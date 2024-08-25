Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Tamamlandı

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Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Kaisareia etabıyla tamamlandı.

Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Avusturalya, İngiltere, Japonya, Ukrayna, Venezuela, İran, Eritre ve Kazakistan'dan sporcular, 128 kilometrelik Grand Prix Kaisareia etabında pedal çevirdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yarış, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da sona erdi.

Müsabakalar sonunda Victoire Hiroshima takımından Avusturyalı sporcu Dyball Benjamin birinci, Türkiye Bisiklet Milli Takımı'ndan Burak Abay ikinci, İBB Spor Kulübü'nden Eritreli sporcu Petros Mengs üçüncü oldu.

Düzenlenen ödül töreniyle sporculara madalya ve kupaları Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bal, Erciyes AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı İsmet Demirgürelli ve Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu tarafından takdim edildi.

Erciyes'te dağ bisikleti Kayseri MTB Cup'ta mücadele eden ve parkuru tamamlayan kadın ve erkek sporcular da ödül aldı.