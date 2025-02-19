Galatasaray istemiyor: İşte Vincic'in ülkesi dışında yönettiği maçlarda alınan sonuçlar - Son Dakika
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Galatasaray istemiyor: İşte Vincic'in ülkesi dışında yönettiği maçlarda alınan sonuçlar

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı bir hakemin yöneteceğini açıkladı. Dev karşılaşmayı yönetmesi muhtemelen 4 hakemden en çok ön plana çıkanı Sloven Slavko Vincic. Sarı-kırmızılıların istemediği Vincic'in ülkesi dışında yönettiği maçlar ve alınan sonuçları sizler için derledik.

19.02.2025 15:30
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde yabancı hakemin düdük çalacağını duyurdu. Bu gelişme üzerine yönetmesi muhtemel 4 hakemden en ön plana çıkanı Slovenya'dan Slavko Vincic oldu. Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği karşılaşmalarda alınan sonuçlar dikkat çekti.

12 MAÇIN 7'SİNİ EV SAHİBİ KAZANMIŞ

Sloven hakem Slavko Vincic'in 2024-2025 sezonunda ülkesi dışında yönettiği maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Uluslar Ligi

Yunanistan Süper Ligi

  • PAOK 0-0 Panathinaikos
  • Olympiakos 1-1 Panathinaikos

Suudi Arabistan Pro Ligi

  • Al Ahli 1-2 Al Halil

GALATASARAY, VINCIC'İ İSTEMEDİ

Bu isimlerden birinin Slavko Vincic'in olması üzerine Galatasaray Kulübü harekete geçti ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdi. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

TFF ANINDA REDDETTİ

Öte yandan sarı-kırmızılıların bu talebine federasyondan anında yanıt geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF, Vincic başvurusu sonrası Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. TFF, derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildirdi. Nihai kararın, TFF ile MHK ortak vereceği ve resmi site üzerinden kamuoyuna duyurulacağı cevabı verildi.

ÖNE ÇIKAN DİĞER HAKEMLER

TFF'de yapılan istişareler sonucunda Slovenya'dan Slavko Vincic' yanı sıra Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalma ihtimali olan hakemler Romanya'dan Istvan Kovacs, Fransa'dan Clement Turpin ve Polonya'dan Szymon Marciniak olarak belirlendi.

Galatasaray istemiyor: İşte Vincic\'in ülkesi dışında yönettiği maçlarda alınan sonuçlar

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray istemiyor: İşte Vincic'in ülkesi dışında yönettiği maçlarda alınan sonuçlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hüseyin Gümüş:
    Alman, İngiliz, İtalyan, İspanyol, Fransız hakemler varken neden Acun'un işbirlikcisi Sloven hakem getiriyorsunuz. İşiniz gücünüz şike 33 16 Yanıtla
  • Ugur Sonmez:
    işiniz gücünüz algı bu maçları nasıl yönettiğini söylemeyin skora bakarak 12 3 Yanıtla
  • Ümmet Güzel:
    bunlar prof istemez bunlara hakem seminerlerine en büyük galatasaray nicki ile giren hakemler lazım bunun gibileri lazım 0 1 Yanıtla
  • Mürşid Mamak:
    CLEMENT TURPİN SEÇİLEBİLECEK EN DOĞRU HAKEM BENİM DÜŞÜNCEM HEM FIFA KOKARTLI HEM ADALETLİ SAKİN BİR HAKEM. 0 0 Yanıtla
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