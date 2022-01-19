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Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da - Son Dakika

Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da

19.01.2022 17:07

Bir çok kişiye göre tarihin en iyi sportif direktörü olarak gösterilen Portekizli futbol insanı Luis Campos, Galatasaray'la masaya oturmak için İstanbul'a geldi. Campos, Başkan Burak Elmas'la lig maçını izleyecek.

Futbolu yapılandırma yoluna giden Galatasaray, tarihi bir transfere hazırlanıyor. Fransa'da tarih yazan Monaco ve Lille, Şampiyonlar Ligi'ne ambargo koyan Real Madrid'in başarılarında büyük sahibi olan Luis Campos, bugün Galatasaray Başkanı Burak Elmas'la görüşmek için İstanbul'a geldi.

Bu imza tüm transferleri gölgede bırakır! Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'a geldi

PAŞA MAÇINI İZLEYECEK

Campos'un Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile yarın oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasını izleyeceği belirtildi. Campos daha önce Ali Koç'la da görüşme gerçekleştirmişti ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Bu imza tüm transferleri gölgede bırakır! Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'a geldi

CAMPOS KİMDİR?

1964 doğumlu futbol adamı, Mourinho'nun yenilmez Porto'suna "Dur" diyerek adından söz ettirdi. 2013'te Monaco kulübünün temelini attı. Falcao, Moutinho, James Rodriguez, Mbappe, Lemar, Benjamin Mendy, Martial, Bernardo Silva, Bakayoko gibi isimleri kulübe kazandırdı.

Bu imza tüm transferleri gölgede bırakır! Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'a geldi

LİLLE'E ÇAĞ ATLATTI

Campos, geçen sezon Fransa'yı şampiyon bitiren Lille'in kadrosunu oluşturdu. Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'yı o transfer etti.

Bu imza tüm transferleri gölgede bırakır! Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'a geldi

SCOUT VE ANALİZCİ

Campos, Real Madrid'de Mourinho döneminde futbolcu izleme ekibinin başına getirildi. Ayrıca bu görevinin yanında Mourinho onu taktik analizcisi yaptı. Üst üste Şampiyonlar Ligi'ne ambargo koyan Real Madrid'in başarılarında önemli pay sahibi oldu.

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Burak Elmas, Galatasaray, Futbol, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da - Son Dakika Spor


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