyen gelişmeyen hakemlerin maç almaması gerekir. 67 2 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Beşiktaş maçının henüz başında Galatasaray lehine skor 2-0 olup maç kopacakken; maçın en büyük "sözde hata"sını yaparak tüm medyanın hakemlerin Icardi'ye yapılan müdahaleye PENALTI dediği pozisyonu devam ettirdin. Galatasaray'ın çok net penaltısını neden vermedin? Hata ve göz göre göre vermemek başka şeyler. Galatasaray'ın hakkını yememeyi öğrenmişsindir artık! 32 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    KIZAĞA ÇEKİLMEK DEĞİL BÖYLE BECERİKSİZ VE ARTIK NİYETLİ HAKEMLERİN DÜDÜKLERİNİ ASTIRMAK GEREKİR 27 1 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    Bu yöneteceği maç sürpriz oranla bitecek, iddiacılar bu maçı kovalasın 21 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    tabi Galatasaray maçlarını güzel yönetmezse GS babası tff'ye şikayet ediyor böylelikle hakem tamam bundan sonra gs'ye çalışacağım diyor ve göreve devam 1 9 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    İŞTE G5 in DEVRE ARASI TRANSFERİ 1 8 Yanıtla
    Feti2323:
    oraya anneni eklemeyi unutmuşsun 8 0
  • Abdul Mecit el sabah:
    Kadir Sağlam ile Galatasaray maçı sağlama alınmış. Ebirir çevirir Galatasaray’a verir. Olmadı penaltı verir. Umarım VAR görevimi yapar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek - Son Dakika
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