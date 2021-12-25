KPMG Football Menchmark ekibi, en değerli Türk futbolcuları analiz etti. 10 kişilik listenin zirvesinde Hakan Çalhanoğlu yer aldı. A Milli Takım'ın suskun forveti Enes Ünal'ın da listede olması hayli şaşırttı.
İşte en değerli 10 Türk:
10- Altay Bayındır 17.3 milyon euro (Fenerbahçe)
9- Enes Ünal 18.7 milyon euro (Getafe)
8- Uğurcan Çakır 19.2 milyon euro (Trabzonspor)
7- Yusuf Yazıcı 20.7 milyon euro (Lille)
6- Zeki Çelik 21.3 milyon euro (Lille)
5- Cengiz Ünder 21.5 milyon euro (Marsilya)
4- Ozan Kabak 22.3 milyon euro (Norwich)
3- Merih Demiral 25.2 milyon euro (Atalanta)
2- Çağlar Söyüncü 37.8 milyon euro (Leicester)
1- Hakan Çalhanoğlu 39.6 milyon euro (Inter)
Son Dakika › Spor › En değerli Türk futbolcular belli oldu! İlk sırada Hakan Çalhanoğlu var - Son Dakika Spor