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Eski başkan Aziz Yıldırım'a Başkan Ali Koç'tan 3 Temmuz mesajı: Kulübünü ipten almıştır - Son Dakika

Eski başkan Aziz Yıldırım'a Başkan Ali Koç'tan 3 Temmuz mesajı: Kulübünü ipten almıştır

27.12.2021 16:58

Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın beraat kararı onanmasının ardından Başkan Ali Koç, kulüp televizyonunda 3 Temmuz davası hakkında önemli açıklamalar yaptı. Koç, "Aziz Yıldırım'ın camiasını nasıl ipten aldığının müthiş bir hikayesi vardır" sözlerine yer verdi.

Aziz Yıldırım ve eski yöneticiler hakkındaki beraat kararı onandı. Fenerbahçe, yaşadığı kayıplar için harekete geçmek için kolları sıvadı. Başkan Ali Koç, kulüp televizyonunda çok önemli açıklamalar yaptı, Aziz Yıldırım için duygu dolu ifadeler kullandı.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"BEKLEDİĞİMİZ KARAR ÇIKTI"

"Bugün beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021, Fenerbahçe'nin tarihi günlerinden biridir. 3 Temmuz 2011'de başlayan süreç, zaman aşımına birkaç ay kala nihayet açıklanmıştır. Sevinç ve coşkuyla karşılıyoruz.

"FENERBAHÇE'YE GEÇMİŞ OLSUN"

Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. O günlerde çok yalnız bırakıldık. Çok uzun bir hukuk mücadelesi verildi. Fenerbahçe bu süreçten alnının akıyla çıktı. Çok sıkıntı yaşandı. Fırtınalar tekneyi yıpratır ama güverteleri de temizler. Güvertede pislik kalmadı

"MÜTHİŞ BİR HİKAYESİ VARDIR"

Bu camianın, başkan Aziz Yıldırım önderliğinde kenetlenerek bu süreçten camiasını, kulübünü ipten nasıl aldığının müthiş bir hikayesi vardır.

"TEŞEKKÜR ETMELİLER"

Diğer kulüplerin de bize teşekkür etmesi gerekebilir. Çünkü o dönemde bizimle başlayan Türk futbolunu dizayn etme süreci, eğer başarılı olsaydı diğer kulüplere de sirayet edecekti.

"BİR SÜRÜ İNSAN VARDI"

Bu terör örgütünün bize yaptıklarından faydalanan, Fenerbahçe yerde, biz de vuralım diyen bir sürü insan oldu. TV'lere çıkan, bu terör örgütünün yanında duran, övgüler düzen bir sürü insan vardı

"KARAR VERECEKSİNİZ"

Karar vereceksiniz; 'Devletimin yanındayım' ya da 'terör örgütünün yanındayım'. Söz konusu Fenerbahçe olunca öyle, söz konusu diğer hukuksuz davalar olunca, Ergenekon vs. böyle olmaz. Ya devletin yanındasın, ya terör örgütünün yanındasın. Birileri buna karar verecek.

"BU KARAR KESİNDİR"

Çok uzun bir hukuk mücadelesi verildi. Bu hukuk mücadelesinin neticesinde bu karar kesindir. 'Kesin gibidir' diyenler olacaktır ama bu karar kesindir. Bu kararın değişmesi için Yargıtay Başsavcısı'nın itiraz etmesi lazımdır. Bunun için 30 günlük süresi vardır.

"GAZ YEDİK"

Stadyumda, sokaklarda, adliyelerin önünde, Silivri'de mücadele verdi. Gaz yedik, dayak yedik, aşağılandık ama hiçbir zaman yılmadık. Masumiyetimiz hukuk kararıyla kanıtlanmıştır. Artık kimse lam cim etmesin.

"TRABZONSPOR'A SESLENİYORUM, BU İŞ BİTTİ"

Trabzonspor camiasına da sesleniyorum. UEFA şunu dedi bunu dedi gibi şeylere hiç girmeyin, zaten inandırıcılığınız yok daha da sıkıntıya girersiniz. Artık bu iş bitti. Bu kupa bizimdir. Hazmedelim ve hayatımıza devam edelim

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Son Dakika Spor Eski başkan Aziz Yıldırım'a Başkan Ali Koç'tan 3 Temmuz mesajı: Kulübünü ipten almıştır - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eski başkan Aziz Yıldırım'a Başkan Ali Koç'tan 3 Temmuz mesajı: Kulübünü ipten almıştır - Son Dakika
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