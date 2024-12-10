Felipe Melo, Türkiye'ye geldi - Son Dakika
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Felipe Melo, Türkiye'ye geldi

Felipe Melo, Türkiye\'ye geldi

Galatasaray'ın 41 yaşındaki efsane futbolcusu Felipe Melo, eşiyle birlikte İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılıların kulüp efsaneleri için düzenleyeceği özel organizasyona katılacak Melo'ya özel bir ödül vereceği öğrenildi. Brezilyalı yıldızın Trabzonspor maçını da tribünden takip etmesi bekleniyor.

10.12.2024 19:43
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Brezilya Seri A ekiplerinden Fluminense forması giyen ve 2025 yılının sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Galatasaray'ın 41 yaşındaki efsane futbolcusu Felipe Melo, eşi Roberta Nagel ile birlikte İstanbul'a geldi.

GALATASARAY, ÖZEL ÖDÜL VERECEK

Brezilyalı futbolcunun, sarı kırmızılı takımın kulüp efsaneleri için düzenleyeceği özel organizasyona katılacağı belirtildi. 2011-15 yılları arasında Galatasaray forması giyen Melo'ya sarı kırmızılı yönetimin özel bir ödül vereceği de aktarıldı.

TRABZONSPOR MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Öte yandan eşiyle birlikte İstanbul'a gelen Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. İstanbul'da çay ve su böreği satın alan eşi ve kendisi, paylaştıkları videoda "Çok güzel" ifadelerini kullandı. Felipe Melo'nun 16 Aralık'ta oynanacak Galatasaray- Trabzonspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.

İşte o paylaşımlar;

Felipe Melo, Türkiye'ye geldi
Felipe Melo, Türkiye'ye geldi
Felipe Melo, Türkiye'ye geldi
Felipe Melo, Türkiye'ye geldi

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Son Dakika Spor Felipe Melo, Türkiye'ye geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Emin Erol:
    soytarı köpek hav hav 2 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaşlılar nasıl kovalamıştı bunu olimpiyatta tabana kuvvet kaçıyordu :)) 1 1 Yanıtla
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