Eskişehirspor\'un Efsane Oyuncusu Fethi Heper Son Yolculuğuna Uğurlandı

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ESKİŞEHİR'de Koah rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fethi Heper (81), son yolculuğuna uğurlandı. Eskişehirspor, Heper'in 9 numaralı formasını emekliye ayırdığını açıkladı.

KOAH rahatsızlığı nedeniyle tedavi altında olan eski milli futbolcu Fethi Heper, geçen perşembe günü hastanede hayatını kaybetti. Ailesi ve sevenlerini yasa boğan 2 çocuk babası Heper için Mahmud Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri İbrahim Arslan ile Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehirspor yöneticileri ile futbolcuların yanı sıra taraftarlar katıldı. Heper, cenaze namazının ardından Bademlik Mezarlığında toprağa verildi.

FORMASI EMEKLİ EDİLDİ

Eskişehirspor Kulübü, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ise Fethi Heper'in anısına, 9 numaralı formasının emekliye ayrıldığını açıkladı. Açıklamada, "Fethi Heper'in şanlı mirasını yaşatmak adına, onun terlettiği, onurlandırdığı, yüreğiyle taşıdığı 9 numaralı formayı emekliye ayırıyoruz. Bundan böyle Eskişehirspor'un 9 numarası sahada değil, anılarda, tarihimizde ve yüreklerimizde yaşayacak" denildi.

Eskişehirspor'da 1965-1974 yılları arasında çıktığı 300 maçta 121 kez gol sevinci yaşayan Fethi Heper, 3 kez de A Milli Futbol Takım formasını giyme şansı bulmuştu.