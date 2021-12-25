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En değerli Türk futbolcular belli oldu! İlk sırada Hakan Çalhanoğlu var - Son Dakika

En değerli Türk futbolcular belli oldu! İlk sırada Hakan Çalhanoğlu var

25.12.2021 14:24

KPMG Football Benchmark, hazırladığı raporda en değerli 10 Türk futbolcuları açıkladı. A Milli Takım'ın suskun forvetlerinden Enes Ünal'ın listede yer alması dikkat çekti.

KPMG Football Menchmark ekibi, en değerli Türk futbolcuları analiz etti. 10 kişilik listenin zirvesinde Hakan Çalhanoğlu yer aldı. A Milli Takım'ın suskun forveti Enes Ünal'ın da listede olması hayli şaşırttı.

İşte en değerli 10 Türk:

En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu! Listedeki bir isim çok şaşırttı

10- Altay Bayındır 17.3 milyon euro (Fenerbahçe)

En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu! Listedeki bir isim çok şaşırttı

9- Enes Ünal 18.7 milyon euro (Getafe)

En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu! Listedeki bir isim çok şaşırttı

8- Uğurcan Çakır 19.2 milyon euro (Trabzonspor)

En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu! Listedeki bir isim çok şaşırttı

7- Yusuf Yazıcı 20.7 milyon euro (Lille)

En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu! Listedeki bir isim çok şaşırttı

6- Zeki Çelik 21.3 milyon euro (Lille)

En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu! Listedeki bir isim çok şaşırttı

5- Cengiz Ünder 21.5 milyon euro (Marsilya)

En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu! Listedeki bir isim çok şaşırttı

4- Ozan Kabak 22.3 milyon euro (Norwich)

En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu! Listedeki bir isim çok şaşırttı

3- Merih Demiral 25.2 milyon euro (Atalanta)

En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu! Listedeki bir isim çok şaşırttı

2- Çağlar Söyüncü 37.8 milyon euro (Leicester)

En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu! Listedeki bir isim çok şaşırttı

1- Hakan Çalhanoğlu 39.6 milyon euro (Inter)

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Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım, Enes Ünal, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor En değerli Türk futbolcular belli oldu! İlk sırada Hakan Çalhanoğlu var - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: En değerli Türk futbolcular belli oldu! İlk sırada Hakan Çalhanoğlu var - Son Dakika
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