Diyarbakır'da "Bölge Derbisi" Öncesi Vanspor Taraftarlarına Coşkulu Karşılama.. Eş Başkan Bucak: Tekçi ve Irkçı Anlayışa Karşı Tek Olduk
Diyarbakır'da "Bölge Derbisi" Öncesi Vanspor Taraftarlarına Coşkulu Karşılama.. Eş Başkan Bucak: Tekçi ve Irkçı Anlayışa Karşı Tek Olduk

23.02.2026 21:02  Güncelleme: 09:22
Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN, İshak KARA

(DİYARBAKIR) - Trendyol 1. Lig'de Amedspor'un sahasında Vanspor'u konuk edeceği karşılaşma öncesi Diyarbakır'a giden Vanspor taraftarları meşale ve havai fişeklerle karşılanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği iftar yemeğinde iki takımın taraftarları aynı sofrada buluştu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, "Futbolun tekçi ve ırkçı bir anlayışa hapsedilmesine karşı Vanspor ve Amedspor taraftarları birlikte, yek ve tek oldular" dedi. Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren ise "Sporun dayanışma ve kardeşlik için olduğunu bugün iki takımın taraftarı göstermiş oldu" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'de Amedspor'un sahasında Vanspor'u ağırlayacağı kritik mücadele öncesinde Diyarbakır'da renkli görüntüler yaşandı. Deplasman için kente gelen Vanspor taraftarlarını, Amedspor taraftarları meşale ve havai fişeklerle karşıladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise konuk taraftarlar için bir düğün salonunda iftar yemeği organize etti. İftara Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun ile Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren katıldı. Programda Amedspor ve Vanspor taraftar grupları birbirlerine forma ve flama hediye etti.

"Tekçi ve ırkçı anlayışa karşı birlikte olduk"

İftar programında konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, sporun birleştirici yönüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bence futbolun bu kadar çekişmeli, bu kadar ne yazık ki tekçi ve ırkçı davranış biçimlerine rağmen hem bizim ülkemizde hem de evrensel olarak dünyada ne yazık ki sporun, futbolun bu kadar güzel ve özgün olmasına rağmen bu kadar tekçi, ırkçı bir anlayışa hapsedilmesine karşı Vanspor taraftarı ve Amedspor taraftarı birkaç gündür, bugün de birlikte bir oldular, yek oldular, tek oldular, beraber oldular. Hepinizi canı gönülden kutluyorum."

"Van ile Diyarbakır arasında farklı bir dayanışma kültürü var"

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren ise iki kent arasındaki bağa vurgu yaparak organizasyona katkı sunanlara teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Biz hep şunu söyledik; Van şehriyle Diyarbakır şehri arasında farklı bir dayanışma kültürü var. Vanspor bugün bizim misafirimizdi, taraftarları bizim misafirimizdi. Sağ olsun hem taraftar gruplarımız, Vanspor'un taraftar grubu ve tabii ki de büyükşehir belediyemizin katkısıyla bugün bu organizasyon yapıldı. Ramazan ayındayız, insanların gelip burada iftar saatinde yemeksiz kalmaması konusunda bir organizasyondu, güzel de geçti. Umarım bütün deplasmana giden takımlar açısından bu organizasyonlar yapılır. Çünkü Türkiye'de sporun bu yönü maalesef eksik kalıyor. Sporun dayanışma için, kardeşlik için olduğunu bugün hem Amedspor taraftarları hem Vanspor taraftarları göstermiş oldu. Umarım bu örnek olur bütün kentlere."

Eren, karşılaşmanın önemine de değinerek, "Amedspor olarak kritik bir eşikteyiz ve bugün sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Umarım güzel bir maç olur ve Amedspor 3 puanla stattan ayrılır" dedi.

"Kimin kazanacağının önemli olmadığı bir mücadele"

İftar programına katılan Vanspor taraftarları da iki takım arasındaki bağa dikkat çekti. Bir Vanspor taraftarı, karşılaşmanın sonucundan çok dostluğun önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her iki takım da bölgenin gururu bir mücadele sergiliyor. Bugün Vanspor play-off mücadelesinde, Amedspor ise şampiyonluk mücadelesinde. Önemli bir mücadele öncesi Diyarbakır'dayız. Kimin kazanacağının önemli olmadığı, kaybedildiğinde üzülmeyecek, belki de kazanıldığında beraber sevinilecek bir mücadele."

Bir başka Vanspor taraftarı ise Diyarbakır'da gördükleri ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirerek şunları söyledi:

"İki kentin arasındaki diyalog, samimiyet, empati ve sempati duyguları çok yüksek. Bugün burada çok ciddi bir sıcaklıkla karşılandık. Amedspor taraftar grupları ve Amed halkının yoğun sevgisini gördük. Birazdan hep birlikte orucumuzu açacağız, ardından maça geçeceğiz. Umut ediyoruz ki iyi olanın kazandığı, kaybedenin olmadığı bir müsabaka olacak. Bundan sonra da Amedspor'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz. Biz de play-off hattı için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Bir diğer Vanspor taraftarı da, "Burası bize deplasman değil. Zorlu bir yolun ardından kendi evimize geldik. Kaybedeni olmayan bir 90 dakika yaşayacağız. Vanspor kazansa da kaybetse de üzülmeyeceğiz" dedi.

"Bugün kazanan kardeşlik olacak"

Amedspor taraftarlarından biri ise dostluk mesajını şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün kardeşlik nasıl yapılır, bunu herkesin görmesini istiyoruz. Gerçekten bu iki takım kardeştir. Bugünkü maçın kazananı fark etmiyor, kardeşlik kazanacak. Hangisi kazanırsa kazansın tebrik edip sahadan çıkacağız."

Taraftarlar, iftarın ardından karşılaşmayı izlemek üzere birlikte stadyuma geçti.

Kaynak: ANKA

