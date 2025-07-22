Emre Yazgan Tesisinin Açılışı - Son Dakika
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Emre Yazgan Tesisinin Açılışı

Emre Yazgan Tesisinin Açılışı
22.07.2025 17:39
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Türkiye Judo Milli Takımı, 2028 Olimpiyatları için Kocaeli'de Emre Yazgan tesisinde çalışacak.

TÜRKİYE Judo Milli Takımı, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarını Kocaeli'de yeni açılan ve geçtiğimiz yıl çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın (16) adını taşıyan tesiste sürdürecek. Yazgan'ın anısını yaşatacak tesis, Yazgan ailesi ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un katılımıyla açıldı.

Kocaeli Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) judo takımının hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum Palandöken'de geçen yıl 21 Aralık'ta çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın adı, İzmit ilçesindeki Kocaeli TOHM Merkezi'nde yapılan 800 metrekare kapalı alana sahip tesise verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Judo Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yapılan, 800 metrekare kapalı alana sahip, 8 buçuk metre yüksekliğindeki tesisin bugün gerçekleştirilen açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Emre Yazgan'ın ailesi, Türkiye Judo Milli Takımı oyuncuları ile judocular katıldı.

Gerçekleştirilen programda konuşan Emre Yazgan'ın babası Fatih Yazgan oğlunun adının salona verilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Baba Yazgan, "Gelecek nesillerin burada antrenman yapıp dünya, Avrupa, olimpiyat şampiyonu olmasını gönülden dilerim" diye konuştu.

TJF BAŞKANI HUYSUZ: HEM EMRE YAZGAN ADINA HEM DE TÜRK JUDOSUNA HEM DE TÜRK SPORUNA GÜZEL BİR ESER BIRAKACAKLAR

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Emre Yazgan'ı anarak, tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Huysuz, "Bu güzel eseri burada inşallah Türk judosuna ve Türk sporuna güzel bir eser olarak anacağız ve isminin de bizimle yaşayacağı ve o ismi gerçekten gelecekte olimpiyatlara gidebilecek, olimpiyatlarda yarışacak bir kardeşimiz olarak gördüğümüz Emre Yazgan'ın adını vereceğiz. Onun adıyla yaşayacak ve bugün aramızda bulunan 2028 olimpiyat takımımız, inşallah buradan güzel sonuçlarla, güzel çalışmalarla 2028'de hem Emre Yazgan adına hem de Türk judosuna hem de Türk sporuna güzel bir eser bırakacaklar" ifadelerini kullandı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKAKIN: BİZ ONLARLA GURUR DUYMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Yazgan'ın kaybının acısını hafifleten bir salon olduğunu belirterek, "İnşallah buradan nice Emreler yetişecek. Onun gibi başarılı sporcularımız bu salonda antrenman yapacaklar; dünya şampiyonalarına, olimpiyatlara hazırlanacaklar. Biz onlarla gurur duymaya devam edeceğiz ve onun adı aslında yeni madalyalarda, dalgalanan bayraklarda yeniden yaşamış olacak. Bu bir nebze de olsa yüreğimizi ferahlatıyor" diye konuştu.

Duaların okunmasının ardından tesisin açılışı milli sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

Los Angeles, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Yazgan Tesisinin Açılışı - Son Dakika

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