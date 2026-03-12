Devler Ligi bereketi! Avrupa'nın birçok kulübü, Galatasaray'ın yıldızları için sıraya girdi - Son Dakika
Devler Ligi bereketi! Avrupa'nın birçok kulübü, Galatasaray'ın yıldızları için sıraya girdi

Devler Ligi bereketi! Avrupa'nın birçok kulübü, Galatasaray'ın yıldızları için sıraya girdi
12.03.2026 22:25
Ligde ve Avrupa'da başarılı bir performans gösteren Galatasaray'da performansıyla dikkat çeken yıldız oyuncular, birçok Avrupa devinin radarına girdi. İşte detaylar...

Transfer döneminde birçok sıkıntı yaşamasına rağmen yarıştığı tüm kulvarlarda büyük bir başarıyla ilerleyen Galatasaray'da yıldız oyunculara da büyük bir ilgi mevcut. Avrupa'nın birçok dev kulübü, sarı-kırmızılı yıldızları yakından takip ediyor.

İSPANYA'DAN UĞURCAN'A KANCA

Muslera'nın ayrılığı sonrası büyük bir bonservis bedeli ile transfer edilen Uğurcan Çakır, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde harika bir performans sergileyerek La Liga'dan iki kulübün dikkatini çekti. Villarreal ve Real Sociedad, milli eldiveni uzun bir süredir takip ediyor.

GABRIEL SARA'YA ÇİFTE MÜJDE

Geride bıraktığımız sezona göre hücum anlamında daha üretken olan Gabriel Sara, son haftalardaki formuyla Brezilya Milli Takımı aday havuzuna girdi. Norwich City'den transfer edilen deneyimli oyuncuya yine İngiltere'den Tottenham'ın ilgi gösterdiği belirtiliyor.

OSIMHEN'E TALİP ÜSTÜNE TALİP

Victor Osimhen'e ödenen 75 milyon Euro'luk bonservisle Türkiye'de rekor kırıldı. Attığı gollerle takımını taşıyan Nijeryalı yıldız santrfor, Şampiyonlar Ligi performansıyla değerini 100 milyon Euro'nun üzerine çıkardı. Osimhen'i Barcelona, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Real Madrid ve PSG'nin kadrosuna katmak istediği aktarılıyor.

BARIŞ'A BİRÇOK ÜLKEDEN İLGİ

Son olarak Barış Alper Yılmaz'a da Avrupa'nın birçok farklı liginden ilgi bulunuyor. Golleri ve asistleriyle kariyer rekoru kıran tecrübeli oyuncunun transferinde İngiltere, Fransa, İspanya ve Almanya'dan bazı kulüplerin istekli olduğu öğrenildi.

