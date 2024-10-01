Ertuğrul Sağlam\'dan Hakem Eleştirisi

Spor

- Kocaelispor - Şanlıurfaspor maçının ardından

Ertuğrul Sağlam: "Böyle bir maçı yaşadığım için utanç duyuyorum"

-"Türk futbolu adına kara gündü"

-"İnşallah onun için de son maç olur"

-Erkan Sözeri: "Modern protestoya her zaman varız"

KOCAELİ - Trendyol 1.Lig'de Kocaelispor'un Şanlıurfaspor'u konuk ettiği ve golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Trendyol 1.Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, sahasında Şanlıurfaspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Bugün maç öncesinde güzel oyun, 3 puan ve liderlik keyfini yaşama beklentimiz vardı. Fakat ilk devre çok üretken olmasak da pozisyonumuz, direkten dönen topumuz vardı. İkinci yarıya iyi başladık. Sonrasında futbol oynanamadı maalesef. Bugün futbol adına kara gün. 35 yıldır futbolun içindeyim, bu kadar futboldan uzak, bu kadar futbolun oynanmadığı, oyuncuların bu kadar yere yattığı, autların bu kadar geç kullanıldığı, taç olduğunda taca gidecek oyuncunun bulunmadığı ya da 3-5 oyuncunun değiştiği, birkaç oyuncunun aynı anda yatması, Üzülerek söylüyorum Türk futbolu adına kötü gündü. Böyle bir maçı oynamaktan dolayı çok üzgünüm" dedi.

"Sebeplerinden biri maçın hakemidir"

Hakeme de eleştiride bulunan Sağlam, "Bunun başlıca sebeplerinden biri maçın hakemidir. Söylemeden geçemeyeceğim. Yalvardık hakeme, 'İzin verme, uyar' diye. Hiç VAR kontrolü olmadan, büyük sakatlıklar olmadan maçın 12 dakika uzaması ki bence 18-19 dakika uzamalıydı. Söylerken bile utanıyorum ama top oynayamadık maalesef. Sonuç itibariyle kazanamadık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Daha iyisini ilk devre yapabilirdik, ikinci devre futbol oynamaya ortam bulamadık. Hakemler bu konuda sorumluluk almalı. Daha önce de dile getirdim. Burada başımıza gelen sıkıntılardan bu. Topun oyunda kaldığı en geri ülkeyiz Avrupa'da. 40'ın altına düşmeye başlamışızdır herhalde, bugünkü maçı incelemek lazım. Kazanmamız gereken maçtı. Kendi hatalarımız da var ama bugün futbol oynamak için müsait bir ortam, zemin bulamadık. Bu konuda üzgünüm. 1 puan içerdeki maçlarda bizi tatmin edecek puan değil. Lige baktığımızda üst tarafımıza 13 puanlı 3 takım var. Bu lig bundan sonra da böyle devam edecek gibi görünüyor. Sebeplerinden biri de takımlar arasındaki güç farklarının futbol dışı sebeplerden dolayı ortadan kalkması. BU konunun ciddi şekilde ele alınması gerekir Maçın hakemine sitemimi iletmek istiyorum. Bugün futbol oynatmamak için elinden geleni yaptı. Ortaya utanç verici tablo çıktı" dedi.

"Gol katkısı verebilecek iyi oyuncumuzdan yoksun oynadık"

