Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz dikti - Son Dakika
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Spor

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz dikti

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Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'ın teknik direktörü olan Fatih Terim, transferde rotasını Türkiye'ye çevirdi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'den Samet Akaydin ve Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor.

29.12.2024 11:24
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Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'ın başına geçen Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, göreve başlar başlamaz transfer çalışmalarına hız verdi. Terim, Fenerbahçe'nin 2 yıldızına birde göz dikti.

SAMET VE CENGİZ'İ İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in, takımı güçlendirmek adına daha önce Panathinaikos'u çalıştırdığı dönemde de takımına aldığı Fenerbahçe'de gözden düşen Samet Akaydin ile eski günlerini aratan Cengiz Ünder'i transfer etmeyi planlıyor.

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz dikti

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maçta süre buldu. 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi. Fenerbahçe taraftarının Athletic Bilbao maçında yaptığı hatanın ardından büyük tepki gösterdiği Samet Akaydin ise bu sezon 7 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz dikti

AL-SHABAB'IN LİGDEKİ DURUMU

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

Fatih Terim, Fenerbahçe\'nin yıldızlarına göz dikti

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Son Dakika Spor Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz dikti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mert GİRGİN:
    terim bu kafayla 10 mac goremez bitik futbolculara talip oluyor 46 4 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Arabaya bindiler mi git bi bak 40 2 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Her gün birini götürüyor diye haber yapılıyor ayrıca başlık da çok komik olmuş kim yıldız cengiz mi samet mi hahahaha 28 4 Yanıtla
  • Behzat:
    ikisini gutur becaoyuda üstüne bedava verelim. 26 4 Yanıtla
  • Elvan Aydiner:
    Terim bu gidişle 4 maç sonra Türkiye döner 26 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Hem kovdu Samed i Yunanistan da şimdide geri istiyor kafayı yemiş fatih Terim 14 7 Yanıtla
  • Gökhan Ülkü:
    Bu Terim sorunlu mudur nedir, elde kalan topçudan FB' ye para kazandırma çabası nedir.. 17 3 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Allah aşkına mert hakanıda götür. 13 3 Yanıtla
  • Seydi Bağdat:
    Fatih hocada ya akıl kalmamış yada kendini sabote ettirip biran evvel kovulup tazminat alma derdinde sanırım Yunanistandayken Sametin neler yaptığını unutmuş olamaz 12 1 Yanıtla
  • Cenk null:
    fatih terim hepimizden daha çok seviyor Fenerbahçe'yi kral adam ?? 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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