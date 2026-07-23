Ertuğrul Doğan: Yabancı kuralı değişmeyecek

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, 10+4 yabancı kuralı ile ilgili açıklamalarda bulunarak futbolseverlere seslendi.

YABANCI KURALI DEĞİŞMİYOR

Başkan Ertuğrul Doğan, belirlenen yabancı kuralında değişiklik olmayacağını açıkladı. TFF'nin Riva'daki genel merkezinde konuşan Doğan, "Yabancı kuralında değişiklik olmayacak. TFF'ye iletilen talepler reddedildi, kural değişmeyecek. Kulüpler planlamasını mevcut kurala göre yapacak." dedi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEĞİŞİM İSTİYORDU

Trendyol Süper Lig'de 10+2 olarak devam eden yabancı oyuncu sınırı kuralı, yeniden tartışmaya açılmıştı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray camiası, kuralın değişmesi için TFF'ye çağrıda bulunmuştu.