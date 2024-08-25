Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Tamamlandı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Tamamlandı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Kaisareia etabıyla sona erdi. Yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katıldı ve ödül töreni düzenlendi.

25.08.2024 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Kaisareia etabıyla tamamlandı.

Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Avusturalya, İngiltere, Japonya, Ukrayna, Venezuela, İran, Eritre ve Kazakistan'dan sporcular, 128 kilometrelik Grand Prix Kaisareia etabında pedal çevirdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yarış, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da sona erdi.

Müsabakalar sonunda Victoire Hiroshima takımından Avusturyalı sporcu Dyball Benjamin birinci, Türkiye Bisiklet Milli Takımı'ndan Burak Abay ikinci, İBB Spor Kulübü'nden Eritreli sporcu Petros Mengs üçüncü oldu.

Düzenlenen ödül töreniyle sporculara madalya ve kupaları Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bal, Erciyes AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı İsmet Demirgürelli ve Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu tarafından takdim edildi.

Erciyes'te dağ bisikleti Kayseri MTB Cup'ta mücadele eden ve parkuru tamamlayan kadın ve erkek sporcular da ödül aldı.

Kaynak: AA

kayseri, Erciyes, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
10:56 Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti
10:35 Estetik doktoru paylaştı Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu
10:22 Elektronik sigara, Selen Görgüzel’in kızını hayattan koparıyordu Elektronik sigara, Selen Görgüzel'in kızını hayattan koparıyordu
10:18 Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar
10:01 Elon Musk bile destek verdi Yusuf Dikeç’in annesinin başörtüsünü hazmedemediler Elon Musk bile destek verdi! Yusuf Dikeç'in annesinin başörtüsünü hazmedemediler
09:25 Sihirli Annem’in Çilek’i evleniyor Videoyu izleyenler “Ne ara büyüdün“ demeden edemedi Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi
07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
06:16 Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
05:16 Konya’da vahşi cinayet Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü Konya'da vahşi cinayet! Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 23:30:30. #1.11#
SON DAKİKA: Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement