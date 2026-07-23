Ertuğrul Doğan: Yabancı kuralı değişmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ertuğrul Doğan: Yabancı kuralı değişmeyecek

23.07.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'de belirlenen yabancı kuralı ile ilgili konuşarak "Yabancı kuralında değişiklik gündemde değil. TFF’ye son iletilen talepler reddedildi, kural değişmeyecek. Kulüpler planlamasını mevcut kurala göre, 10+4’e göre yapacak'' dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, 10+4 yabancı kuralı ile ilgili açıklamalarda bulunarak futbolseverlere seslendi.

YABANCI KURALI DEĞİŞMİYOR

Başkan Ertuğrul Doğan, belirlenen yabancı kuralında değişiklik olmayacağını açıkladı. TFF'nin Riva'daki genel merkezinde konuşan Doğan, "Yabancı kuralında değişiklik olmayacak. TFF'ye iletilen talepler reddedildi, kural değişmeyecek. Kulüpler planlamasını mevcut kurala göre yapacak." dedi. 

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEĞİŞİM İSTİYORDU

Trendyol Süper Lig'de 10+2 olarak devam eden yabancı oyuncu sınırı kuralı, yeniden tartışmaya açılmıştı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray camiası, kuralın değişmesi için TFF'ye çağrıda bulunmuştu. 

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan: Yabancı kuralı değişmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yanan evde cansız bedeni bulundu Yanan evde cansız bedeni bulundu
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Yeni Parti ne zaman kuruluyor Özgür Özel tarih verdi Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi
Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

16:55
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:13
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
15:55
Gözaltına alınan Fatma Soydaş’a bir darbe daha
Gözaltına alınan Fatma Soydaş'a bir darbe daha
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:42
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
14:38
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
14:27
Fenerbahçe’de 7 istifa birden Aziz Yıldırım’ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 17:30:08. #7.12#
SON DAKİKA: Ertuğrul Doğan: Yabancı kuralı değişmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.