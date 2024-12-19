Ege Takımları Şampiyonlar Ligi\'nde Play-In Etabına Kalmayı Başardı

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BASKETBOLDA bu sezon ilk kez Avrupa'da birlikte ter döken 3 Ege ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayarak Play-In etabına saha avantajıyla kalmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli takımlarından olup 2021'de organizasyonda final oynayarak Avrupa şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Karşıyaka, üst üste 4'üncü kez Play-In oynamaya hazırlanırken, Aliağa Petkimspor ve Manisa Basket, ilk kez katıldıkları ligde yollarına devam ediyor. B Grubu'nda önceki gün Belçika'da Filou Oostende deplasmanındaki 85-76'lık galibiyetle grubu ikinci tamamlayan Petkimspor, Avrupa'da elemeler ve grup aşamasında 9 maçta 7 galibiyet alıp grupta yalnız son şampiyon Unicaja Malaga'ya yenildi.

Petkimspor, dün tamamlanan grup maçları sonrasında Play-In etabında A Grubu üçüncüsü İsrail'in Hapoel Holon takımıyla eşleşti. İsrail'in devam eden Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle eşleşmede maçların tarafsız sahada oynanması bekleniyor. Maçların oynanacağı ülkeye Petkimspor karar verecek. Temsilcimiz bu nedenle seyirci avantajını yitirecek. Bu sezon yaşadığı ana sponsor kriziyle maaş ödemelerinde sıkıntı çekip takımın dağılması tehlikesi yaşayan Karşıyaka, sorunlarına rağmen Avrupa'da rahat turladı. C Grubu'nda son maçında ikincilik için çekiştiği Saint Quentin'e Fransa'da konuk olan Kaf-Kaf, çift hanelerle kaybetse üçüncülüğe gerileyeceği sınavda bir ara 10 sayı farkla geriye düşse de müthiş geri dönüş yaptı.

Son periyoda 19-0'lık seriyle başlayıp 10 dakikada 35 sayı atan Karşıyaka, rakibini deplasmanda 93-67 yenip 6 maçta 4 galibiyetle grup ikinciliğini aldı. Kaf-Kaf'ta Russell 29 sayı, 8 asist, McCollum 24 sayı, 5 asistle müthiş bir performans sergiledi. Temsilcimizin Play-In'deki rakibi D Grubu üçüncüsü Yunanistan'ın Promitheas Patras takımı oldu. H Grubu'nda yine Petkim ve Karşıyaka gibi Play-In'ı daha önce garantileyen Manisa Basket de son maçta FMP'yi 103-84 yenip 4 galibiyetle ikinciliği aldı. Manisa Basket son 16 turu yolunda Play-In'de Grubu'ndan 1 galibiyetle gelen Almanya'nın Niners Chemnitz takımıyla eşleşti. Eşleşmelerde ilk maçlar 7-8 Ocak, rövanşlar 14-15 Ocak'ta oynanacak. Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın son 16 takım arasına kalacağı serilerde gerek olursa üçüncü maçlar da 21-22 Ocak'ta yapılacak.

GRUPLAR BELLİ

Karşıyaka, Aliağa Petkimspor ve Manisa Basket son 16 turuna kalırlarsa grupları da belli oldu. Kaf-Kaf son 16'da I Grubu'nda Würzburg, AEK ve Bertram Derthona Basket-Peristeri eşleşmesinden gelecek takımla eşleşecek. Manisa Basket, J Grubu'nda Unicaja Malaga, Rytas Vilnius ve Galatasaray-Saint Quentin eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Petkimspor da K Grubu'nda La Laguna Tenerife, BAXI Manresa ve Telekom Baskets Bonn-Pallacanestro Reggiana galibiyle oynayacak. Son 16'da maçlar 28 Ocak'ta başlayacak.

SABEN LEE ZİRVEDE, MCCOLLUM İKİNCİ

Manisa Basket'in NBA patentli yıldızı Saben Lee, Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup etabının en değerli oyuncusu oldu. Lee, sayı krallığında maç başına 28.8 sayıyla, verimlilikte de 27.8'le zirveye çıktı. Saben Lee, ilk iki maçta 36 ve 43 sayılık müthiş performans sergiledikten sonra Euroleague ekibi Maccabi Tel Aviv'e transfer olup ardından Manisa'ya geri dönmüştü. İlk grup aşamasında Karşıyakalı McCollum maç başına 22 sayıyla sayı krallığında ikinci olurken, Manisa Basket'ten Echodas maç başına 8.4'le riband krallığında ikinci sırada yer aldı.