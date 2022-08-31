Eczacıbaşı Geleceğe Smaç 7. Çalıştayı gerçekleşti - Son Dakika
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Eczacıbaşı Geleceğe Smaç 7. Çalıştayı gerçekleşti

31.08.2022 12:10
Eczacıbaşı Geleceğe Smaç 7. Çalıştayı gerçekleşti

Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapılardaki çalışmalarını yaygınlaştırmak, binlerce çocuğa spor kültürü kazandırmak ve geleceğin yıldızlarını keşfetmek üzere başlattığı "Eczacıbaşı Geleceğe Smaç" projesi kapsamında her sezon başında teknik ve idari ekiplerin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayların 7.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapılardaki çalışmalarını yaygınlaştırmak, binlerce çocuğa spor kültürü kazandırmak ve geleceğin yıldızlarını keşfetmek üzere başlattığı "Eczacıbaşı Geleceğe Smaç" projesi kapsamında her sezon başında teknik ve idari ekiplerin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayların 7.'si 27-28 Ağustos tarihlerinde tamamlandı.

"Eczacıbaşı Geleceğe Smaç" projesi kapsamında 2022-2023 sezonunda faaliyetlerini sürdürecek olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Adana, Eskişehir illerindeki toplam 25 kampüste görev alan 150'ye yakın teknik ve idari ekip; İstanbul'da Kovan Spor Kültürü Merkezi'nde buluşarak sezona hazırlanmak üzere çeşitli oturumlarda bilgi paylaşımında bulunurken, ayrıca seminer ve eğitimler alındı.

Eczacıbaşı Geleceğe Smaç 7. Çalıştayı'nda Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve Eczacıbaşı A Takımı Baş Antrenörü Ferhat Akbaş konuşmacı olarak yer alırken, 'Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Kampüsleri'nin antrenör ve koordinatör grupları da ortak paylaşım ve gelişim oturumlarında kendi sunumlarını gerçekleştirdi.

İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Bülent Bayraktar'ın "Elit Sporcu Adaylarının Sağlık ve Gelişim Takibi" konulu konuşması tüm katılımcıların büyük ilgisini çekerken, Sizdrama ekibinden Suat Güneş'in grup çalışmaları katılımcıları hem eğlendirdi hem de düşündürdü.

2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı Spor Kulübü ve ES Voleybol Spor Kulübü işbirliği ile başlayan ve 2016-2017 sezonundan itibaren spor kulüplerinin işbirlikleri ile büyümeye devam eden "Eczacıbaşı Geleceğe Smaç" projesi kapsamında projenin ilk sezonundan itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çalıştay programlarında tüm Eczacıbaşı Geleceğe Smaç ekipleri bir araya gelirken; farklı eğitimlere, deneyimlere ve birikimlere sahip olan ekiplerin birlikte neler başarabileceği, belirlenen ortak hedeflere ulaşmak üzere uyum içinde nasıl çalışabileceği konusunda örnek bir model oluşturuyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Geleceğe Smaç 7. Çalıştayı gerçekleşti - Son Dakika

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