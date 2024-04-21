Dünya Paratriatlon Kupası'nda Türk sporcu tarih yazdı - Son Dakika
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Dünya Paratriatlon Kupası'nda Türk sporcu tarih yazdı

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Mersin'de düzenlenen 5. Yenişehir Triatlonu'nun ikinci gününde yapılan Dünya Paratriatlon Kupası'nda milli paratriatlet Uğurcan Özer, altın madalya kazanarak Türkiye'nin ilk olimpiyat katılımcısı oldu.

21.04.2024 23:52  Güncelleme: 00:08
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- Dünya Paratriatlon Kupası'nda tarih yazıldı

MERSİN - Mersin'de, Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Yenişehir Triatlonu'nun ikinci gününde 'Dünya Paratriatlon Kupası' yarışları yapıldı. PTS 5 kategorisinde yarışan milli paratriatlet Uğurcan Özer, PTS 5 kategorisinde altın madalya kazandı. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantileyen Özer, paratriatlon branşında olimpiyatlara katılma hakkı kazanan ilk Türk sporcu oldu.

Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle Mersin'de gerçekleşen 5. Yenişehir Triatlonu'nun ikinci gününde düzenlenen Dünya Paratriatlon Kupası yarışları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 12 farklı kategoride yapılan Dünya Paratriatlon Kupası yarışlarında 26 ülkeden 80 sporcu yarıştı. Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girerek 750 metre yüzen sporcular, ardından denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürdü. Etabı bitiren paratriatletler, son olarak 5 kilometre koştu. Paratriatletlerin mücadelesi Mersinli sporseverlerin büyük takdirini topladı.

Milli paratriatloncu Uğurcan Özer, PTS 5 kategorisinde 58 dakika 49 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantileyen Özer'in büyük başarısı bir ilki de beraberinde getirdi. Milli paratriatlet Uğurcan Özer, paratriatlon branşında olimpiyatlara katılma hakkı kazanan ilk Türk sporcu oldu. Uğurcan Özer'i bitiş çizgisinde alkışlarla karşılayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Özer'i tebrik etti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Alicia Garcia 12 kategoride dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

"Yenişehir'de ilkler gerçekleşiyor. Çok gururluyuz"

Törende konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Mersin'de ulusal, uluslararası düzeyde yarışlar yapıldıkça spor kenti olmamızı pekiştiriyoruz. Tesislerimiz daha da değer kazanıyor. Bundan memnunuz. Sporun her branşını destekleme gayemizi bundan sonrada sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle düzenledikleri organizasyonun başarısına dikkat çekerek, destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise "5 yıl önce Yenişehir'de başlattığımız triatlon yarışlarında bu yıl dünya ve yine Avrupa yarışlarına ev sahipliği yaptık. 29 ülkeden 380 sporcu Mersin'de mücadele etti. Uğurcan Özer, dünya şampiyonu olarak bizi gururlandırdı. Geçen yıl da milli Triatlet Selinay Tuğçe Kır, Avrupa şampiyonu olmuştu ve bu da bir ilk olmuştu. Yenişehir'de ilkler gerçekleşiyor. Çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Dünya Paratriatlon Kupası\'nda Türk sporcu tarih yazdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dünya Paratriatlon Kupası'nda Türk sporcu tarih yazdı - Son Dakika

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