Soruları da yanıtlayan Ertuğrul Sağlam kanatların etkin kullanılmamasına ve 2 puan kaybetmenin sebebinin yalnızca rakip ve hakem olup olmadığına dair soruyu, "İlk devre kanatlardan geldiğimiz pozisyonlar da oldu. İkinci yarının başında da oldu. Orta sahadaki etkinliğimiz daha iyi olabilirdi. Ön tarafa desteği daha iyi olabilirdi. Buna katılırım. Biz iki tane ofansif anlamda gol katkısı verebilecek iyi oyuncumuzdan yoksun oynadık. Eksikliğini hissettik. Çorum'da deplasmanda az hissettik ama içerde tamamen kapanan takım karşısında bugün de eksikliği hissettik. İlk yarı işi bitirebilirdik, doğru. Şampiyonluğa oynuyorsanız bu türlü ofansif aksiyonları fazlalaştırmak lazım. Transferin son haftasında öndeki oyuncu katkısını yapamadık. Bunun da eksikliğini hissediyoruz. Bazı oyuncu değişikliği de yaptık. 20 kişilik kadromuz var çok da geniş kadromuz yok. Bu oyuncularla devre arasına kadar gideceğiz. Hepsi bizim için değerli. Zor bir lig. Birçok takım transferin son haftasında 4-5 oyuncu aldı. Yaz dönemi transferinde öne çıkan takımlar vardı, diğer takımlar bu açığı kapattı. Birbirine denk takımlar mücadele ediyor. Günün şartları, motivasyon, VAR'ın keyfiyeti, hakemlerin ortaya koyacağı sorumluluk duygusu gibi şeyler de etkiliyor. Sezon başından beri en çok etkilenen takımlardan biri biz olduk" yanıtını verdi.

"Bazı futbolcular taraftarın baskısını hissediyor"

Futbolcuların tribünden etkilenip etkilenmediğiyle ilgili olarak ise deneyimli çalıştırıcı, "Belli oyuncular üzerinde taraftarın baskısı var. Bunu kabul etmek lazım. Her oyuncudan faydalanmaya çalışıyoruz. Onları kazanmaya çalışıyoruz. Bunlarla oynayacağız. Önde değişiklik yapma ihtiyacı hissettiğimizde Barış'ı alıyoruz, orta sahada Mesut'u koyuyoruz, yoksa Vukovic oynuyor. Taraftarın önyargısı var. Bunu kırmamız gerekiyor. Mesut ile sezon başı sözleşme imzaladığımızda çok tepki gördük. Birçok insan 'Mesut'un bu takımda ne işi var?' dedi. Bu oyuncularla oynayacağız. Vukovic'i oynatmazsak Cihat girecek. Önde alternatif yok. Genç Mustafa'yı aldık. İlerleyen dönemde o da kendini geliştirecek. Tarkan'ı ortaya alınca arkadaki durumumuz ortada. Ahmet sakatlanırsa Mehmet'i alıyoruz. Velhasıl şunu yapmalıyız; her oyuncuyu morali yüksek, diri, motivasyonunu bozmayacak seviyede maça hazırlamaya çalışıyoruz. Buradaki ortamda da onu korumamız lazım. Futbolda geri pas ve yana pas olmak zorunda. Daha hoşgörülü olmamız lazım. Hep dikine giden, rakibe top vermeyen oyun bende isterim. Ama yok. Süper Lig'e bakın orada da yok; Galatasaray'ı da görüyoruz, Fenerbahçe'yi de görüyoruz. Sağ olsunlar bugün güzel desteklediler. Bu noktalarda daha hassas olursak daha iyi olur. 2 puan kaybettik ama liderle aynı puandayız. Önümüzdeki hafta da İstanbulspor ile oynayacağız. Güzel bir şansımız var. Oyuncularımızın katılımı ve oyuna katılarıyla daha iyi olacağız. Çalışacağız. Hatalarımızı tespit edeceğiz. İyi yaptıklarımı artıracağız" ifadelerini kullandı.

