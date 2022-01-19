Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da

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Futbolu yapılandırma yoluna giden Galatasaray, tarihi bir transfere hazırlanıyor. Fransa'da tarih yazan Monaco ve Lille, Şampiyonlar Ligi'ne ambargo koyan Real Madrid'in başarılarında büyük sahibi olan Luis Campos, bugün Galatasaray Başkanı Burak Elmas'la görüşmek için İstanbul'a geldi.

PAŞA MAÇINI İZLEYECEK

Campos'un Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile yarın oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasını izleyeceği belirtildi. Campos daha önce Ali Koç'la da görüşme gerçekleştirmişti ancak anlaşma sağlanamamıştı.

CAMPOS KİMDİR?

1964 doğumlu futbol adamı, Mourinho'nun yenilmez Porto'suna "Dur" diyerek adından söz ettirdi. 2013'te Monaco kulübünün temelini attı. Falcao, Moutinho, James Rodriguez, Mbappe, Lemar, Benjamin Mendy, Martial, Bernardo Silva, Bakayoko gibi isimleri kulübe kazandırdı.

LİLLE'E ÇAĞ ATLATTI

Campos, geçen sezon Fransa'yı şampiyon bitiren Lille'in kadrosunu oluşturdu. Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'yı o transfer etti.

SCOUT VE ANALİZCİ

Campos, Real Madrid'de Mourinho döneminde futbolcu izleme ekibinin başına getirildi. Ayrıca bu görevinin yanında Mourinho onu taktik analizcisi yaptı. Üst üste Şampiyonlar Ligi'ne ambargo koyan Real Madrid'in başarılarında önemli pay sahibi oldu.