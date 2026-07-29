Dursun Özbek transferler için tarih işaret etti - Son Dakika
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Dursun Özbek transferler için tarih işaret etti

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı’nda transfere dair açıklamalarda bulundu. Özbek, transferlerin geciktiği yönündeki eleştirilere yanıt vererek "Her yaz eleştirildik ama Icardi ve Osimhen gibi transferlerin hepsini eylül ayında gerçekleştirdik'' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda transfer gündemine dair eleştirilere net bir cevap verdi.

DURSUN ÖZBEK MUSIALA'YI YALANLADI

Özbek, özellikle Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala transferiyle ilgili çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı ve sosyal medyadaki baskılara karşı duyarsız olduğunu belirtti. Özbek, yaptığı açıklamalarda ''Musiala gündemde yok. Böyle gündem yaratıyorlar. Her sene aynı şeylerle karşı karşıya geliyorum. Hep ‘Transferler nerede kaldı, ne oluyor’ deniyor. Sonuçta transferi yapıp şampiyon oluyoruz 4 yıldır.'' dedi. 

Dursun Özbek transferler için tarih işaret etti

''BASKIDAN ASLA ETKİLENMEM''

Sosyal medya baskısına değinen Özbek, ''Ben sosyal medya baskısından asla etkilenmem. Ben ne yaptığımı biliyorum.'' ifadelerini kullandı. 

Dursun Özbek transferler için tarih işaret etti

''YAPMADAN BIRAKMAM''

Transfer planlamasının devam ettiğini vurgulayan başkan, ''Tabii ki yapacağız transferleri, herkes görecek. Yapmadan bırakmam. Oyuncu araştırmalarımız var, planlamalarımız var. Nasıl yapacağımızı biliyoruz.'' sözlerini sarf etti.

Dursun Özbek transferler için tarih işaret etti

''DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDAN ŞAŞMIYORUZ''

Aceleci davranmadıklarını ve planlı ilerlediklerini belirten Özbek, ''Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz. Yolumuzda ilerliyoruz. Transfer yapmayacağım mı dedim? Bazıları aynı oyunu sahneye koyuyor, alıştık. Herkes konuşuyor da 10+4 kuralını bilmiyorlar mı? Planlı ilerliyoruz.'' diye konuştu. 

Dursun Özbek transferler için tarih işaret etti

TRANSFER İÇİN TARİH VERDİ

Transferler için eylül ayını işaret eden Özbek, "Galatasaray taraftarları her zaman en iyisini ister, beklentinin farkındayız. Yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiğini ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Hep geç kaldığımız söylendi transferde. Galatasaray için doğru olanı yapmak için çalıştık. Sezon sonlarında kupayı kaldıran Galatasaray oldu. Her yaz Galatasaray'ın geç kaldığı, futbol aklının olmadığı söylendi. Her yaz eleştirildik. Yaptığımız transferlere bir bakın. Icardi, Osimhen... Bunların hepsi eylül ayında gerçekleşti." dedi. 

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Son Dakika Spor Dursun Özbek transferler için tarih işaret etti - Son Dakika

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