Dünya Kupası Biletleri Satışta, Fiyatlar Yükseldi

18.04.2026 14:05
FIFA 2026 Dünya Kupası biletleri ilk kez satışta. Final maçı biletleri 10.990 dolara kadar yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası biletleri Çarşamba günü ilk defa açıktan satışa çıktı.

Final maçı için bilet fiyatları 10.990 dolara kadar yükselerek gişe fiyatlarına göre hesaplandığında bir futbol maçına normal giriş için şimdiye kadarki en pahalı bilet fiyatı olarak kayda geçti.

ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupasına ev sahipliği yapmak için sundukları teklif kitapçığında final maçı biletlerinin en fazla 1.550 dolara mal olacağını söylemişti.

Aralık ayında biletler her ülkenin resmi taraftar kulübü üyelerine satışa çıktığında, en pahalı bilet 8.680 dolar olarak listelenmişti.

2 Nisan'da son, yani genel satış dönemi başladığında fiyatlar tekrar yükseldi.

2022 Katar Dünya Kupası finalinde için en pahalı koltukların biletleri 1.604 dolara satılmıştı.

FIFA fiyatlandırma yapısını hiç açıklamadığı için bu yazki turnuvada biletlerin gerçek maliyetini belirlemek zor.

Ayrıca, geçmiş talebe bağlı olarak her satışta fiyatların değiştiği bir tür dinamik fiyatlandırma sistemi kullanılıyor.

Geçen yılın sonlarında, ilk bilet satışlarındaki fiyatlar "muazzam bir ihanet" olarak nitelendirilmişti. Aralık ayında FIFA, az sayıda 60 dolarlık biletin satışa sunulduğunu duyurdu.

Biletler ilk kez açık satışa sunulmazı turnuva organizatörlerinin ne kadar ücret talep ettiğine dair bir başka ipucu verdi.

Final maçı biletlerinde hangi fiyatlar görüldü?

Fiyatlar veya her kategorideki mevcut bilet sayısı hakkında bilgi sahibi olmadan genel olarak biletlerin fiyatlandırmasını değerlendirmek imkansız.

FIFA bilet satış sitesini inceleyip hala satıştaki biletlerin fiyatlarına bakmak iyi bir fikir verebilir. Ancak bu şekilde hala daha pahalı veya daha uygun fiyatlı kategorilerde fazla bilet olup olmadığı görülemiyor.

Gözlemlere göre, Dünya Kupası finali bilet fiyatları, Aralık ayındaki satışa kıyasla genel satışta %38'e varan oranda arttı.

FIFA ayrıca, "son dakika satışları" dönemi başladığında hangi maçların hangi fiyatlarla satışa sunulacağı konusunda önceden herhangi bir bildirim yapmadı.

Bilet almayı başaranlar, en çok talep gören maçların fiyatlarının yükseldiğini gördüler.

Resmi yeniden satış platformundaki bilet fiyatları ise daha da yüksek.

Bir satıcı, bir bilet için 82.780 dolar istiyordu.

'FIFA'nın bilet satışlarında bir leke daha'

FIFA'nın bilet satış sürecini yönetme biçimi kafa karışıklığına ve tartışmalara yol açtı.

Fiyatlandırma yapısının olmaması ve satış dönemlerinden önce çok az bilgi verilmesi nedeniyle, taraftarlar Dünya Kupasına gitme planları yapmakta zorlandılar.

İngiltere Milli Takımı'nın deplasman maçları için Futbol Taraftarları Birliği'nin taraftar elçisi Thomas Concannon, BBC Spor'a yaptığı açıklamada "Süreç tamamen gizli gibi görünüyor. Taraftarlar nerede durduklarını bilmiyorlar" dedi.

Genel satış başladığında da durum farklı olmadı.

Taraftarlara "son dakika satışları" hakkında hiçbir bilgi verilmedi ve yanlış bilet kuyruklarına yönlendirildiler.

Concannon, "FIFA'nın bilet satışlarına bir leke daha sürüldü" diye konuştu.

Concannon, tüm harcamalar hesaba katıldığında, Dünya Kupası'nı yerinde izleme maliyetinin sadece birkaç maç için bile "binlerce, hatta 10.000 sterlinin üzerinde" olacağını söyledi.

"Bazen hayatınızda sadece bir kez Dünya Kupası'na gitme fırsatınız olur. Birçoğu için bu bir fırsattı ve artık gitmeye paraları yetmeyecek" dedi.

Bilet alamayanlardan İskoçya taraftarı Allan Ross da bir daha bilet almaya çalışmayacağını ve ABD gezisini bir tatil olarak değerlendireceğini söyledi.

Allan, kuyruk sistemi ve bilet ekleme konusunda birçok sorunla karşılaştı.

"Atmosfer için gidiyorum, tatil için gidiyorum. FIFA yüzünden acı çekerek oraya gitmek istemiyorum. Deliliğin tanımı tam da bu. Daha fazla peşinden koşmayacağım."

Kaynak: BBC

MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti
“Kocamla birliktesin“ deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı "Kocamla birliktesin" deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım Dünyanın en pahalısını getirdi Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Galatasaray’a Victor Osimhen müjdesi Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında
Şamil Tayyar’ın öğrencileri ve öğretmenleri boykota çağıranlara tepkisi olay oldu Şamil Tayyar'ın öğrencileri ve öğretmenleri boykota çağıranlara tepkisi olay oldu
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Sadettin Saran’dan seçim açıklaması: O tarihi işaret etti Sadettin Saran'dan seçim açıklaması: O tarihi işaret etti
Demet Akalın’dan Biricik Suden’in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış
Erzincan’da 4.1 büyüklüğünde deprem Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum

13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
13:21
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
13:03
Böyle rezillik görülmedi Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
Böyle rezillik görülmedi! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
12:51
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
12:47
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya?
12:36
İki kişi daha gözaltına alındı Onursal Adıgüzel’den ilk açıklama
İki kişi daha gözaltına alındı! Onursal Adıgüzel'den ilk açıklama
12:14
Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı Merak edilen soru yanıt buldu
Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
11:17
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:36
Nöbetçi öğretmen diğer öğrencileri kurtarmak için “Yere yatın“ diye bağırmış
Nöbetçi öğretmen diğer öğrencileri kurtarmak için "Yere yatın" diye bağırmış