"İnşallah onun için de son maç olur"

İlk yarısının uzatma dakikasındaki tartışmalı penaltı pozisyonu ve rakibin protesto ederek sahaya geç çıkmasıyla ilgili olarak ise Sağlam, "Kimse merak etmesin. Bizim aleyhimizde penaltı olsa tereddüt etmeden verirlerdi. Bugüne kadar ortaya çıkan tablo bunu bana söyletiyor. O kadar hatalı pozisyon oldu. Amed maçında kırmızı kartı yedik, Oğulcan'ın kırmızı kartında sarıydı. Kimse merak etmesin. Orda penaltı olsaydı VAR da hakemi çağırır, hatırlatır o penaltıyı verirlerdi. Penaltı verilmiyorsa rahatım demek ki penaltı değildir. Bunu sezon başından beri tecrübe ettik. Onun için yine söylüyorum; bugün futbol adına kara gündü. ve Türk futbolunun içinde böyle bir maçı yaşadığım için utanç duyuyorum. Maçın hakemine serzenişte bulunuyorum. İnşallah onun için de son maç olur. İnanın şaşkınım. 35 yıldır böyle çok vakit geçirilen çok maç gördüm. Böylesine ilk kez şahit oluyorum. Allah bizlere sabır versin" sözlerini kaydetti.

Erkan Sözeri: "Biz neler gördük. Muhammet Hoca mükemmel maç yönetti"

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise maçın ardından şu değerlendirmede bulundu: "Bugün maçın stratejisini yapmıştık. 3'lü formasyonda, top rakibe geçince 5-3-2 gibi, orta sahayı üçledik. Rakibimizi iyi analiz etmiştik. Cezalı seyirciler hariç, bu kitle önünde bence ne kadar mücadele edilirse o kadar mücadele ettik. Hafta içi çok çalışmıştık. Top rakibe geçince 5'li sisteme geçtik. Top bize geçince aynı başarıyı gösteremedik. Oyuncularımın tecrübesizliğine bağlıyorum. Takımım genelde iyi mücadele etti, savaştı ama eksiklerimiz var. Sezon başından beri biliyoruz. Şunu yapmaya çalışıyoruz; iyi oyun sumaya çalışıyoruz. Bunu dediğim için tepki de görebilirim. Yere yatan takımları siz sormadan söyleyeyim; yere yatmak bizim planımızda yoktu. Zaten iki oyuncumu yere yattığı için değiştirdim, sakatlandılar da. Futbolseverler bunu görmek istemiyor. Oyuncum Şamil'e hakemden faul beklerken kızdım, bekleme oyuna devam et diye. Bizim atacağımız taçta topu koşarak kendim gittim aldım. Biraz da gücümüz böyle oldu. Futbolcularım gerçekten çok yoruldu. Kocaelispor'u yabana atmamak lazım, iyi mücadele etti. Ertuğrul Sağlam ne gerekiyorsa o hamleleri yaptı. Pozisyonları değerlendirebilirsek üç puanla da gidebilirdik ama bu bir puan da çok kıymetli. Genç oyunculardan kurulu takım için. Kocaelispor taraftarını da tebrik ediyorum. Biz orada nasıl destek görüyorsak kendi taraftarımızdan Kocaelispor da taraftarından o desteği gördü. Az pozisyon verdik. Onun dışında Muhammet hoca (hakem) penaltı pozisyonu vardı. Çok yorum yapmayacağım. Enteresan pozisyon. VAR'a da gitmedi. Gitse penaltı olur muydu? Devre arasında sordum hakeme eli yerde dedi. Penaltı çıkmadı. Çıksaydı ve gole çevirseydik her şey farklı olurdu. Muhammet hoca mükemmel maç yönetti, tebrik ederim. Faullerde 1-2 iki tarafa da eksikleri olmuş olabilir ama bu kadar eksik olsun. Biz neler görüyoruz" diye konuştu.

"Modern protestoya varız"

Takımın sahaya geç çıkmasıyla ilgili olarak ise Sözeri, "Tabii ki modern protestoya her zaman varız. Şiddet içermeyen. Bizde öyle küçük bir şey yaptık. Sahaya çıkmama gibi bir şey asla olamaz. Yöneticilerimiz öyle bir şey dese bile taraftar olmazdım. Söz konusu olamazdı. Zorlu şartlarda mücadele ediyoruz. Ben sahaya çıkmama gibi bir şey duymadım. Olsaydı bile hep sahada kalmaktan yanayım" sözlerini kaydetti.