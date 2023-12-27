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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in ilk bölümünde galibiyet serisi yakalayamadı - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in ilk bölümünde galibiyet serisi yakalayamadı

Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık ilk bölümünde oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alan VavaCars Fatih Karagümrük, ilk yarıda galibiyet serisi yakalayamadı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig\'in ilk bölümünde galibiyet serisi yakalayamadı
27.12.2023 - 12:15,  Güncelleme: 12:16
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Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık ilk bölümünde oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alan VavaCars Fatih Karagümrük, ilk yarıda galibiyet serisi yakalayamadı.

Sezona teknik direktör Alparslan Erdem yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı takım, genç çalıştırıcıyla çıktığı 15 karşılaşmada 17 puan toplarken, yeni teknik direktörü Şota Arveladze ile henüz puan alamadı.

Şota yönetiminde Galatasaray'a deplasmanda 1-0, Gaziantep FK'ye de sahasında 3-0 yenilen Fatih Karagümrük, 17 maçta 18 gol atarken, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

Ligde 2. haftada RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-0, 9. haftada Yukatel Adana Demirspor'u iç sahada 2-0, 12. haftada evinde EMS Yapı Sivasspor'u 3-0 yenen kırmızı-siyahlı takım, diğer galibiyetini ise 14. haftada sahasında İstanbulspor önünde 3-0 kazanarak elde etti.

İstanbul ekibi, ligin ilk bölümünde üst üste 2 maçlık galibiyet serisi elde edemedi.

Levent Mercan 1434 dakika sahada kaldı

VavaCars Fatih Karagümrük'te ligin 17 maçlık ilk bölümünde en fazla forma giyen oyuncu kaptan Levent Mercan oldu.

17 lig maçının 16'sında sahaya ilk 11'de çıkan Levent Mercan, bu karşılaşmalarda 1434 dakika süre aldı.

23 yaşındaki futbolcu bu maçlarda gol sevinci yaşayamazken, toplamda 5 sarı kart gördü.

Levent Mercan'ı 1229 dakika sahada kalan İtalyan futbolcu Ceccherini takip etti.

En golcü oyuncu Güven Yalçın

Ligde 17 maçta 18 gol kaydeden VavaCars Fatih Karagümrük'ün en skorer oyuncusu Güven Yalçın.

Takımı adına 4 gol kaydeden Güven Yalçın'ı 3 golü bulunan Eysseric ve 2'şer golü bulunan Can Keleş, Mendes ve Serdar Dursun takip etti.

Ligde 12 maçta forma giyen ve bu karşılaşmaların 10'una ilk 11'de başlayan Güven Yalçın, gördüğü 4 sarı kart nedeniyle bir maçta cezalı duruma düştü.

Güven Yalçın, cezası sebebiyle Galatasaray deplasmanında forma giyemedi.

4 futbolcu ilk 11'de şans bulamadı

Fatih Karagümrük'ün kadrosunda bulunan 4 oyuncu ligdeki maçlarda ilk 11'de şans bulamadı.

Flavio Paoletti, Brahim Darri, Lawrence Nicholas ve Samed Onur, takımda ilk 11'de sahaya çıkamayan oyuncular oldu.

Paoletti 4 maçta 87 dakika, Darri 4 maçta 44 dakika, Nicholas 2 maçta 19 dakika, Samed Onur da 3 maçta toplam 12 dakika sahada kaldı.

En hırçın isimler Levent Mercan ve Federico Ceccherini

Fatih Karagümrük'ün ligin 17 maçlık ilk bölümünde en çok kart gören isimler 5'er sarı kartla Levent Mercan ve Federico Ceccherini oldu.

Kaptan Levent Mercan; Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor, Fenerbahçe ve Bitexen Antalyaspor karşılaşmalarında sarı kartla cezalandırılırken, Federico Ceccherini ise Kasımpaşa, Fenerbahçe, İstanbulspor, Bitexen Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart gördü.

Fatih Karagümrüklü futbolcular 17 maçta kırmızı kart görmezken, toplamda 48 sarı kart gördü.

Futbolcuların performansı

VavaCars Fatih Karagümrük'te Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu

Maç

İlk 11

Süre (DK)

Gol

Sarı

Kırmızı

Münir Levent Mercan

16

16

1434

-

5

-

Federico Ceccherini

15

15

1229

1

5

-

Marcus Rohden

16

14

1197

1

3

-

Sofiane Feghouli

17

14

1166

-

4

-

Can Keleş

15

14

1128

2

1

-

Ibrahim Dresevic

13

12

1095

-

4

-

Davide Biraschi

12

12

1067

-

3

-

Matias Dituro

11

11

990

-

1

-

Frederic Veseli

13

11

979

-

1

-

Ryan Mendes

13

10

859

2

4

-

Güven Yalçın

12

10

845

4

4

-

Valentin Eysseric

12

10

832

3

-

-

Kevin Lasagna

10

7

581

-

1

-

Otabek Shukurov

15

6

555

-

4

-

Emre Bilgin

6

6

540

-

-

-

Nazım Sangare

11

5

520

1

-

-

Serdar Dursun

15

3

437

2

-

-

Adnan Uğur

8

5

407

1

1

-

Stefano Sturaro

11

2

308

1

3

-

Salih Dursun

6

1

190

-

2

-

Kerem Atakan Kesgin

4

1

131

-

1

-

Flavio Paoletti

4

-

87

-

1

-

Brahim Darri

4

-

44

-

-

-

Lawrence Nicholas

2

-

19

-

-

-

Samed Onur

3

-

12

-

-

-

Baniya

1

1

90

-

-

-

Adem Ljajic

2

1

83

-

-

-

Kaynak: AA
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