Dünyada iki kıta arasında gerçekleşen tek triatlon yarışması Oral-B Challenge İstanbul, Beykoz\'da yapıldı

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DÜNYANIN kıtalararası tek triatlonu olan Oral-B Challenge İstanbul, Beykoz'da yapıldı. Yerli ve yabancı 680 triatletin katıldığı yarışma zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Milli sporcu Yusuf Dikeç ve oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in, Dikeç'in dünyaca ünlü pozuyla start alan sporcular zorlu parkurda önce İstanbul Boğazı'nda yüzdü, ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de geçerek 40 kilometre pedal çevirdi. Son olarak Küçüksu-Çubuklu arasında 10 kilometre koştu. Zorlu ve çekişmeli mücadelenin ardından genel klasmanda kadınlarda Ece Calp, erkeklerde Behzad Nobaripur birinci oldu.

Dünyada iki kıta arasında gerçekleşen tek triatlon yarışması olan Oral-B Challenge İstanbul dördüncü kez İstanbul'un Beykoz ilçesinde yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Challenge Family iş birliği ile Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve Oral-B'nin sponsorluğuyla gerçekleşen yarışmaya yerli ve yabancı 680 triatlet katıldı.

Triatletler zorlu mücadeleye güneşin doğmasıyla birlikte 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç ve Oral-B'nin marka yüzü oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in Kanlıca'da Dikeç'in ünlü pozuyla verdiği startla başladı. Sporcular, 2 bin 300 metrelik yüzme parkurunun ardından Küçüksu İskelesi'nde karaya çıktı. Asya'dan Avrupa'ya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçip Harp Akademileri Kavşağı'ndan dönerek 40 kilometrelik parkuru bisikletle tamamlayan sporcular, Küçüksu-Çubuklu arasında 3 tur olarak hazırlanan 10 kilometrelik parkuru koşarak tamamladı.

Etkinliğe P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya katıldı. Ayrıca boğazdaki nefes kesen yarışı Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Renato Bertrandi, Avrupa Triatlon Federasyonu CEO'su Michele Tiozzo, Asya Triatlon Birliği Teknik Kurul Başkanı Sarita T. Zafra ve Challenge CEO'su Jort Vlam da izledi.

Dünyanın en önemli triatlon yarışmalarından biri olan Oral-B Challenge İstanbul'da genel klasmanda kadınlar genel kategorisinde Ece Calp 2: 17: 20'lik derecesiyle birinci olurken, İpek Öztosun 2: 19: 08'lik derecesiyle ikinci ve Zeren Yılmazkaraosmanoğlu 2: 37: 42'lik derecesiyle üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Behzad Nobaripur 2: 00: 48'lik derecesiyle birinci olurken, Bahadır Tama 2: 01: 38'lik derecesiyle ikinci ve Dominik Dubej 2: 05: 41'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Bu yılki yarışta her üç yaş kategorisinde ilk üç dereceye girenler Challenge tarafından Slovakya'da düzenlenen, markanın orta mesafe amiral gemisi yarışmasına da katılma şansı yakaladı.

TURNAOĞLU: BU HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMENİN SONSUZ BİR MUTLULUĞU VAR

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Yarışmanın bu sene dördüncüsü yapıldı. Biz de Oral-B olarak biz de içindeyiz hatta bu bir hayaldi, triatlona ilk destek verdiğimizde böyle bir organizasyon yoktu. Bu hayali gerçeğe dönüştürmenin sonsuz bir mutluluğu var. İlk seneye göre de yoğun bir ilgi var. Tanınırlığı sadece Türkiye'de değil, dünyada da sağlandı. Hatta seneye Avrupa-Asya triatlon şampiyonası 2 kıtanın birleştiği tek yerde yapılacak. Sporcu sayısı dörde katlanacak. Bütün dünyada bilinirliği daha fazla sağlanacak. Triatlon hem Türkiye'deki tanıtımına katkıda bulunan, hem de İstanbul'un tanıtımına katkıda bulunan bir organizasyonun Oral-B olarak ana destekçisi olarak mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ SENE 50'NİN ÜZERİNDE ÜLKEDEN KATILIM BEKLİYORUZ'

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise "Oral-B'nin büyük desteğiyle organizasyonun dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. İstanbul bir megakent bu nedenle İstanbul'un tanıtıma ihtiyacı yok gibi görünse de 2036 için İstanbul'da olimpiyatları yapmayı düşünüyorsak bu tarz büyük organizasyonların burada yapılması şart. Sportif aktivitelerle İstanbul'un bilinirliğini artırmak, sportif aktivitelerle insanların kafasında yer etmesini sağlamak çok önemli. Asya'dan ve Avrupa'dan en üst düzey yetkililer burada. Önümüzdeki sene tarihte ilk kez 2 kıta şampiyonasının bir arada yapılacağı bir organizasyon planlıyoruz. Önümüzdeki sene 50'nin üzerinde ülkeden katılım bekliyoruz " ifadelerini kullandı.

'HEDEFİM 2028 OLİMPİYAT OYUNLARI'

Katılımcılardan paralimpik sporcu Kübra Dere hedefinin 2028 olimpiyat oyunları olduğunu belirterek, "Triatlon güzeldi. Yüzmeden iyi bir dereceyle çıktım. Bisiklet de çok zorlamadı, sadece ilk baştaki çıkışta zorlandık. Koşuda da güzel bir ambiyansla koştuk. Bu enim ilk uzun metrajlı triatlon yarışımdı. Ben de kendimi test etmek istediğim için katıldım. Sonuçtan gayet mutluyum. Daha önce paratriatlon kısmına katılmıştım. İlk defa uzun mesafeye yaş gruplarıyla katılıyorum. Bundan sonraki hedefim paratriatlon alanında milli takıma girmek, ülkemi temsil etmek. Hedefim 2028 olimpiyat oyunlarına katılmak" dedi.

Emre Karagözlü ise "Takım olarak yarıştık. Ben koştum diğer iki arkadaşım sırasıyla yüzüp bisiklet sürdüler. Güzel bir organizasyondu. Ben uzun yıllardır koşuyorum ancak ilk defa bir triatlon yarışmasında takım halinde koştum. Keyifliydi" ifadelerini kullandı.